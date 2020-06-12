С рубашкой бойфренда, свободным блейзером и не только: как нескучно обыграть черные легинсы
Фото: Instagram @rosiehw
С блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Проверенная формула от первых it-girls — плотные черные легинсы высокой посадки в тандеме с микротопом и блейзером свободного силуэта. Не заскучать от монохрома помогут яркие штрихи — босоножки и крошечные сумки самых сочных оттенков. Total black гармонично рифмуется с конфетным розовым, ультрафиолетом и насыщенным лазурным. Удачно впишутся в образ крупные солнцезащитные очки в духе 60-х и акцентная бижутерия а-ля винтаж.
Со свободной рубашкой
Фото: Архивы пресс-служб
Свободная белая рубашка, будто позаимствованная у бойфренда, — одно из главных условий правильного базового гардероба. Эта деталь уверенно подстраивается под любые вариации, и легинсы контрастного черного цвета — не исключение. Рубашку слегка небрежно заправляем за пояс или завязываем на талии и фокусируемся на деталях — ярких босоножках совершенно неожиданного для черно-белого союза оттенка, миниатюрной сумке и очках в оправе самых необычных форм.
С футболкой
Фото: Архивы пресс-служб
Спортшик надежно укрепился в списке наших фаворитов, ведь он всегда составит стильную компанию для долгих летних прогулок. Идеальный вариант для радушных бесед за стаканчиком айс-латте — микс легинсов со свободной футболкой с акцентным принтом, текстильными кедами и суперудобной поясной сумкой, которая вместит самые необходимые мелочи. Пожалуй, то, что нужно после любимых домашних треников и пижам в самоизоляции.
Еще одна комфортная пара для легинсов — актуальные вьетнамки из кожи, которые в этом сезоне заявили свои права на статус самых модных. Идеи стильных образов с главной обувью лета — на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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