От сочетания плиссе с рубашкой до строгой модели с дерзкой кожей: как стильно носить юбки-миди
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Фото: Vogue.com
Юбка-плиссе + базовая рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальный look для будущих весенних прогулок, который отлично впишется и в формат видеоконференций. Выстраиваем монохромный образ вокруг оттенков голубого, миксуя плиссированную юбку со свободной базовой рубашкой. Вдохновляемся морским стилем и воспоминаниями о лете, добавляя в аутфит обувь и аксессуары остромодного кипенно-белого оттенка.
Юбка-карандаш + жакет из кожи
Фото: Архивы пресс-служб
Объединяясь с контрастными клетчатыми принтами, юбки-карандаши визуально вытягивают силуэт и подчеркивают его с самых выгодных ракурсов. В союзе с ними в этом сезоне выступают фавориты первых модниц — объемные в плечах приталенные жакеты. Сочетание классики и дерзкой кожи рифмуем с ботинками в духе вестерн и акцентными украшениями.
Джинсовая юбка + объемный блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
И снова возвращаемся к белому в любых его интерпретациях, создавая беспроигрышные образы с джинсовой юбкой. Кстати, ставки на них в весенне-летних коллекциях сделали многие дизайнеры, взяв на вооружение именно миди. Зная о бесконечной любви денима и базового белого трикотажа, миксуем юбку с белой футболкой, свободным блейзером и ботильонами на изящных каблуках kitten heel.
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Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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