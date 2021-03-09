passion.ru

Самые дерзкие образы королевы Летиции, Кейт Миддлтон и других монарших особ

Reload
1 / 15

Королева Летиция

Фото: Globallook

Дресс-код обязывает, но даже королевам хочется допустить хотя бы мелкую шалость. В ход идут экстремальные разрезы, «опасная» длина платьев, перья и пайетки. На этом частенько ловят испанскую королеву Летицию. Не так давно Ее Величество отправилась на выставку в Мадриде, выбрав наряд винного цвета. И все вроде бы скромно, но стройные ноги монаршей особы решили показаться во всей красе перед камерами папарацци.

Будуарный корсет Летиции

Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

Вообще Летиции можно смело присудить статус одной из самых эффектных представительниц современных монархий. Вспомнить только ее смелый выход на концерт в честь торжественного парада в Астурии в октябре 2019 года. К классическим брюкам королева Испании добавила будуарный корсет цвета пудры с декором из перьев.

Летящее мини Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Eastnews

Сейчас образы Кейт Миддлтон всегда продуманы до деталей, но в далеком 2011-м герцогиня Кембриджская терпела поражение за поражением. Например, когда надела летящее платье цвета лимона, зная, что путь к месту назначения лежит через вертолетную площадку. Юбка не выдержала порывов ветра и выдала все секреты супруги принца Уильяма. Поэтому теперь она привязывает миниатюрные гири к подолам.

Зефирные платья Биргитты Шведской

Биргитта Шведская

Фото: Globallook

Биргитта Шведская, по всей видимости, вдохновляется образами Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе». Чаще всего 84-летнюю принцессу можно увидеть в розовом, обязательно на шпильках, с мерцающей диадемой или как минимум с цветком в волосах. Если у вас намечается костюмированная вечеринка — обращайтесь за вдохновением к хронике образов Биргитты, которая будто сбежала из 2000-х и прихватила с собой целый арсенал автозагара.

Кислотная водолазка королевы Матильды

Королева Матильда

Фото: Globallook

Бельгийская королева Матильда часто решается на эксперименты и вполне гармонично вписывает свои модные желания в дресс-код. Например, для одной из встреч монаршая особа подобрала вполне сдержанный костюм в клетку «принц Уэльский» и зарифмовала его с неоновой водолазкой. Берите на заметку королевский способ носить кислотные оттенки в офис.

Мандариновый total look королевы Максимы

Королева Максима

Фото: Globallook

Высокие шпильки и платье не помешали нидерландской королеве Максиме взобраться на велосипед и поехать на дегустацию сыра. А гамму наряда будто подбирала под гастрономическое приключение: насыщенный мандарин плюс сумочка в оттенке карамели и туфли цвета пармезана. Кстати, на велопрогулке Максима показала свое мастерство и даже не потеряла шляпку.

Ранее мы рассказывали о неловких ситуациях, в которые попадали королевские особы и селебрити из-за неудачно выбранных нарядов. Например, Сара Джессика Паркер однажды засветила «бодипозитивные» трусы, Дженнифер Лопес вспотела на церемонии «Золотой глобус», а Леди Гага так позировала фотографам на Met Gala, что показала лишнее. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!