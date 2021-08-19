Сегодня в 08:00

Самые яркие и фееричные выходы звезд в перьях — удачные и не очень

В борьбе за сердца селебритис перья могут конкурировать разве что с леопардовым принтом. Связана с ними целая череда ярких выходов, среди которых были и удачные, и не очень. А общее у них одно — все они запомнились. Как, например, образ Кристины Агилеры с платьем Vivienne Westwood на вечеринке в 2018 году или многочисленные дефиле Леди Гаги. Рассказываем о звездных триумфах и поражениях на красных дорожках!