С льняной рубашкой, трикотажным топом и не только: как носить и с чем сочетать шорты этим летом
Фото: Instagram @dariakonovalova
Шорты в духе сафари + трикотажный топ
Фото: Архивы пресс-служб
Компенсировать приключения во время отпуска дизайнеры взялись при помощи сафари-стиля. Покорительницы жарких саванн выходят в городские джунгли в свободных шортах с защипами, дополняя их остромодными вязаными топами в близкородственных тонах. Акцент сезона смещен в пользу теплых песочных оттенков, классического верблюжьего и древесного. В ДНК летнего гардероба все более уверенно встраиваются всевозможные плетеные детали из рафии или бечевки, хитро сплетенной в грубые морские узлы — берем на заметку при выборе обуви и аксессуаров.
Шорты из денима + льняная рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
Льняные ткани — модная константа жаркого сезона и стильное спасение от палящего солнца. Свободная белая сорочка выступит в роли компаньона для классики casual-жанра — джинсовых шорт высокой посадки в духе тех, что носили первые модницы девяностых. Душа требует сочных цветов? Тогда вооружайтесь акцентными сумками самых смелых оттенков и не забудьте запастись надежным санскрином — максимально открытые ноги требуют защиты от вездесущего ультрафиолета.
Классические шорты + топ-халтер
Фото: Архивы пресс-служб
Облегающий топ-халтер, создающий ощущение второй кожи, в паре с классическими белыми шортами правильной длины творит чудеса. В таком комплекте — и в пир, и в мир: на вечеринке рекомендуем покорять танцпол с высоты нескромных шпилек, а на романтическое рандеву можно смело надеть любимые кеды или мюли без каблука. Успех любого мероприятия обеспечат футуристичные очки и горячая покупка сезона — крошечная сумка, поддерживающая общую палитру образа.
Для романтических рандеву жаркими летними вечерами мы составили гид по стильным образам, в которых вы будете чувствовать стопроцентную уверенность в себе. Что понадобится для модных экспериментов? Рассказывает Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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