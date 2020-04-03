От сочетания плиссе с рубашкой до строгой модели с дерзкой кожей: как стильно носить юбки-миди

Юбка-миди — одна из самых многофункциональных вещей в нашем гардеробе, которая всегда исполняет выигрышные партии в образах. Кстати, выручить она может и в период всеобщей самоизоляции: свободные плиссированные юбки из легкого шифона или мягкого трикотажа помогут выглядеть на все сто каждый день. О том, как сочетать модели самой элегантной длины — на Passion.ru!