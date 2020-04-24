С денимом, свободным блейзером и не только: нескучные способы обыграть рубашку поло
Фото: Vogue.com
С джинсовой юбкой
Фото: Архивы пресс-служб
Джинсовые юбки-миди уверенно претендуют на звание самых модных в этом сезоне — спорить не будем. Эксперимент, на который определенно стоит пойти — добавить детали самых сочных оттенков. В нашем фокусе — микс из белого поло и юбки из светлого денима, зарифмованный с канареечно-желтым блейзером и лодочками в тон.
С удлиненным блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
Убеждаемся, что без пары остромодных пиджаков в гардеробе явно не обойтись. Если в вашем арсенале уже есть «тот самый» блейзер — самое время переиграть деловой формат и перевести его в яркий casual. В деле — свободные укороченные джинсы высокой посадки, безупречно совместимые с поло, пара лаконичных мюлей на kitten heel и эффектная сумка.
Со свободными брюками
Фото: Архивы пресс-служб
Идея, которую можно смело воплощать уже сегодня для столь редких выходов на улицу. Совмещаем комфорт и стиль, комбинируя поло с широкими брюками на резинке и классическим английским тренчем. Завершаем аутфит для долгожданной прогулки на сто метров массивными кроссовками и вместительной поясной сумкой.
Еще одна бессменная деталь casual — рубашки из денима, которые по-хозяйски обосновались в весеннем гардеробе. Инструкцию по созданию самых стильных луков ищите на Passion.ru!
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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