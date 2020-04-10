С кюлотами из денима, юбкой-плиссе и не только: как носить и с чем сочетать джинсовую рубашку

Приталенная джинсовая рубашка с легкими потертостями претендует на главную роль в весеннем образе с классическим бежевым тренчем. Выстраиваем аутфит вокруг гаммы бежевого и шампань, миксуя деним с легкой плиссированной юбкой-миди, минималистичными ботильонами на блочном каблуке. Завершающие штрихи — микросумка в рифму обуви и стильное кепи.

Ранее мы рассказывали, как стильно носить юбку-плиссе актуальной длины миди. Подробнее читайте на Passion.ru.