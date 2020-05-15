С кожаными брюками-клеш, мини-платьем и не только: 3 нескучных способа носить один и тот же блейзер
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Блейзер + кожаные брюки
Фото: Архивы пресс-служб
Нежные пудровые и кремовые тона гармонично вписываются в тандемы с плотной черной кожей. Широкие брюки, микротоп и блейзер правильной длины — гаранты того, что аутфит не проиграет даже при самой неожиданной смене планов. Миксуем с главной парой лета — мюлями на блочном каблуке, вооружаемся остромодными украшениями в виде массивных цепей и не забываем прятаться от солнца стильно — с темными очками в духе 60-х.
Брючный костюм
Фото: Архивы пресс-служб
Когда не хочется усложнять — брючная двойка всегда выручает. Блейзер можно смело надевать поверх барлетта или на голое тело — так он легко адаптируется от повседневного варианта к вечернему коктейлю. Пара остроносых слингбэков с элегантным kitten heel и сумка-багет в духе 2000-х разбавят строгий power dressing, а финальный акцент поставят крупные statement-украшения.
Блейзер + платье
Фото: Архивы пресс-служб
Когда погода все еще не располагает для летних платьев свободный блейзер на подкладке становится верным решением. Для прогулки выстраиваем аутфит вокруг легкого платья-мини, накидываем на плечи пиджак и завершаем образ классическими белыми кедами. И главное — не перестаем держать на вооружении акцентную бижутерию и микросумки, претендующие на место в топе самых актуальных аксессуаров.
Еще одна остромодная вариация на тему блейзера — его сочетание с юбкой. Как обыграть самую стильную двойку сезона — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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