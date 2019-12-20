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С кожаными брюками, юбкой-миди и не только: 3 нескучных способа обыграть базовый свитер

Универсальный цвет, oversize, шерсть в составе – звучит как безупречный базовый свитер. Если вам удалось найти «тот самый», то однообразием в гардеробе вас точно не напугать. Любопытно, но один правильный свитер может послужить отличной основой для создания сразу нескольких нескучных образов. Запоминайте установки Passion.ru и экспериментируйте!

Свитер + кожаные брюки

  1. Ботинки Elisabetta Franchi, 59 787 руб. 2. Свитер Laroom, 9 990 руб. 3. Очки Ray-Ban, 10 800 руб. 4. Берет Springfield, 1 199 руб. 5. Кожаные брюки Liu Jo, цена по запросу. 6. Пальто Springfield, 5 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В противовес привычному черному монохрому начинаем игру на контрастах, и белый свитер успешно справится с этой задачей. Притягиваем противоположности, добавляя в аутфит остромодные кожаные брюки высокой посадки, и грубые ботинки на шнуровке. Сделать образ элегантным берутся свободные двубортные пиджаки и их коллеги – прямые пальто и объемные модели О-силуэта. Под настроение привносим парижский шик вместе с аксессуарами – элегантными беретами, стильными очками и миниатюрными сумками.

Свитер + юбка-миди

  1. Сумка Guess, 10 990 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, 20 566 руб. 3. Свитер Laroom, 9 990 руб. 4. Юбка Guess, 10 390 руб. 5. Сапоги Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Формула максимально женственного образа – свитер плюс юбка-миди с деталями в тон. Делаем ставку на клетчатые принт в любой вариации и выигрываем, ведь акцентные детали – всегда верный ход. Их дополняем лаконичными сапогами на каблуке комфортной высоты, вместительным шопером и акцентной бижутерией. Результат – универсальный образ, с которым не страшны резкие изменения в планах.

Свитер + прямые джинсы

  1. Свитер Laroom, 9 990 руб. 2. Очки Ray-Ban, 8 600 руб. 3. Сумка Coach 1941, 47 700 руб. 4. Джинсы Springfield, 3 199 руб. 5. Сапоги Santoni, 85 050 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пожалуй, самый уютный и удобный из всех вариантов повседневных образов – союз свитера и любимых джинсов. Здесь трудно что-то добавить, ведь в таком комплекте безупречно все: от сочетания цветов до игры текстур. Добавляем абсолютно любую пару обуви: от массивных ботинок милитари до элегантных замшевых сапог. Последние мы рифмуем с актуальной сумкой-багетом в тон и с очками, оправа которых перекликается с аксессуарами по цвету.

Достойные конкуренты свитеров – кардиганы абсолютно любых расцветок и длины. О том, как сочетать их в самых неожиданных вариациях, подскажет Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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