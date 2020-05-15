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С кожаными брюками-клеш, мини-платьем и не только: 3 нескучных способа носить один и тот же блейзер

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Модель Эль Макферсон

Фото: Instagram

Безупречно скроенными блейзерами необходимо вдоволь запастись на сезон, причем как базовыми, так и в трендовых вариациях с цветом. Эта деталь способна взбодрить любой образ, будь то с коктейльным платьем или джинсами и футболкой. Под прицелом Passion.ru оказался двубортный блейзер в оттенке пудры, который отлично играет и в союзе с брюками в тон, и с дерзкой кожей. Для вдохновения — листаем галерею образов Эль Макферсон, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кортни Кардашьян и главных модниц Instagram.

Блейзер + кожаные брюки

  1. Мюли Ekonika, цена по запросу. 2. Бралетт Hunkemöller, 1 599 руб. 3. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 3 900 руб. 4. Очки Alena Akhmadullina, 9 900 руб. 5. Брюки H&M, 4 999 руб. 6. Блейзер You Wanna, 8 950 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Нежные пудровые и кремовые тона гармонично вписываются в тандемы с плотной черной кожей. Широкие брюки, микротоп и блейзер правильной длины — гаранты того, что аутфит не проиграет даже при самой неожиданной смене планов. Миксуем с главной парой лета — мюлями на блочном каблуке, вооружаемся остромодными украшениями в виде массивных цепей и не забываем прятаться от солнца стильно — с темными очками в духе 60-х.

Брючный костюм

  1. Туфли Zara, 1 599 руб. 2. Сумка Vagabond, 10 200 руб. 3. Серьги Eshvi (poisondrop.ru), 13 500 руб. 4. Брюки You Wanna, 5 950 руб. 5. Блейзер You Wanna, 8 950 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Когда не хочется усложнять — брючная двойка всегда выручает. Блейзер можно смело надевать поверх барлетта или на голое тело — так он легко адаптируется от повседневного варианта к вечернему коктейлю. Пара остроносых слингбэков с элегантным kitten heel и сумка-багет в духе 2000-х разбавят строгий power dressing, а финальный акцент поставят крупные statement-украшения.

Блейзер + платье

  1. Блейзер You Wanna, 8 950 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Платье Mango, 1 599 руб. 4. Кеды Lacoste, 9 980 руб. 5. Сумка Marc Cain, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Когда погода все еще не располагает для летних платьев свободный блейзер на подкладке становится верным решением. Для прогулки выстраиваем аутфит вокруг легкого платья-мини, накидываем на плечи пиджак и завершаем образ классическими белыми кедами. И главное — не перестаем держать на вооружении акцентную бижутерию и микросумки, претендующие на место в топе самых актуальных аксессуаров.

Еще одна остромодная вариация на тему блейзера — его сочетание с юбкой. Как обыграть самую стильную двойку сезона — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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