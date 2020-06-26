С льняной рубашкой, трикотажным топом и не только: как носить и с чем сочетать шорты этим летом

Облегающий топ-халтер, создающий ощущение второй кожи, в паре с классическими белыми шортами правильной длины творит чудеса. В таком комплекте — и в пир, и в мир: на вечеринке рекомендуем покорять танцпол с высоты нескромных шпилек, а на романтическое рандеву можно смело надеть любимые кеды или мюли без каблука. Успех любого мероприятия обеспечат футуристичные очки и горячая покупка сезона — крошечная сумка, поддерживающая общую палитру образа.

Для романтических рандеву жаркими летними вечерами мы составили гид по стильным образам, в которых вы будете чувствовать стопроцентную уверенность в себе. Что понадобится для модных экспериментов? Рассказывает Passion.ru.