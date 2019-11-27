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Облегающий — на свидание, объемный — в офис: как носить кардиган этой зимой, чтобы не выглядеть скучно

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Chanel

Фото: Vogue.com

Не стоит недооценивать кардиганы – в этом сезоне они захватили подиум и не собираются останавливаться на этом. Эти уютные вязаные детали были замечены в коллекциях Chanel, Alexander Wang, Max Mara и многих других. А как перенести их в повседневность – рассказывает Passion.ru!

Объемный кардиган + сапоги с акцентным принтом

  1. Кардиган Boohoo, 1 199 руб. 2. Очки Andy Wolf, 21 000 руб. 3. Джинсы Guess Jeans, цена по запросу. 4. Часы Jacques Lemans/Watch Planet 19 340 руб. 5. Сапоги Guess, 18 390 руб. 6. Блузка Stella McCartney/Yoox, 26 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Удлиненный кардиган oversize в остромодном оттенке серой дымки – еще один повод выпустить «хищные» принты на свободу. К тому же, такой образ отлично впишется в офисные будни, если дресс-код не запрещает высокие сапоги «под питона». Все просто: к базовым черным джинсам-скинни или облегающим брюкам добавляем классическую белую рубашку или шифоновую блузку. Поверх нее – объемный кардиган крупной вязки, который можно дополнить тонким поясом из кожи. Удачный пример того, как сразу несколько самодостаточных фактур уживаются в едином аутфите.

Короткий облегающий кардиган + деним

  1. Джинсы United Colors of Benetton, 3 499 руб. 2. Ожерелье Sexy Fish Jewelry, 4 900 руб. 3. Бра Etam, цена по запросу. 4. Сумка Vagabond, 9 800 руб. 5. Кардиган Boohoo, 1 099 руб . 6. Ботильоны Mango, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Стиль и комфорт в одном флаконе – беспроигрышная формула образа для любой романтической встречи. Укороченный кардиган по фигуре в комбинации с кружевным бра и джинсами средней и высокой посадки – ваше тайное оружие, цитирующее образы из нулевых. Для большей эффективности и усиления wow-эффекта добавляйте стильные ботильоны не невысоком каблуке, миниатюрную сумку для самых необходимых мелочей и не забудьте про украшения – они помогут расставить акценты правильно.

Фактурный кардиган + кожаная юбка

  1. Кардиган Natalia Egorova, 20 000 руб. 2. Серьга Sexy Fish Jewelry, 8 000 руб. 3. Водолазка 8 by Yoox, 4 590 руб. 4. Сумка Vagabond, 12 800 руб. 5. Юбка Zara, 3 999 руб. 6. Сапоги Vagabond, 13 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эстетика стиля кантри в городских джунглях – всегда верная тактика. Классический кардиган с вкраплениями разных оттенков заставит однотонную базовую водолазку зазвучать по-новому. Сделать миссию выполнимой поможет трендовая юбка-миди из кожи или фатина, дополненная любой грубой обувью: от актуальных сапог в духе вестерна до армейских ботинок.

Кардиган может стать отличной основой для создания стильных многослойных образов. А о том, как правильно использовать этот прием, читайте на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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