С объемным кардиганом, базовым блейзером и не только: 3 нескучных способа обыграть повседневные джинсы
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Фото: Vogue.com
С объемным кардиганом
Фото: Архивы пресс-служб
Кардиганы в этом сезоне настойчиво претендуют на место самостоятельной детали гардероба, составляя конкуренцию свитерам. Что ж, поддаемся объятиям укороченных объемных моделей из шерсти крупной вязки, добавляем топы в бельевом стиле или кружевные бра и миксуем с джинсами высокой посадки. Дело остается за малым — парой грубых ботинок и лаконичной сумкой кросс-боди.
С двубортным блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Беспроигрышное сочетание как для деловой встречи в неформальной обстановке, так и для романтического свидания — свободные джинсы в сочетании с базовой водолазкой по фигуре. Скрепить союз берется блейзер, и главная задача сезона — найти свою идеальную модель. Ее вы узнаете сразу: свободный силуэт, длина до середины бедра и плотная фактурная ткань. Когда комфорт превыше всего, но и стиль имеет значение, вооружайтесь ботильонами на невысоком каблуке и вместительной сумкой.
С ярким пуловером
Фото: Архивы пресс-служб
Эстетика стиля преппи отлично вписывается в повседневность, намекая на то, что скучно точно не будет. К джинсам добавляем базовую белую рубашку из хлопка, надетую навыпуск, а сверху — теплый пуловер свободного силуэта по мотивам школьной униформы. Пара ботильонов на фигурном каблуке или любые грубые ботинки, стильные очки и шоппер для самого сокровенного всегда будут кстати.
Правильная база, в которой вещи демонстрируют безупречную совместимость, — обязательное условие для составления стильных аутфитов. Ранее мы рассказывали о том, как и с чем миксовать повседневный свитер, чтобы он был уместен в любой ситуации. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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