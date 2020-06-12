С рубашкой бойфренда, свободным блейзером и не только: как нескучно обыграть черные легинсы

Спортшик надежно укрепился в списке наших фаворитов, ведь он всегда составит стильную компанию для долгих летних прогулок. Идеальный вариант для радушных бесед за стаканчиком айс-латте — микс легинсов со свободной футболкой с акцентным принтом, текстильными кедами и суперудобной поясной сумкой, которая вместит самые необходимые мелочи. Пожалуй, то, что нужно после любимых домашних треников и пижам в самоизоляции.

Еще одна комфортная пара для легинсов — актуальные вьетнамки из кожи, которые в этом сезоне заявили свои права на статус самых модных. Идеи стильных образов с главной обувью лета — на Passion.ru.