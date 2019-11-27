Облегающий — на свидание, объемный — в офис: как носить кардиган этой зимой, чтобы не выглядеть скучно
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Фото: Vogue.com
Объемный кардиган + сапоги с акцентным принтом
Фото: Архивы пресс-служб
Удлиненный кардиган oversize в остромодном оттенке серой дымки – еще один повод выпустить «хищные» принты на свободу. К тому же, такой образ отлично впишется в офисные будни, если дресс-код не запрещает высокие сапоги «под питона». Все просто: к базовым черным джинсам-скинни или облегающим брюкам добавляем классическую белую рубашку или шифоновую блузку. Поверх нее – объемный кардиган крупной вязки, который можно дополнить тонким поясом из кожи. Удачный пример того, как сразу несколько самодостаточных фактур уживаются в едином аутфите.
Короткий облегающий кардиган + деним
Фото: Архивы пресс-служб
Стиль и комфорт в одном флаконе – беспроигрышная формула образа для любой романтической встречи. Укороченный кардиган по фигуре в комбинации с кружевным бра и джинсами средней и высокой посадки – ваше тайное оружие, цитирующее образы из нулевых. Для большей эффективности и усиления wow-эффекта добавляйте стильные ботильоны не невысоком каблуке, миниатюрную сумку для самых необходимых мелочей и не забудьте про украшения – они помогут расставить акценты правильно.
Фактурный кардиган + кожаная юбка
Фото: Архивы пресс-служб
Эстетика стиля кантри в городских джунглях – всегда верная тактика. Классический кардиган с вкраплениями разных оттенков заставит однотонную базовую водолазку зазвучать по-новому. Сделать миссию выполнимой поможет трендовая юбка-миди из кожи или фатина, дополненная любой грубой обувью: от актуальных сапог в духе вестерна до армейских ботинок.
Кардиган может стать отличной основой для создания стильных многослойных образов. А о том, как правильно использовать этот прием, читайте на Passion.ru!
Фото: архивы пресс-служб
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