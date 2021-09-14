Костюм коня и платья с выпускного: самые нелепые образы Met Gala 2021
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
«В Америке: модный лексикон» или «Американская независимость» — так звучала тема бала в этом году. Ким Петрас истолковала ее по-своему, устроив дикое родео: немецкая певица нарядилась в пестрый костюм Collina Strada с лифом в форме коня. К слову, дизайнер и стилисты справились с задачей звезды — запомнится надолго.
Гордо дефилировала и Серена Уильямс: теннисистка выбрала total-образ от Gucci — с гипюровым комбезом, диско-туфлями и огромной шубой из розовых перьев.
Фото: Eastnews
В списке тех, кто решил занять собой все пространство, — Наталия Брянт. Модель хотела превратить свое появление в забавное шоу, поэтому сделала ставку на гигантское платье-«яйцо» от Conner Ives. Кстати, с легкой подачи Анны Винтур.
Фото: Dpa
Некоторые звезды во главе с Дианой Крюгер и Амандой Горман будто сохранили свои платья со школьного выпускного бала. Стразы, неон и фасоны из 2000-х вышли из недр гардеробных на алую дорожку Met Gala. Были и те, кто по-настоящему сконфузился. Тейяна Тейлор выбрала экстремально открытый наряд и постоянно «теряла» юбку, демонстрируя «пятую точку». Больше образов — в фотогалерее.
Фото: Eastnews / Dpa