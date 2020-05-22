От мюли в духе 2000-х до спортивных сандалий: самая актуальная обувь этого лета
Фото: Vogue.com
Сандалии-слайды
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаные слайды — абсолютный мастхэв для жаркого лета. Эта разновидность сандалий без задника отлично справляются с ролями в любых образах: от пляжных в духе средиземноморского шика до повседневных с укороченными прямыми джинсами и базовой футболкой. Главные модели сезона в большинстве своем лаконичны, однако, ставка на цвет, принт и декоративные детали все также выигрышна.
Мюли
Фото: Архивы пресс-служб
В списке фаворитов дизайнеров и первых модниц — мюли в духе тех, что носили в 1990-х и 2000-х годах. Базовая пара не все случаи жизни — острый носок, изящные kitten heels (каблуки-«рюмочки») или их отсутствие (вдохновляемся восточными тапочками-бабушами). А рядом с ними эффектно шагают трендовые модели неоновых оттенков, с высокими фигурными каблуками и парой тонких, едва заметных ремешков.
Босоножки с квадратным носком
Фото: Архивы пресс-служб
И снова «привет» из нулевых — открытая обувь с квадратным носком, которая впишется и в беседу за чашечкой кофе на летней веранде, и в офис летом. Пальму первенства здесь получают остромодные мюли, вьетнамки на каблуке и босоножки в стиле party shoes. Идеальная рифма к ним — укороченные прямые джинсы, кожаные кюлоты, широкие бермуды и миди-платья из легких тканей.
Спортивные сандалии
Фото: Архивы пресс-служб
Спортивные сандалии занимают одно из первых мест в списке желаний. Массивная подошва плюс эластичные ремешки — формула, совместившая стиль и комфорт для длительных прогулок. Миксовать такие модели можно с чем угодно: от total look из денима до комбинаций с платьями-миди и классическим тренчем.
Спортивная обувь — настоящее спасение в бешеном ритме, в который нам совсем скоро придется вернуться снова. Вооружаемся парой актуальных кроссовок, выбрать которую поможет модный гид от Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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