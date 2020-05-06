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От ярких акцентов до строгой классики: как носить и с чем сочетать костюм с юбкой в этом сезоне

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Burberry

Фото: Vogue.com

Инвестиция в костюм с юбкой в этом сезоне станет одной из самых правильных, ведь обе его детали отлично смотрятся не только вместе, но и по отдельности, в других аутфитах. Акцентируем внимание на фактурных материалах во главе с беспроигрышным твидом, блейзеры свободного силуэта и юбки-мини с завышенной линией талии. А в остальном — полагаемся на игру аксессуаров!

Светлый костюм + яркая сумка

  1. Сапоги Jil Sander (yoox.com), 54 600 руб. 2. Серьги Joanna Laura Constantine (farfetch.com), 19 579 руб. 3. Пиджак I am Studio, 14 640 руб. 4. Юбка I am Studio, 7 920 руб. 5. Сумка Fetiche, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Двойка с весенним настроением — костюм в молочно-белой гамме с неброским паттерном. Добавляем остромодную белую обувь, минималистичные детали в виде бижутерии абстрактных форм. Сочетать с пиджаком можно топы в бельевом стиле, созвучные с гаммой аутфита, или носить блейзер застегнутым поверх бра. Финальный штрих — яркая сумка конфетного оттенка.

Костюм из фактурной ткани + лаконичные аксессуары

  1. Туфли Ekonika, 8 490 руб. 2. Юбка Elisabetta Franchi, 30 160 руб. 3. Браслет Tous, 22 100 руб. 4. Очки Alena Akhmadullina, 9 900 руб. 5. Сумка Maje, 22 900 руб. 6. Жакет Elisabetta Franchi, 57 436 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В нашем фокусе — костюм в оттенке золотистого лайма в духе классики Chanel. Укороченный жакет и эффектная мини-юбка совмещаются с не конкурирующими текстурами и оттенками. Лаконичные слингбэки с элегантным kitten heel, солнцезащитные очки в духе 60-х и пара акцентов в золоте зададут тон образу для романтических ужинов и встреч в деловом формате.

Классические формы + акцентные детали

  1. Туфли Portal, 8 590 руб. 2. Юбка Akhmadullina Dreams, 5 999 руб. 3. Жакет Akhmadullina Dreams, 11 999 руб. 4. Бюстгальтер Hunkemöller, 2 699 руб. 5. Сумка Fetiche, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Весенний взгляд на строгий power dressing — микс классики и акцентных деталей. Создаем микс в духе серьезных бизнесвумен и первых леди, разбавляя его броскими аксессуарами и обувью на высоком каблуке. Тот самый случай, когда цвет задает настроение, но не выходит за рамки деловых отношений.

Еще одна определенно незаменимая деталь в этом сезоне — рубашка-поло. Как выстроить вокруг нее сразу несколько эффектных образов — читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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