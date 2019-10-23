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От сочетания с дерзкими кожаными мини до денима: как носить базовую водолазку, чтобы быть в тренде

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Hermès

Фото: Vogue.com

Однотонные водолазки базовых цветов – абсолютные мастхэвы любого капсульного гардероба. Первая причина обзавестись сразу несколькими моделями – многофункциональность. Наличие черной, молочно-белой или кофейно-бежевой водолазок дает возможность составить десятки новых сочетаний. Самые актуальные идеи подскажет Passion.ru!

Водолазка + кожаная мини-юбка

  1. Сумка Longchamp, 68 900 руб. 2. Юбка Ina Vokich, 5 750 руб. 3. Водолазка Polo Ralph Lauren/Yoox, 7 120 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Браслет Pandora, цена по запросу. 6. Ботинки Vagabond, 10 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Этой осенью мы активно цитируем образ девушки байкера, смело добавляя детали из кожи в повседневные образы. Берем за основу базовые цвета, выстраивая аутфит вокруг простой черной водолазки. Рифмуем базовую вещь с кожаной юбкой контрастного цвета или в тон. Закрепить союз помогут плотные черные колготки и массивные ботинки на высокой тракторной подошве. Грубую обувь компенсируем элегантной микросумкой.

Водолазка + брюки из кожи

  1. Ботильоны Zara, 7 999 руб. 2. Куртка Duvetica/Yoox, 12 600 руб. 3. Джемпер Falke, цена по запросу. 4. Рюкзак Ekonika, 6 990 руб. 5. Брюки 12Storeez, 25 980 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Осень – не повод одеваться в темные цвета с ног до головы. Предлагаем поэкспериментировать с монохромным образом на основе теплого бежевого оттенка. Объятия мягкого фактурного трикотажа дополняем брюками из кожи цвета капучино, остромодными белыми ботильонами с заостренным носком и любым удобным аксессуаром, будь то рюкзак или вместительный шоппер. А на случай капризной погоды – объемная укороченная куртка-пуховик О-силуэта.

Водолазка + деним

  1. Ботинки Casadei 80 100 руб. 2. Джемпер Colmar, 13 007 руб. 3. Кепи Springfield, цена по запросу. 5. Джинсы Liu Jo, 16 999 руб. 5. Сумка Liu Jo, 19 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Любимый casual – всегда выигрышное решение, особенно если в вашем арсенале есть пара укороченных джинсов-бойфрендов или бэгги. Формула удачного сочетания проста: светлый деним (отличная возможность дать летним джинсам второй шанс), темная водолазка свободного силуэта, грубый кожаный ремень и ботинки в духе милитари. Дополнят образ стильные аксессуары: ультрамодное кепи и сумка в общей гамме образа.

Одним из главных и самых дерзких трендов осеннего сезона стала кожа всех цветов и фактур. Как добавить его в свой гардероб, чтобы выглядеть женственно – читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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