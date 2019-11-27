Облегающий — на свидание, объемный — в офис: как носить кардиган этой зимой, чтобы не выглядеть скучно

Эстетика стиля кантри в городских джунглях – всегда верная тактика. Классический кардиган с вкраплениями разных оттенков заставит однотонную базовую водолазку зазвучать по-новому. Сделать миссию выполнимой поможет трендовая юбка-миди из кожи или фатина, дополненная любой грубой обувью: от актуальных сапог в духе вестерна до армейских ботинок.

Кардиган может стать отличной основой для создания стильных многослойных образов. А о том, как правильно использовать этот прием, читайте на Passion.ru!