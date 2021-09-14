Костюм коня и платья с выпускного: самые нелепые образы Met Gala 2021

«В Америке: модный лексикон» или «Американская независимость» — так звучала тема бала в этом году. Ким Петрас истолковала ее по-своему, устроив дикое родео: немецкая певица нарядилась в пестрый костюм Collina Strada с лифом в форме коня. К слову, дизайнер и стилисты справились с задачей звезды — запомнится надолго.

Гордо дефилировала и Серена Уильямс: теннисистка выбрала total-образ от Gucci — с гипюровым комбезом, диско-туфлями и огромной шубой из розовых перьев.