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Костюм коня и платья с выпускного: самые нелепые образы Met Gala 2021

В ночь с 13 на 14 сентября миру было не до сна: в Нью-Йорке прошел ежегодный Бал Института костюма Met Gala. Концентрация селебрити на красной дорожке зашкаливала, и каждый так и норовил перещеголять коллег в яркости образа. Наряды были поистине фееричные: Меган Фокс сияла в провокационном платье Dundas, Кендалл Дженнер повторила образ Одри Хепберн из «Моей прекрасной леди», а Рианна завернулась в гламурное «одеяло» от Balenciaga. Были и те, кто потерпели настоящее модное поражение — листайте галерею!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Петрас

Фото: Dpa

«В Америке: модный лексикон» или «Американская независимость» — так звучала тема бала в этом году. Ким Петрас истолковала ее по-своему, устроив дикое родео: немецкая певица нарядилась в пестрый костюм Collina Strada с лифом в форме коня. К слову, дизайнер и стилисты справились с задачей звезды — запомнится надолго.

Гордо дефилировала и Серена Уильямс: теннисистка выбрала total-образ от Gucci — с гипюровым комбезом, диско-туфлями и огромной шубой из розовых перьев.

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Фото: Eastnews

В списке тех, кто решил занять собой все пространство, — Наталия Брянт. Модель хотела превратить свое появление в забавное шоу, поэтому сделала ставку на гигантское платье-«яйцо» от Conner Ives. Кстати, с легкой подачи Анны Винтур.

Наталия Брянт

Наталия Брянт

Фото: Dpa

Некоторые звезды во главе с Дианой Крюгер и Амандой Горман будто сохранили свои платья со школьного выпускного бала. Стразы, неон и фасоны из 2000-х вышли из недр гардеробных на алую дорожку Met Gala. Были и те, кто по-настоящему сконфузился. Тейяна Тейлор выбрала экстремально открытый наряд и постоянно «теряла» юбку, демонстрируя «пятую точку». Больше образов — в фотогалерее.

Фото: Eastnews / Dpa