С брючным костюмом, платьем миди и не только: как носить вьетнамки этим летом, чтобы выглядеть стильно

Гибрид из босоножек в духе 2000-х и вьетнамок — безоговорочный хит этого лета. Экспериментируя с вьетнамками на каблуке, добавьте прямые укороченные джинсы и любой базовый верх: от белой футболки до небрежно расстегнутой рубашки oversize или блузы с открытыми плечами. Финальный аккорд — сумка акцентного оттенка.

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