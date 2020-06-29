С броскими аксессуарами, неоном и не только: 3 стильных способа обыграть монохромный белый образ

Любопытный факт: Кейт Миддлтон часто делает ставку на монохромные белые образы, отправляясь на спортивные мероприятия (вспоминаем легкие брючные двойки, которые герцогиня надевала для игры в крикет во время тура в Пакистан). Фэшиониста настаивают на том, чтобы передать физкульт-привет и повседневному стилю, добавив в него спортшик-детали. В фокусе оказались свободные шорты на резинке, которые по правилам этого сезона можно уверенно сочетать с актуальными вьетнамками на миниатюрном каблуке. Разбавить лук поможет футболка с броским принтом, который явно потребует к себе особого внимания.

Считается, что белый цвет — символ оптимизма, который транслирует внутреннюю гармонию и уверенность в себе. Надевайте его тогда, когда эти чувства остро необходимы, например, на собеседования в жаркую погоду или свидания. За вдохновением для создания новых образов — на Passion.ru.