С кожаными брюками, юбкой-миди и не только: 3 нескучных способа обыграть базовый свитер

Пожалуй, самый уютный и удобный из всех вариантов повседневных образов – союз свитера и любимых джинсов. Здесь трудно что-то добавить, ведь в таком комплекте безупречно все: от сочетания цветов до игры текстур. Добавляем абсолютно любую пару обуви: от массивных ботинок милитари до элегантных замшевых сапог. Последние мы рифмуем с актуальной сумкой-багетом в тон и с очками, оправа которых перекликается с аксессуарами по цвету.

Достойные конкуренты свитеров – кардиганы абсолютно любых расцветок и длины. О том, как сочетать их в самых неожиданных вариациях, подскажет Passion.ru.