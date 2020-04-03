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От сочетания плиссе с рубашкой до строгой модели с дерзкой кожей: как стильно носить юбки-миди

Слайд, который
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Jacquemus

Фото: Vogue.com

Юбка-миди — одна из самых многофункциональных вещей в нашем гардеробе, которая всегда исполняет выигрышные партии в образах. Кстати, выручить она может и в период всеобщей самоизоляции: свободные плиссированные юбки из легкого шифона или мягкого трикотажа помогут выглядеть на все сто каждый день. О том, как сочетать модели самой элегантной длины — на Passion.ru!

Юбка-плиссе + базовая рубашка

  1. Мюли, Alla Pugachova, цена по запросу; 2. Сумка Vagabond, 7 800 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Рубашка «Снежная Королева» х Lina Dembikova, 2 870 руб. 5. Юбка Akhmadullina Dreams, 6 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальный look для будущих весенних прогулок, который отлично впишется и в формат видеоконференций. Выстраиваем монохромный образ вокруг оттенков голубого, миксуя плиссированную юбку со свободной базовой рубашкой. Вдохновляемся морским стилем и воспоминаниями о лете, добавляя в аутфит обувь и аксессуары остромодного кипенно-белого оттенка.

Юбка-карандаш + жакет из кожи

  1. Ботинки Portal, 11 990 руб. 2. Жакет «Снежная Королева» х Lina Dembikova, 5 660 руб. 3. Очки Prada, цена по запросу. 4. Юбка H&M, 1 899 руб. 5. Lanvin (yoox.com), 36 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Объединяясь с контрастными клетчатыми принтами, юбки-карандаши визуально вытягивают силуэт и подчеркивают его с самых выгодных ракурсов. В союзе с ними в этом сезоне выступают фавориты первых модниц — объемные в плечах приталенные жакеты. Сочетание классики и дерзкой кожи рифмуем с ботинками в духе вестерн и акцентными украшениями.

Джинсовая юбка + объемный блейзер

  1. Футболка «Снежная Королева» х Lina Dembikova, 1 610 руб. 2. Блейзер Laroom, 20 650 руб. 3. Сумка Elisabetta Franchi, цена по запросу. 4. Юбка Mango, 2 639 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

И снова возвращаемся к белому в любых его интерпретациях, создавая беспроигрышные образы с джинсовой юбкой. Кстати, ставки на них в весенне-летних коллекциях сделали многие дизайнеры, взяв на вооружение именно миди. Зная о бесконечной любви денима и базового белого трикотажа, миксуем юбку с белой футболкой, свободным блейзером и ботильонами на изящных каблуках kitten heel.

Ранее мы рассказывали, как носить один из самых громких трендов сезона — вещи розового цвета. О том, как гармонично вписать их в свой гардероб, читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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