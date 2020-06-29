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С броскими аксессуарами, неоном и не только: 3 стильных способа обыграть монохромный белый образ

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Надия Абулхосн

Фото: Instagram @nadiaaboulhosn

Белый цвет и легкие текстуры — отличительные черты модной экипировки для жаркого лета. В переходе на светлую сторону советуем вооружиться сразу несколькими вариациями на тему: от ослепительно-яркого кипенного до нежного молочного. В этом сезоне инфлюенсеры буквально без ума от силуэтных топов из фактурного трикотажа, свободных белых джинсов а-ля винтаж и широких спортивных шорт, будто позаимствованных у бойфренда после тренировки. Предлагаем поэкспериментировать с тенденциями и выстроить сразу три остромодных монохромных образа.

С неоновым акцентом

  1. Босонокжи Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Очки Prada, цена по запросу. 3. Сумка Topshop (yoox.com), 1 500 руб. 4. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 2 500 руб. 5. Платье I Am Studio, 9 360 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Белоснежные платья-рубашки этим летом явно в почете — советуем отправляться на поиски «того самого» прямо сейчас. Минималистичный образ не хочется усложнять: все, что нужно — пара лаконичных босоножек на устойчивом фигурном каблуке, стейтмент-украшения и эффектные очки. Если настроение требует насыщенных оттенков — смело обращайтесь к неону, который снова нашел свое место в топе трендов. Сумка цвета флуоресцентного лайма претендует на статус самой желанной в списке покупок.

С игрой контрастов

  1. Сумка Trussardi Jeans, 10 115 руб. 2. Очки Brevno, цена по запросу. 3. Топ Mango, 999 руб. 4. Ремень Sandro, цена по запросу. 5. Джинсы H&M, 1 599 руб. 6. Кеды Trussardi Jeans, 8 415 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Светлые джинсы высокой посадки — модная аксиома летнего сезона. Идеальную модель вы узнаете сразу: подчеркнутая линия бедер, свободный силуэт, слегка укороченные низы. Моделируем безупречный силуэт, соединяя деним с облегающим трикотажным топом, и ставим акцент на талии при помощи контрастного ремня из грубой кожи с брутальными металлическими деталями. Аутфит отлично впишется как в дневные встречи и прогулки, так и в планы на вечер — достаточно лишь заменить комфортные кеды босоножками или мюли на шпильках.

В духе спортшик

  1. Сумка Topshop (yoox.com), 1 750 руб. 2. Футболка United Colors of Benetton, 1 799 руб. 3. Шорты Lacoste, цена по запросу. 5. Мюли Mango, 6 499 руб. 6. Часы Tag Heuer, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Любопытный факт: Кейт Миддлтон часто делает ставку на монохромные белые образы, отправляясь на спортивные мероприятия (вспоминаем легкие брючные двойки, которые герцогиня надевала для игры в крикет во время тура в Пакистан). Фэшиониста настаивают на том, чтобы передать физкульт-привет и повседневному стилю, добавив в него спортшик-детали. В фокусе оказались свободные шорты на резинке, которые по правилам этого сезона можно уверенно сочетать с актуальными вьетнамками на миниатюрном каблуке. Разбавить лук поможет футболка с броским принтом, который явно потребует к себе особого внимания.

Считается, что белый цвет — символ оптимизма, который транслирует внутреннюю гармонию и уверенность в себе. Надевайте его тогда, когда эти чувства остро необходимы, например, на собеседования в жаркую погоду или свидания. За вдохновением для создания новых образов — на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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