Самые скандальные декольте Холли Берри, Ирины Шейк и других: фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ирина Шейк
В начале декабря состоялась премьера фильма «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. Поддержать экс-бойфренда пришла Ирина Шейк, и не одна, а в компании Стеллы Максвелл. Подруги и коллеги по подиуму вели себя нескромно, одаривали друг друга двусмысленными прикосновениями и объятиями.
На вечер Ирина выбрала брутальный аутфит, конечно же, от Burberry. К эффектной брючной двойке модель добавила дерзкую кожаную портупею, которая заменила топ и едва прикрыла формы.
Фото: Globallook
Холли Берри
Холли Берри всегда предпочитает выходить к поклонникам с открытой душой. Актриса знает, что ей есть что показать, и всегда делает акцент на своих самых сильных ракурсах. Хроника выходов с экстремальными декольте у актрисы нескончаема — чего стоит одно ее появление в эффектном платье Zuhair Murad на «Золотом глобусе» в 2019 году, когда смотреть в глаза было и правда трудно.
Фото: Dpa
Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер блистала на премьере фильма «Тихая ночь» в платье с активным цветочным принтом от Richard Quinn, с миниатюрным клатчем Jimmy Choo и в акцентных украшениях Solange. Лиф слегка подвел модель: пока она позировала фотографам, бюст едва не вышел из берегов.
Фото: Globallook
Дженнифер Лопес
Первый официальный выход Дженнифер Лопес и Бена Аффлека как пары состоялся в сентябре 2021-го в Каннах. Под бурные овации поклонников, которые переживали за их отношения не меньше, чем за свои, Джей Ло появилась на красной дорожке в белоснежном силуэтном платье Georges Hobeika с поразительной глубиной декольте. Внимание на себя не смогли перетянуть ни россыпь кристаллов на наряде, ни увесистые бриллианты Cartier.
Фото: Dpa
Карди Би
В январе 2020-го Карди Би приехала на вечеринку накануне «Грэмми» вместе с супругом, рэпером Offset. Декольте мерцающего неонового платья Nicolas Jebran было настолько экстремальным, что бюст жены периодически поддерживал муж.
Фото: Globallook
Хайди Клум
Хайди Клум не нужно искать дополнительный повод похвастаться фигурой — она делает это и в своем Instagram-аккаунте, и на красных дорожках. Чтобы посчитать выходы супермодели без акцента на бюст, хватит пальцев одной руки. В остальных же и правда есть на что посмотреть. Как, например, в роскошном образе с кутюрным платьем Georges Hobeika, которое звезда подиума выбрала на вечеринку Vanity Fair в 2020-м.
Фото: Globallook
Карла Бруни-Саркози
Бывшая первая леди Франции Карла Бруни сияла на Каннском кинофестивале в элегантном черном платье без бретелей и с тесным декольте — настолько, что бюст просился на свободу. Отвлекающий маневр — акцентное колье, усыпанное ослепительными бриллиантами.
Фото: Globallook
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Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / GettyImages