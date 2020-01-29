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С объемным кардиганом, базовым блейзером и не только: 3 нескучных способа обыграть повседневные джинсы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Balmain

Фото: Vogue.com

Пришло время проверить суперспособность джинсов подстраиваться под любые образы. А заодно доказать, что повседневные аутфиты — совсем не скучно. Противодействие серым будням окажут остромодные mom jeans в духе 90-х, а вместе с ними — двубортные блейзеры, базовые рубашки, яркие пуловиры и уютные кардиганы.

С объемным кардиганом

  1. Ботинки Guess, 13 390 руб. 2. Кардиган See By Chloé (yoox.com), 14 400 руб. 3. Серьги Tous, 13 200 руб. 4. Джинсы Gloria Jeans, 2 299 руб. 5. Сумка Topshop (yoox.com), 2 550 руб. 6. Бра Etam, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Кардиганы в этом сезоне настойчиво претендуют на место самостоятельной детали гардероба, составляя конкуренцию свитерам. Что ж, поддаемся объятиям укороченных объемных моделей из шерсти крупной вязки, добавляем топы в бельевом стиле или кружевные бра и миксуем с джинсами высокой посадки. Дело остается за малым — парой грубых ботинок и лаконичной сумкой кросс-боди.

С двубортным блейзером

  1. Ботильоны s. Oliver, цена по запросу. 2. Блейзер Laroom, цена по запросу. 3. Водолазка Guess, 8 990 руб. 4. Джинсы Gloria Jeans, 2 299 руб. 5. Сумка Guess, 10 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Беспроигрышное сочетание как для деловой встречи в неформальной обстановке, так и для романтического свидания — свободные джинсы в сочетании с базовой водолазкой по фигуре. Скрепить союз берется блейзер, и главная задача сезона — найти свою идеальную модель. Ее вы узнаете сразу: свободный силуэт, длина до середины бедра и плотная фактурная ткань. Когда комфорт превыше всего, но и стиль имеет значение, вооружайтесь ботильонами на невысоком каблуке и вместительной сумкой.

С ярким пуловером

1.Ботильоны Maison Margiela (yoox.com), 32 000 руб. 2. Пуловер Guess, 8 390 руб. 3. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 4. Джинсы Gloria Jeans, 2 299 руб. 5. Рубашка H&M, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эстетика стиля преппи отлично вписывается в повседневность, намекая на то, что скучно точно не будет. К джинсам добавляем базовую белую рубашку из хлопка, надетую навыпуск, а сверху — теплый пуловер свободного силуэта по мотивам школьной униформы. Пара ботильонов на фигурном каблуке или любые грубые ботинки, стильные очки и шоппер для самого сокровенного всегда будут кстати.

Правильная база, в которой вещи демонстрируют безупречную совместимость, — обязательное условие для составления стильных аутфитов. Ранее мы рассказывали о том, как и с чем миксовать повседневный свитер, чтобы он был уместен в любой ситуации. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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