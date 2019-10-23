От сочетания с дерзкими кожаными мини до денима: как носить базовую водолазку, чтобы быть в тренде
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Фото: Vogue.com
Водолазка + кожаная мини-юбка
Фото: Архивы пресс-служб
Этой осенью мы активно цитируем образ девушки байкера, смело добавляя детали из кожи в повседневные образы. Берем за основу базовые цвета, выстраивая аутфит вокруг простой черной водолазки. Рифмуем базовую вещь с кожаной юбкой контрастного цвета или в тон. Закрепить союз помогут плотные черные колготки и массивные ботинки на высокой тракторной подошве. Грубую обувь компенсируем элегантной микросумкой.
Водолазка + брюки из кожи
Фото: Архивы пресс-служб
Осень – не повод одеваться в темные цвета с ног до головы. Предлагаем поэкспериментировать с монохромным образом на основе теплого бежевого оттенка. Объятия мягкого фактурного трикотажа дополняем брюками из кожи цвета капучино, остромодными белыми ботильонами с заостренным носком и любым удобным аксессуаром, будь то рюкзак или вместительный шоппер. А на случай капризной погоды – объемная укороченная куртка-пуховик О-силуэта.
Водолазка + деним
Фото: Архивы пресс-служб
Любимый casual – всегда выигрышное решение, особенно если в вашем арсенале есть пара укороченных джинсов-бойфрендов или бэгги. Формула удачного сочетания проста: светлый деним (отличная возможность дать летним джинсам второй шанс), темная водолазка свободного силуэта, грубый кожаный ремень и ботинки в духе милитари. Дополнят образ стильные аксессуары: ультрамодное кепи и сумка в общей гамме образа.
Одним из главных и самых дерзких трендов осеннего сезона стала кожа всех цветов и фактур. Как добавить его в свой гардероб, чтобы выглядеть женственно – читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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