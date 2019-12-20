С кожаными брюками, юбкой-миди и не только: 3 нескучных способа обыграть базовый свитер
Свитер + кожаные брюки
Фото: Архивы пресс-служб
В противовес привычному черному монохрому начинаем игру на контрастах, и белый свитер успешно справится с этой задачей. Притягиваем противоположности, добавляя в аутфит остромодные кожаные брюки высокой посадки, и грубые ботинки на шнуровке. Сделать образ элегантным берутся свободные двубортные пиджаки и их коллеги – прямые пальто и объемные модели О-силуэта. Под настроение привносим парижский шик вместе с аксессуарами – элегантными беретами, стильными очками и миниатюрными сумками.
Свитер + юбка-миди
Фото: Архивы пресс-служб
Формула максимально женственного образа – свитер плюс юбка-миди с деталями в тон. Делаем ставку на клетчатые принт в любой вариации и выигрываем, ведь акцентные детали – всегда верный ход. Их дополняем лаконичными сапогами на каблуке комфортной высоты, вместительным шопером и акцентной бижутерией. Результат – универсальный образ, с которым не страшны резкие изменения в планах.
Свитер + прямые джинсы
Фото: Архивы пресс-служб
Пожалуй, самый уютный и удобный из всех вариантов повседневных образов – союз свитера и любимых джинсов. Здесь трудно что-то добавить, ведь в таком комплекте безупречно все: от сочетания цветов до игры текстур. Добавляем абсолютно любую пару обуви: от массивных ботинок милитари до элегантных замшевых сапог. Последние мы рифмуем с актуальной сумкой-багетом в тон и с очками, оправа которых перекликается с аксессуарами по цвету.
Достойные конкуренты свитеров – кардиганы абсолютно любых расцветок и длины. О том, как сочетать их в самых неожиданных вариациях, подскажет Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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