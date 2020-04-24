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С денимом, свободным блейзером и не только: нескучные способы обыграть рубашку поло

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Burberry

Фото: Vogue.com

Рубашка поло пришла к нам с теннисных кортов и полей для гольфа. Некогда часть спортивной формы, а сегодня — неотъемлемая деталь базового гардероба в унисекс-формате. Белое поло — такая же универсальная основа для десятков разных образов, как и однотонная бланковая футболка из хлопка. Эту теорию Passion.ru доказывает на примере трех ярких аутфитов для будущих весенних прогулок.

С джинсовой юбкой

  1. Сумка Fetiche, 27 500 руб. 2. Поло Lacoste, 6 480 руб. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Юбка Polo Ralph Loren (yoox.com), 16 500 руб. 5. Туфли Elisabetta Franchi, 39 537 руб. 6. Блейзер Laroom, 29 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Джинсовые юбки-миди уверенно претендуют на звание самых модных в этом сезоне — спорить не будем. Эксперимент, на который определенно стоит пойти — добавить детали самых сочных оттенков. В нашем фокусе — микс из белого поло и юбки из светлого денима, зарифмованный с канареечно-желтым блейзером и лодочками в тон.

С удлиненным блейзером

  1. Сумка Sandro, 24 900 руб. 2. Поло Lacoste, 6 480 руб. 3.Серьги Elisabetta Franchi, 13 680 руб. 4. Джинсы Elisabetta Franchi, 17 963 руб. 5. Пиджак Pinko, 34 050 руб. 6. Мюли Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Убеждаемся, что без пары остромодных пиджаков в гардеробе явно не обойтись. Если в вашем арсенале уже есть «тот самый» блейзер — самое время переиграть деловой формат и перевести его в яркий casual. В деле — свободные укороченные джинсы высокой посадки, безупречно совместимые с поло, пара лаконичных мюлей на kitten heel и эффектная сумка.

Со свободными брюками

  1. Кроссовки Alla Pugachova, 13 990 руб. 2. Поло Lacoste, 6 480 руб. 3. Очки Alena Akhmadullina, 9 900 руб. 4. Сумка Iceberg, цена по запросу. 5. Брюки Liu Jo, 15 499 руб. 6. Тренч Gerard Darel, 33 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идея, которую можно смело воплощать уже сегодня для столь редких выходов на улицу. Совмещаем комфорт и стиль, комбинируя поло с широкими брюками на резинке и классическим английским тренчем. Завершаем аутфит для долгожданной прогулки на сто метров массивными кроссовками и вместительной поясной сумкой.

Еще одна бессменная деталь casual — рубашки из денима, которые по-хозяйски обосновались в весеннем гардеробе. Инструкцию по созданию самых стильных луков ищите на Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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