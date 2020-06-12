passion.ru

С рубашкой бойфренда, свободным блейзером и не только: как нескучно обыграть черные легинсы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Облегающие легинсы в этом сезоне составили небывалую конкуренцию широким треникам, джинсам-багги и бойфрендам. Подтверждение тому — образы модных инфлюенсеров Instagram, которые смело миксуют спортшик-деталь с классическими блейзерами и базовыми рубашками, а вместо кроссовок сочетают ее с босоножками на шпильке. Рассказываем, как носить и с чем сочетать легинсы, чтобы выстроить вокруг них максимальное количество стильных образов.

С блейзером

  1. Блейзер Laroom, 31 000 руб. 2. Очки Gucci (farfetch.com), 26 629 руб. 3. Бра Hunkemöller, 1 599 руб. 4. Легинсы Le Journal Intime, 19 460 руб. 5. Мюли Ekonika, 7 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Проверенная формула от первых it-girls — плотные черные легинсы высокой посадки в тандеме с микротопом и блейзером свободного силуэта. Не заскучать от монохрома помогут яркие штрихи — босоножки и крошечные сумки самых сочных оттенков. Total black гармонично рифмуется с конфетным розовым, ультрафиолетом и насыщенным лазурным. Удачно впишутся в образ крупные солнцезащитные очки в духе 60-х и акцентная бижутерия а-ля винтаж.

Со свободной рубашкой

  1. Босоножки Sandro, цена по запросу. 2. Сумка Pinko, 29 915 руб. 3. Очки Alena Akhmadullina, 4 900 руб. 4. Легинсы Le Journal Intime, 19 460 руб. 5. Сорочка Uniqlo, 1 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Свободная белая рубашка, будто позаимствованная у бойфренда, — одно из главных условий правильного базового гардероба. Эта деталь уверенно подстраивается под любые вариации, и легинсы контрастного черного цвета — не исключение. Рубашку слегка небрежно заправляем за пояс или завязываем на талии и фокусируемся на деталях — ярких босоножках совершенно неожиданного для черно-белого союза оттенка, миниатюрной сумке и очках в оправе самых необычных форм.

С футболкой

  1. Кеды Converse, 6 600 руб. 2. Очки Mango, цена по запросу. 3. Футболка United Colors of Benetton, 1 799 руб. 4. Легинсы Le Journal Intime, 19 460 руб. 5. Поясная сумка Vagabond, 8 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Спортшик надежно укрепился в списке наших фаворитов, ведь он всегда составит стильную компанию для долгих летних прогулок. Идеальный вариант для радушных бесед за стаканчиком айс-латте — микс легинсов со свободной футболкой с акцентным принтом, текстильными кедами и суперудобной поясной сумкой, которая вместит самые необходимые мелочи. Пожалуй, то, что нужно после любимых домашних треников и пижам в самоизоляции.

Еще одна комфортная пара для легинсов — актуальные вьетнамки из кожи, которые в этом сезоне заявили свои права на статус самых модных. Идеи стильных образов с главной обувью лета — на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!