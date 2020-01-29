С объемным кардиганом, базовым блейзером и не только: 3 нескучных способа обыграть повседневные джинсы

Эстетика стиля преппи отлично вписывается в повседневность, намекая на то, что скучно точно не будет. К джинсам добавляем базовую белую рубашку из хлопка, надетую навыпуск, а сверху — теплый пуловер свободного силуэта по мотивам школьной униформы. Пара ботильонов на фигурном каблуке или любые грубые ботинки, стильные очки и шоппер для самого сокровенного всегда будут кстати.

Правильная база, в которой вещи демонстрируют безупречную совместимость, — обязательное условие для составления стильных аутфитов. Ранее мы рассказывали о том, как и с чем миксовать повседневный свитер, чтобы он был уместен в любой ситуации. Подробнее на Passion.ru.