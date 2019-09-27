От базовых водолазок до фактурных тренчей: как составить нескучный осенний образ в духе минимализма

Минималистичная палитра – не только классические контрасты черного, белого и серого. Эта тройка также входит в наши планы, но о ней позже. Еще одно функциональное решение – теплый бежевый в любых его градациях: от нейтрального телесного и нежного оттенка капучино до глубокого таупового (бежево-серый). Берем беж за основу минималистичного образа, обыгрывая базовую водолазку фактурным кожаным тренчем из кожи и строгими брюками-скинни. В качестве акцентной детали – обувь, дублирующая цветовую гамму аутфита.

Клетчатый блейзер + белая рубашка