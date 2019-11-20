С обувью на каблуке, шифоновым платьем и не только: как носить пуховик, чтобы быть в тренде

Самый неожиданный микс текстур, который позволит создать одновременно стильный и теплый образ. Выбирая сдержанную цветовую гамму, ставьте на принт – флористический, анималистичный или пейсли. В остальном – уютное дутое пальто, высокие сапоги на каблуке комфортной высоты и вместительная сумка. Идеальный повседневный образ, который впишется даже в самую неожиданную смену планов.

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