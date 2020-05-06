От ярких акцентов до строгой классики: как носить и с чем сочетать костюм с юбкой в этом сезоне
Фото: Vogue.com
Светлый костюм + яркая сумка
Фото: Архивы пресс-служб
Двойка с весенним настроением — костюм в молочно-белой гамме с неброским паттерном. Добавляем остромодную белую обувь, минималистичные детали в виде бижутерии абстрактных форм. Сочетать с пиджаком можно топы в бельевом стиле, созвучные с гаммой аутфита, или носить блейзер застегнутым поверх бра. Финальный штрих — яркая сумка конфетного оттенка.
Костюм из фактурной ткани + лаконичные аксессуары
Фото: Архивы пресс-служб
В нашем фокусе — костюм в оттенке золотистого лайма в духе классики Chanel. Укороченный жакет и эффектная мини-юбка совмещаются с не конкурирующими текстурами и оттенками. Лаконичные слингбэки с элегантным kitten heel, солнцезащитные очки в духе 60-х и пара акцентов в золоте зададут тон образу для романтических ужинов и встреч в деловом формате.
Классические формы + акцентные детали
Фото: Архивы пресс-служб
Весенний взгляд на строгий power dressing — микс классики и акцентных деталей. Создаем микс в духе серьезных бизнесвумен и первых леди, разбавляя его броскими аксессуарами и обувью на высоком каблуке. Тот самый случай, когда цвет задает настроение, но не выходит за рамки деловых отношений.
Еще одна определенно незаменимая деталь в этом сезоне — рубашка-поло. Как выстроить вокруг нее сразу несколько эффектных образов — читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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