С броскими аксессуарами, неоном и не только: 3 стильных способа обыграть монохромный белый образ
Фото: Instagram @nadiaaboulhosn
С неоновым акцентом
Фото: Архивы пресс-служб
Белоснежные платья-рубашки этим летом явно в почете — советуем отправляться на поиски «того самого» прямо сейчас. Минималистичный образ не хочется усложнять: все, что нужно — пара лаконичных босоножек на устойчивом фигурном каблуке, стейтмент-украшения и эффектные очки. Если настроение требует насыщенных оттенков — смело обращайтесь к неону, который снова нашел свое место в топе трендов. Сумка цвета флуоресцентного лайма претендует на статус самой желанной в списке покупок.
С игрой контрастов
Фото: Архивы пресс-служб
Светлые джинсы высокой посадки — модная аксиома летнего сезона. Идеальную модель вы узнаете сразу: подчеркнутая линия бедер, свободный силуэт, слегка укороченные низы. Моделируем безупречный силуэт, соединяя деним с облегающим трикотажным топом, и ставим акцент на талии при помощи контрастного ремня из грубой кожи с брутальными металлическими деталями. Аутфит отлично впишется как в дневные встречи и прогулки, так и в планы на вечер — достаточно лишь заменить комфортные кеды босоножками или мюли на шпильках.
В духе спортшик
Фото: Архивы пресс-служб
Любопытный факт: Кейт Миддлтон часто делает ставку на монохромные белые образы, отправляясь на спортивные мероприятия (вспоминаем легкие брючные двойки, которые герцогиня надевала для игры в крикет во время тура в Пакистан). Фэшиониста настаивают на том, чтобы передать физкульт-привет и повседневному стилю, добавив в него спортшик-детали. В фокусе оказались свободные шорты на резинке, которые по правилам этого сезона можно уверенно сочетать с актуальными вьетнамками на миниатюрном каблуке. Разбавить лук поможет футболка с броским принтом, который явно потребует к себе особого внимания.
Считается, что белый цвет — символ оптимизма, который транслирует внутреннюю гармонию и уверенность в себе. Надевайте его тогда, когда эти чувства остро необходимы, например, на собеседования в жаркую погоду или свидания. За вдохновением для создания новых образов — на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!