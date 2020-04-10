С кюлотами из денима, юбкой-плиссе и не только: как носить и с чем сочетать джинсовую рубашку
Со светлыми кюлотами
Фото: Архивы пресс-служб
Деним не первый раз доказывает, что миксовать его можно в любых пропорциях и цветовых решениях. Светло-голубая джинсовая рубашка свободного силуэта сыграет выигрышную партию с укороченными прямыми джинсами и кюлотами в молочно-белой и кремовой гамме. Для теплой погоды мы приберегли эффектные мюли на устойчивом каблуке и остромодную сумку-«пирожок».
Total look из денима
Фото: Архивы пресс-служб
Стиль подружки ковбоя не прощается с нами в этом сезоне, поэтому берем на заметку уже знакомый прием — канадский смокинг. Это затейливое название объединяет монолуки из денима: от микса джинсов с рубашками до сочетания с объемными куртками и шортами. Для гармоничной комбинации четкое попадание в тон совершенно не обязательно — низ и верх могут отличаться. Добавляем пару ботинок-казаков, которые снова захватили подиум, и сумку с бахромой.
С юбкой-плиссе
Фото: Архивы пресс-служб
Приталенная джинсовая рубашка с легкими потертостями претендует на главную роль в весеннем образе с классическим бежевым тренчем. Выстраиваем аутфит вокруг гаммы бежевого и шампань, миксуя деним с легкой плиссированной юбкой-миди, минималистичными ботильонами на блочном каблуке. Завершающие штрихи — микросумка в рифму обуви и стильное кепи.
Ранее мы рассказывали, как стильно носить юбку-плиссе актуальной длины миди. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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