Пуховик цвета металлик, дубленка-косуха и не только: выбираем стильную и теплую верхнюю одежду на зиму

Экошубы – самый яркий, а главное – гуманный тренд, который доказывает свою актуальность уже не первый сезон. Готовы к экспериментам? Тогда делайте ставки на классические пальто-макси, выполненные в экомехе, и пушистые полушубки всех цветов и фасонов. Выбирая яркие цвета, окружайте смелую деталь лаконичными однотонными аксессуарами с минимумом декора.

Проверено: пуховики можно смело сочетать с обувью на каблуке, а классические длинные пальто – с кроссовками. То, как будет звучать ваш образ, напрямую зависит от выбора обуви. Все о вашей идеальной паре – на Passion.ru!