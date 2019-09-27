От базовых водолазок до фактурных тренчей: как составить нескучный осенний образ в духе минимализма

Этой осенью берем курс на минимализм и активно привносим его в свой повседневный гардероб. Такую установку взяли дизайнеры, настоятельно рекомендуя и вам внимательнее прислушаться к ней. Лаконичные фасоны, минимум декора, простые цветовые решения и ничего лишнего – главные правила модной игры. Принимаем их и безоговорочно соглашаемся с девизом less is more – «чем проще, тем лучше».
Базовая водолазка + кожаный тренч
Фото: Архивы пресс-служб
Минималистичная палитра – не только классические контрасты черного, белого и серого. Эта тройка также входит в наши планы, но о ней позже. Еще одно функциональное решение – теплый бежевый в любых его градациях: от нейтрального телесного и нежного оттенка капучино до глубокого таупового (бежево-серый). Берем беж за основу минималистичного образа, обыгрывая базовую водолазку фактурным кожаным тренчем из кожи и строгими брюками-скинни. В качестве акцентной детали – обувь, дублирующая цветовую гамму аутфита.
Клетчатый блейзер + белая рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
В минималистичном образе всегда найдется место акцентным деталям. Главное – найти к ним правильный подход. Двубортный блейзер oversize в классическую клетку (например, «гусиный шаг» или «принц Уэльский») – уже давно стал таким же мастхэвом базового гардероба, как и маленькое черное платье. Смело разбавляйте им монохромные образы, добавляйте к строгим рубашкам и узким джинсам. А в качестве эксперимента попробуйте завершить аутфит остромодной белой обувью и акцентным аксессуаром, но только одним.
Лаконичное пальто + шорты
Фото: Архивы пресс-служб
Возвращаемся к классике минимализма – той самой тройке из консервативного черного, дымчатого серого и белого цветов. Их сочетаем в самых разных пропорциях, фокусируясь на мягких текстурах трикотажа, шерсти и кашемира. Компенсировать «офисную» палитру помогут свежие идеи. Рифмуйте базовые водолазки с короткими шортами-бермудами высокой посадки, добавьте классическое пальто-халат и лаконичные аксессуары, перекликающиеся друг с другом.
Секрет нескучных лаконичных образов – правильно составленный функциональный гардероб. Норвежские модницы знают все о том, как собрать безупречную базу – о главных правилах скандинавского минимализма читайте здесь.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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