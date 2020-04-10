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С кюлотами из денима, юбкой-плиссе и не только: как носить и с чем сочетать джинсовую рубашку

С правильно выбранной тактикой джинсовая рубашка может стать отличной базой для десятков разных образов. Эта деталь открывает пространство для экспериментов: от образов в лучших традициях вестерна до романтичных аутфитов с юбками элегантной длины. За идеями для будущих неспешных прогулок по городу — на Passion.ru!

Со светлыми кюлотами

  1. Мюли Boohoo, 1 700 руб. 2. Рубашка Boohoo, 1 199 руб. 3. Очки Giorgio Armani, цена по запросу. 4. Джинсы Mango, цена по запросу. 5. Сумка Ekonika, 10 990 руб. 6. Часы Casio Edifice, 10 540 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Деним не первый раз доказывает, что миксовать его можно в любых пропорциях и цветовых решениях. Светло-голубая джинсовая рубашка свободного силуэта сыграет выигрышную партию с укороченными прямыми джинсами и кюлотами в молочно-белой и кремовой гамме. Для теплой погоды мы приберегли эффектные мюли на устойчивом каблуке и остромодную сумку-«пирожок».

Total look из денима

  1. Джинсы Levi's, цена по запросу. 2. Рубашка Elisabetta Franchi, 28 140 руб. 3. Украшение Serebriciti Jewelry (poisondrop.ru), 6 885 руб. 4. Сумка Pinko, 37 695 руб. 5. Казаки Giuseppe Zanotti, 82 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стиль подружки ковбоя не прощается с нами в этом сезоне, поэтому берем на заметку уже знакомый прием — канадский смокинг. Это затейливое название объединяет монолуки из денима: от микса джинсов с рубашками до сочетания с объемными куртками и шортами. Для гармоничной комбинации четкое попадание в тон совершенно не обязательно — низ и верх могут отличаться. Добавляем пару ботинок-казаков, которые снова захватили подиум, и сумку с бахромой.

С юбкой-плиссе

  1. Ботильоны 8 by Yoox, 11 180 руб. 2. Юбка H&M, 2 499 руб. 3. Кепи Elisabetta Franchi, 18 818 руб. 4. Сумка Pinko, 29 915 руб. 5. Тренч Mango, 11 999 руб. 6. Рубашка Liu Jo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Приталенная джинсовая рубашка с легкими потертостями претендует на главную роль в весеннем образе с классическим бежевым тренчем. Выстраиваем аутфит вокруг гаммы бежевого и шампань, миксуя деним с легкой плиссированной юбкой-миди, минималистичными ботильонами на блочном каблуке. Завершающие штрихи — микросумка в рифму обуви и стильное кепи.

Ранее мы рассказывали, как стильно носить юбку-плиссе актуальной длины миди. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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