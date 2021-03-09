Самые дерзкие образы королевы Летиции, Кейт Миддлтон и других монарших особ

Высокие шпильки и платье не помешали нидерландской королеве Максиме взобраться на велосипед и поехать на дегустацию сыра. А гамму наряда будто подбирала под гастрономическое приключение: насыщенный мандарин плюс сумочка в оттенке карамели и туфли цвета пармезана. Кстати, на велопрогулке Максима показала свое мастерство и даже не потеряла шляпку.

Ранее мы рассказывали о неловких ситуациях, в которые попадали королевские особы и селебрити из-за неудачно выбранных нарядов. Например, Сара Джессика Паркер однажды засветила «бодипозитивные» трусы, Дженнифер Лопес вспотела на церемонии «Золотой глобус», а Леди Гага так позировала фотографам на Met Gala, что показала лишнее. Подробности с фото — на Passion.ru.