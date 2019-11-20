С обувью на каблуке, шифоновым платьем и не только: как носить пуховик, чтобы быть в тренде
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Фото: Vogue.com
Куртка цвета металлик + деним
Фото: Архивы пресс-служб
Куртка цвета металлик не позволит скучать даже в самую серую погоду. Блеск драгметаллов дополняем холодными оттенками – с этой задачей абсолютно точно справится светлый деним, яркий бирюзовый свитер и кипенно-белый цвет. Позволяем себе дополнительные детали, но в ограниченном количестве. Например, серебристые пряжки и фурнитуру на обувь и аксессуарах. Инвестиция в дутую глянцевую крутку станет самой выгодной в осенне-зимнем сезоне, ведь в образы с ней вписывается любая обувь: от массивных ботинок-хайкеров до элегантных ботильонов на каблуке.
Дутая куртка + сапоги на каблуке
Фото: Архивы пресс-служб
Дутая куртка цвета спелых ягод претендует на место главного акцента образа. Отличная новость для всех поклонниц черного цвета: она гармонично впишется в любой монохромный образ, даже его настроение приближено к деловому. Кто сказал, что пуховик нельзя носить с классическими высокими сапогами на каблуке? Экспериментируйте смело, взяв за основу образа базовые брюки-скинни высокой посадки и однотонную водолазку.
Удлиненный пуховик + шифоновое платье
Фото: Архивы пресс-служб
Самый неожиданный микс текстур, который позволит создать одновременно стильный и теплый образ. Выбирая сдержанную цветовую гамму, ставьте на принт – флористический, анималистичный или пейсли. В остальном – уютное дутое пальто, высокие сапоги на каблуке комфортной высоты и вместительная сумка. Идеальный повседневный образ, который впишется даже в самую неожиданную смену планов.
О том, как выбрать стильную и теплую верхнюю одежду на зиму, мы рассказывали в предыдущих материалах. Подробную инструкцию ищите на Passion.ru!
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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