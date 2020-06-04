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С брючным костюмом, платьем миди и не только: как носить вьетнамки этим летом, чтобы выглядеть стильно

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Мари фон Беренс

Фото: Instagram

Минималистиные кожаные вьетнамки уверенно захватывают гардеробы it-girls по всему миру, претендуя на статус самой модной обуви лета. Такая пара уверенно составит конкуренцию мюлям и слингбэкам в сочетаниях с классическими брючными костюмами и джинсам а-ля винтаж. Какие вьетнамки выбрать и с чем их миксовать — вдохновляемся аутфитами модных инфлюенсеров и берем несколько идей на заметку.

С брючным костюмом

  1. Сандалии Zara, 2 599 руб. 2. Сумка Marc Cain, 31 700 руб. 3. Очки Adidas, 8 499 руб. 4. Брюки You Wanna, 10 430 руб. 5. Блейзер You Wanna, 10 430 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Сочетание вьетнамок из грубой кожи с брючным костюмом сразу полюбилось первым модницам Instagram. По их рецепту следует как можно смелее рифмовать остромодную обувь с широкими брюками и блейзерами oversize. Предлагаем сыграть на контрастах, сформировав трендовый look для офиса летом.

С платьем-миди

  1. Вьетнамки 8 by Yoox, 3 680 руб. 2. Очки Andy Wolf, 20 450 руб. 3. Платье Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 4. Серьги Rosantica, 9 500 руб. 5. Сумка Mango, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаные вьетнамки более лаконичных форм показывают идеальную совместимость с элегантными платьями-миди. Легкие ткани, акцент на талии и флористические мотивы — стопроцентное попадание в тренд. Для завтрака с подругами, шопингами и свиданий днем — отличный вариант. Достаточно вооружиться миниатюрной сумкой и солнцезащитными очками в оправе, созвучной гамме образа.

С денимом

  1. Босоножки Mango, 6 499 руб. 2. Блуза Guess, цена по запросу. 3. Колье Wanna?Be!, 16 900 руб. 4. Джинсы H&M, 1 999 руб. 5. Сумка Fetiche, 26 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Гибрид из босоножек в духе 2000-х и вьетнамок — безоговорочный хит этого лета. Экспериментируя с вьетнамками на каблуке, добавьте прямые укороченные джинсы и любой базовый верх: от белой футболки до небрежно расстегнутой рубашки oversize или блузы с открытыми плечами. Финальный аккорд — сумка акцентного оттенка.

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Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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