От ярких акцентов до строгой классики: как носить и с чем сочетать костюм с юбкой в этом сезоне

Весенний взгляд на строгий power dressing — микс классики и акцентных деталей. Создаем микс в духе серьезных бизнесвумен и первых леди, разбавляя его броскими аксессуарами и обувью на высоком каблуке. Тот самый случай, когда цвет задает настроение, но не выходит за рамки деловых отношений.

Еще одна определенно незаменимая деталь в этом сезоне — рубашка-поло. Как выстроить вокруг нее сразу несколько эффектных образов — читайте на Passion.ru.