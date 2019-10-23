От сочетания с дерзкими кожаными мини до денима: как носить базовую водолазку, чтобы быть в тренде

Любимый casual – всегда выигрышное решение, особенно если в вашем арсенале есть пара укороченных джинсов-бойфрендов или бэгги. Формула удачного сочетания проста: светлый деним (отличная возможность дать летним джинсам второй шанс), темная водолазка свободного силуэта, грубый кожаный ремень и ботинки в духе милитари. Дополнят образ стильные аксессуары: ультрамодное кепи и сумка в общей гамме образа.

Одним из главных и самых дерзких трендов осеннего сезона стала кожа всех цветов и фактур. Как добавить его в свой гардероб, чтобы выглядеть женственно – читайте на Passion.ru.