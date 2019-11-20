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С обувью на каблуке, шифоновым платьем и не только: как носить пуховик, чтобы быть в тренде

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Chanel

Фото: Vogue.com

Кто бы мог подумать, что пуховики, которые мы так не любили в детстве, войдут в список главных мастхэвов сезона! Яркие куртки и дутые пальто-халаты по-хозяйски обосновались в коллекциях Chanel, Balenciaga и Off-White. Как и с чем сочетать объемную верхнюю одежду? Изучайте на примерах Passion.ru!

Куртка цвета металлик + деним

  1. H&M, 3 999 руб. 2. Шапка Trussardi Jeans, цена по запросу. 3. Куртка Colmar, 31 639 руб. 4. Джинсы Liu Jo, 16 999 руб. 5. Ботильоны Casadei, 65 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Куртка цвета металлик не позволит скучать даже в самую серую погоду. Блеск драгметаллов дополняем холодными оттенками – с этой задачей абсолютно точно справится светлый деним, яркий бирюзовый свитер и кипенно-белый цвет. Позволяем себе дополнительные детали, но в ограниченном количестве. Например, серебристые пряжки и фурнитуру на обувь и аксессуарах. Инвестиция в дутую глянцевую крутку станет самой выгодной в осенне-зимнем сезоне, ведь в образы с ней вписывается любая обувь: от массивных ботинок-хайкеров до элегантных ботильонов на каблуке.

Дутая куртка + сапоги на каблуке

  1. Брюки Slowear/Yoox, 16 000 руб. 2. Кепи Tommy Hilfiger x Zendaya, цена по запросу. 3. Ремень Liu Jo, цена по запросу. 4. Водолазка Wolford, 23 073 руб. 5. Сапоги Casadei, 79 100 руб. 6. Куртка Calvin Klein, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Дутая куртка цвета спелых ягод претендует на место главного акцента образа. Отличная новость для всех поклонниц черного цвета: она гармонично впишется в любой монохромный образ, даже его настроение приближено к деловому. Кто сказал, что пуховик нельзя носить с классическими высокими сапогами на каблуке? Экспериментируйте смело, взяв за основу образа базовые брюки-скинни высокой посадки и однотонную водолазку.

Удлиненный пуховик + шифоновое платье

  1. Платье Liu Jo, цена по запросу. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Сумка Vagabond, 12 800 руб. 4. Сапоги Vagabond, 15 300 руб. 5. Дутое пальто Uniqlo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Самый неожиданный микс текстур, который позволит создать одновременно стильный и теплый образ. Выбирая сдержанную цветовую гамму, ставьте на принт – флористический, анималистичный или пейсли. В остальном – уютное дутое пальто, высокие сапоги на каблуке комфортной высоты и вместительная сумка. Идеальный повседневный образ, который впишется даже в самую неожиданную смену планов.

О том, как выбрать стильную и теплую верхнюю одежду на зиму, мы рассказывали в предыдущих материалах. Подробную инструкцию ищите на Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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