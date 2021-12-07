Самые скандальные декольте Холли Берри, Ирины Шейк и других: фото

Ирина Шейк

В начале декабря состоялась премьера фильма «Аллея кошмаров» с Брэдли Купером в главной роли. Поддержать экс-бойфренда пришла Ирина Шейк, и не одна, а в компании Стеллы Максвелл. Подруги и коллеги по подиуму вели себя нескромно, одаривали друг друга двусмысленными прикосновениями и объятиями.

На вечер Ирина выбрала брутальный аутфит, конечно же, от Burberry. К эффектной брючной двойке модель добавила дерзкую кожаную портупею, которая заменила топ и едва прикрыла формы.