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Пуховик цвета металлик, дубленка-косуха и не только: выбираем стильную и теплую верхнюю одежду на зиму

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Coach 1941

Фото: Vogue.com

Выглядеть стильно, не жертвуя комфортом – главная дилемма периода холодов. Какую верхнюю одежду подобрать, чтобы сохранить тепло и чувствовать себя на все сто? Подскажет гид по модным трендам от Passion.ru!

Пуховик цвета металлик

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Calvin Klein, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Вещь, которая еще несколько сезонов назад воспринималась как нечто громоздкое и неуклюжее, теперь на пике популярности. Сегодня дутые куртки можно носить и вне формата apres-ski, сочетая как с зимними ботинками, так и с высокими сапогами на каблуке. Правило одно: чем ярче, тем лучше. И в этом сезоне речь пойдет не только о цвете, но и о фактуре. Блеск драгоценных металлов во главе с серебром и розовым золотом задаст настроение поздней осенью и будущей зимой.

Гиперобъем

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Uniqlo, 7 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вдохновляемся показами Balenciaga и переносим основные штрихи в свой гардероб. Гиперобъем – не только модное спасение от холода, но и отличный повод составить множество расслабленных многослойных образов на каждый день. Поэтому куртка О-силуэта – абсолютный мастхэв не только для хайкинга на заснеженных склонах, но и для городских джунглей.

Теплая косуха

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Дубленка Marciano Guess, 25 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Дубленка-косуха – всегда беспроигрышная модная тактика, которая сделает вас победительницей в противостоянии с порывами ветра и первыми заморозками. Идеальную модель вы узнаете сразу: свободный силуэт, утеплитель из экомеха, контраст в виде металлической фурнитуры. Наскучили консервативные цвета? Обратите внимание на кремовый беж и ягодный розовый, оказавшиеся среди фаворитов дизайнеров в этом сезоне.

Пальто свободного силуэта

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Erika Cavallini/Yoox, 31 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пальто-кокон – идеальный вариант для тех, кто часто использует прием многослойности в своих образах. Секрет в том, что под него можно спрятать даже самый объемный свитер крупной вязки, любой удлиненный блейзер с округлой линией плеч и другие фавориты любителей oversize. Тенденции нового сезона вдохновляют на эксперименты с цветом и фактурой, хотя место для классики в темном оттенке графита и полуночном черном всегда найдется в топе модных трендов.

Яркая экошуба

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Stand Studio, 21 880 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Экошубы – самый яркий, а главное – гуманный тренд, который доказывает свою актуальность уже не первый сезон. Готовы к экспериментам? Тогда делайте ставки на классические пальто-макси, выполненные в экомехе, и пушистые полушубки всех цветов и фасонов. Выбирая яркие цвета, окружайте смелую деталь лаконичными однотонными аксессуарами с минимумом декора.

Проверено: пуховики можно смело сочетать с обувью на каблуке, а классические длинные пальто – с кроссовками. То, как будет звучать ваш образ, напрямую зависит от выбора обуви. Все о вашей идеальной паре – на Passion.ru!

Фото: Instagram

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