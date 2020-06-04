С брючным костюмом, платьем миди и не только: как носить вьетнамки этим летом, чтобы выглядеть стильно
Фото: Instagram
С брючным костюмом
Фото: Архивы пресс-служб
Сочетание вьетнамок из грубой кожи с брючным костюмом сразу полюбилось первым модницам Instagram. По их рецепту следует как можно смелее рифмовать остромодную обувь с широкими брюками и блейзерами oversize. Предлагаем сыграть на контрастах, сформировав трендовый look для офиса летом.
С платьем-миди
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаные вьетнамки более лаконичных форм показывают идеальную совместимость с элегантными платьями-миди. Легкие ткани, акцент на талии и флористические мотивы — стопроцентное попадание в тренд. Для завтрака с подругами, шопингами и свиданий днем — отличный вариант. Достаточно вооружиться миниатюрной сумкой и солнцезащитными очками в оправе, созвучной гамме образа.
С денимом
Фото: Архивы пресс-служб
Гибрид из босоножек в духе 2000-х и вьетнамок — безоговорочный хит этого лета. Экспериментируя с вьетнамками на каблуке, добавьте прямые укороченные джинсы и любой базовый верх: от белой футболки до небрежно расстегнутой рубашки oversize или блузы с открытыми плечами. Финальный аккорд — сумка акцентного оттенка.
Полный гид по самой актуальной обуви лета 2020 ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!