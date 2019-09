От базовых водолазок до фактурных тренчей: как составить нескучный осенний образ в духе минимализма

Этой осенью берем курс на минимализм и активно привносим его в свой повседневный гардероб. Такую установку взяли дизайнеры, настоятельно рекомендуя и вам внимательнее прислушаться к ней. Лаконичные фасоны, минимум декора, простые цветовые решения и ничего лишнего – главные правила модной игры. Принимаем их и безоговорочно соглашаемся с девизом less is more – «чем проще, тем лучше».

Базовая водолазка + кожаный тренч