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От базовых водолазок до фактурных тренчей: как составить нескучный осенний образ в духе минимализма

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A.W.A.K.E. Mode

Фото: Vogue.com

Отказ от сложных образов в пользу минимализма совсем не означает, что теперь вы будете выглядеть скучно и сольетесь с колоритом серых будней. Чтобы этого избежать, мы подготовили 3 свежие идеи – запоминайте!

Этой осенью берем курс на минимализм и активно привносим его в свой повседневный гардероб. Такую установку взяли дизайнеры, настоятельно рекомендуя и вам внимательнее прислушаться к ней. Лаконичные фасоны, минимум декора, простые цветовые решения и ничего лишнего – главные правила модной игры. Принимаем их и безоговорочно соглашаемся с девизом less is more – «чем проще, тем лучше».

Базовая водолазка + кожаный тренч

  1. Кожаный тренч Alena Akhmadullina x «Снежная Королева», 23 990 руб. 2. Брюки Isabel Marant/Yoox, 27 000 руб. 3. Водолазка Alena Akhmadullina x «Снежная Королева», 2 990 руб. 4. Сумка Ulyana Sergeenko, 95 000 руб. 5. Сапоги Santoni, 102 430 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Минималистичная палитра – не только классические контрасты черного, белого и серого. Эта тройка также входит в наши планы, но о ней позже. Еще одно функциональное решение – теплый бежевый в любых его градациях: от нейтрального телесного и нежного оттенка капучино до глубокого таупового (бежево-серый). Берем беж за основу минималистичного образа, обыгрывая базовую водолазку фактурным кожаным тренчем из кожи и строгими брюками-скинни. В качестве акцентной детали – обувь, дублирующая цветовую гамму аутфита.

Клетчатый блейзер + белая рубашка

  1. Сапоги Casadei, 72 200 руб. 2. Сумка Topshop/Yoox, 2 550 руб. 3. Рубашка H&M, 1 599 руб. 4. Джинсы H&M, 2 999 руб. 5. Блейзер Zara, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В минималистичном образе всегда найдется место акцентным деталям. Главное – найти к ним правильный подход. Двубортный блейзер oversize в классическую клетку (например, «гусиный шаг» или «принц Уэльский») – уже давно стал таким же мастхэвом базового гардероба, как и маленькое черное платье. Смело разбавляйте им монохромные образы, добавляйте к строгим рубашкам и узким джинсам. А в качестве эксперимента попробуйте завершить аутфит остромодной белой обувью и акцентным аксессуаром, но только одним.

Лаконичное пальто + шорты

  1. Сапоги Premiata, 44 990 руб. 2. Шорты Boohoo, цена по запросу. 3. Очки Andy Wolf, 21 700 руб. 4. Водолазка Alena Akhmadullina x «Снежная Королева», 2 990 руб. 5. Пальто Boohoo, цена по запросу. 6. Сумка Zara, 5 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Возвращаемся к классике минимализма – той самой тройке из консервативного черного, дымчатого серого и белого цветов. Их сочетаем в самых разных пропорциях, фокусируясь на мягких текстурах трикотажа, шерсти и кашемира. Компенсировать «офисную» палитру помогут свежие идеи. Рифмуйте базовые водолазки с короткими шортами-бермудами высокой посадки, добавьте классическое пальто-халат и лаконичные аксессуары, перекликающиеся друг с другом.

Секрет нескучных лаконичных образов – правильно составленный функциональный гардероб. Норвежские модницы знают все о том, как собрать безупречную базу – о главных правилах скандинавского минимализма читайте здесь.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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