Самые дерзкие образы королевы Летиции, Кейт Миддлтон и других монарших особ
Фото: Globallook
Будуарный корсет Летиции
Фото: Globallook
Вообще Летиции можно смело присудить статус одной из самых эффектных представительниц современных монархий. Вспомнить только ее смелый выход на концерт в честь торжественного парада в Астурии в октябре 2019 года. К классическим брюкам королева Испании добавила будуарный корсет цвета пудры с декором из перьев.
Летящее мини Кейт Миддлтон
Фото: Eastnews
Сейчас образы Кейт Миддлтон всегда продуманы до деталей, но в далеком 2011-м герцогиня Кембриджская терпела поражение за поражением. Например, когда надела летящее платье цвета лимона, зная, что путь к месту назначения лежит через вертолетную площадку. Юбка не выдержала порывов ветра и выдала все секреты супруги принца Уильяма. Поэтому теперь она привязывает миниатюрные гири к подолам.
Зефирные платья Биргитты Шведской
Фото: Globallook
Биргитта Шведская, по всей видимости, вдохновляется образами Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе». Чаще всего 84-летнюю принцессу можно увидеть в розовом, обязательно на шпильках, с мерцающей диадемой или как минимум с цветком в волосах. Если у вас намечается костюмированная вечеринка — обращайтесь за вдохновением к хронике образов Биргитты, которая будто сбежала из 2000-х и прихватила с собой целый арсенал автозагара.
Кислотная водолазка королевы Матильды
Фото: Globallook
Бельгийская королева Матильда часто решается на эксперименты и вполне гармонично вписывает свои модные желания в дресс-код. Например, для одной из встреч монаршая особа подобрала вполне сдержанный костюм в клетку «принц Уэльский» и зарифмовала его с неоновой водолазкой. Берите на заметку королевский способ носить кислотные оттенки в офис.
Мандариновый total look королевы Максимы
Фото: Globallook
Высокие шпильки и платье не помешали нидерландской королеве Максиме взобраться на велосипед и поехать на дегустацию сыра. А гамму наряда будто подбирала под гастрономическое приключение: насыщенный мандарин плюс сумочка в оттенке карамели и туфли цвета пармезана. Кстати, на велопрогулке Максима показала свое мастерство и даже не потеряла шляпку.
Ранее мы рассказывали о неловких ситуациях, в которые попадали королевские особы и селебрити из-за неудачно выбранных нарядов. Например, Сара Джессика Паркер однажды засветила «бодипозитивные» трусы, Дженнифер Лопес вспотела на церемонии «Золотой глобус», а Леди Гага так позировала фотографам на Met Gala, что показала лишнее. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
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