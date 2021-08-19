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Самые яркие и фееричные выходы звезд в перьях — удачные и не очень

В борьбе за сердца селебритис перья могут конкурировать разве что с леопардовым принтом. Связана с ними целая череда ярких выходов, среди которых были и удачные, и не очень. А общее у них одно — все они запомнились. Как, например, образ Кристины Агилеры с платьем Vivienne Westwood на вечеринке в 2018 году или многочисленные дефиле Леди Гаги. Рассказываем о звездных триумфах и поражениях на красных дорожках!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Агилера

Фото: Eastnews

Леди Гага

Леди Гага решила напомнить, кто здесь королева эпатажа, и вышла в перьях прямо на улицы Манхэттена. Маленькое черное платье Lanvin дополнили белоснежные «крылья», нежность которых тут же подавили ботильоны-стрипы на гигантских платформах. В дополнение — сумка-багет с золотой ручкой в форме кошки и очки Marc Jacobs.

Леди Гага

Леди Гага

Фото: Globallook

Лиззо

Менее скромную версию на тему вечной классики предложила Лиззо на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в январе 2020-го. Рэперша выбрала миниатюрное платье из мерцающей ткани антрацитового цвета, декорированное платьями. Завершили образ лаконичные босоножки и кричащий клатч с именем Lizzo, выложенным стразами.

Лиззо

Лиззо

Фото: Globallook

Селин Дион

На показ в рамках Недели моды в Париже в 2019 году Селин Дион пришла во всеоружии. Тогда певица кардинально сменила имидж и стала претендовать на место королевы эпатажа (да простит Леди Гага). Платье с перьями из кутюрной коллекции Valentino сыграло звезде на руку и стало одним из самых запоминающихся. Дополнили его золотистый клатч и головокружительно высокие босоножки Sophia Webster.

Селин Дион

Селин Дион

Фото: Globallook

Винни Харлоу

Микроплатье ультрафиолетового цвета — слишком скучно. А с пышной отделкой из перьев, которые струятся вдоль декольте и до самого пола — то что нужно. Именно такой аутфит для церемонии вручения премии CFDA выбрала модель Винни Харлоу, найдя подходящее платье в коллекции Christian Siriano.

Винни Харлоу

Винни Харлоу

Фото: Globallook

Рита Ора

Купаться в роскоши перьев решила некогда и Рита Ора, сделав ставку на буйство самый сочных оттенков розового. Двойку из брюк-кюлотов и топа-манишки от Marc Jacobs дополнили неоновые туфли Olgana Paris.

Самые яркие и фееричные выходы звезд в перьях — удачные и не очень

Фото: Eastnews

Бейонсе

Среди поклонниц перьев — Бейонсе, которая периодически добавляет их в свои образы. Так, в 2016-м на одном из мероприятий MTV звезда показала всем «who run the world», появившись в образе королевы драмы. Нескромное и абсолютно прозрачное платье венчали «плечи» из перьев — творение итальянского бренда Francesco Scognamiglio.

Бейонсе

Бейонсе

Фото: Globallook

Некоторые звезды предпочитают не налаживать дружеские отношения с правилами дресс-кода и даже, наоборот, — ломают их. Кто-то рассекает в бикини по улицам города, кто-то носит босоножки на шпильках и офисный жакет на песочный пляж. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / GettyImages / Eastnews

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