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С льняной рубашкой, трикотажным топом и не только: как носить и с чем сочетать шорты этим летом

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Дарья Коновалова

Фото: Instagram @dariakonovalova

Вы уже наверняка успели обзавестись парой безупречных шорт, которые работают в интересах вашей фигуры. А если нет — советуем начать модную охоту как можно скорее. Джинсовые модели а-ля винтаж, мальчишеские кат-оффы, напоминающие небрежно обрезанные старые джинсы, и бермуды в лучших традициях сафари в этом сезоне явно в почете. Если заполучить загар на морском побережье этим летом и не получится, то на помощь придут волшебные бьюти-концентраты для золотистого оттенка кожи. Так что смелее повышаем градус соблазнительности — максимальное оголение ног никто не отменял!

Шорты в духе сафари + трикотажный топ

  1. Сумка Coccinelle, цена по запросу. 2. Очки Uniqlo, 1 499 руб. 3. Топ H&M, 799 руб. 4. Шорты Tom Tailor, 3 999 руб. 5. Босоножки Mango, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Компенсировать приключения во время отпуска дизайнеры взялись при помощи сафари-стиля. Покорительницы жарких саванн выходят в городские джунгли в свободных шортах с защипами, дополняя их остромодными вязаными топами в близкородственных тонах. Акцент сезона смещен в пользу теплых песочных оттенков, классического верблюжьего и древесного. В ДНК летнего гардероба все более уверенно встраиваются всевозможные плетеные детали из рафии или бечевки, хитро сплетенной в грубые морские узлы — берем на заметку при выборе обуви и аксессуаров.

Шорты из денима + льняная рубашка

  1. Шорты Hunkemöller, 2 499 руб. 2. Твилли Radical Chic, цена по запросу. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Сумка 8 by Yoox, 7 430 руб. 5. Рубашка Uniqlo, цена по запросу. 6. Кеды Trussardi Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Льняные ткани — модная константа жаркого сезона и стильное спасение от палящего солнца. Свободная белая сорочка выступит в роли компаньона для классики casual-жанра — джинсовых шорт высокой посадки в духе тех, что носили первые модницы девяностых. Душа требует сочных цветов? Тогда вооружайтесь акцентными сумками самых смелых оттенков и не забудьте запастись надежным санскрином — максимально открытые ноги требуют защиты от вездесущего ультрафиолета.

Классические шорты + топ-халтер

  1. Сумка Vagabond, 7 800 руб. 2. Шорты «Снежная Королева», цена по запросу. 3. Очки Alena Akhmadullina, цена по запросу. 4. Мюли Guess, 10 390 руб. 5. Топ Guess Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Облегающий топ-халтер, создающий ощущение второй кожи, в паре с классическими белыми шортами правильной длины творит чудеса. В таком комплекте — и в пир, и в мир: на вечеринке рекомендуем покорять танцпол с высоты нескромных шпилек, а на романтическое рандеву можно смело надеть любимые кеды или мюли без каблука. Успех любого мероприятия обеспечат футуристичные очки и горячая покупка сезона — крошечная сумка, поддерживающая общую палитру образа.

Для романтических рандеву жаркими летними вечерами мы составили гид по стильным образам, в которых вы будете чувствовать стопроцентную уверенность в себе. Что понадобится для модных экспериментов? Рассказывает Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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