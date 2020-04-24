С денимом, свободным блейзером и не только: нескучные способы обыграть рубашку поло

Идея, которую можно смело воплощать уже сегодня для столь редких выходов на улицу. Совмещаем комфорт и стиль, комбинируя поло с широкими брюками на резинке и классическим английским тренчем. Завершаем аутфит для долгожданной прогулки на сто метров массивными кроссовками и вместительной поясной сумкой.

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