С кожаными брюками-клеш, мини-платьем и не только: 3 нескучных способа носить один и тот же блейзер

Когда погода все еще не располагает для летних платьев свободный блейзер на подкладке становится верным решением. Для прогулки выстраиваем аутфит вокруг легкого платья-мини, накидываем на плечи пиджак и завершаем образ классическими белыми кедами. И главное — не перестаем держать на вооружении акцентную бижутерию и микросумки, претендующие на место в топе самых актуальных аксессуаров.

Еще одна остромодная вариация на тему блейзера — его сочетание с юбкой. Как обыграть самую стильную двойку сезона — читайте на Passion.ru.