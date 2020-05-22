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От мюли в духе 2000-х до спортивных сандалий: самая актуальная обувь этого лета

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Bottega Veneta

Фото: Vogue.com

Дизайнеры будто предсказывали, в какой ситуации окажется мода весенне-летнего сезона, поэтому сделали ставку на максимальный комфорт. И нам это на руку: переход от домашних тапочек к повседневной обуви будет гораздо проще. На смену высоким шпилькам выходят миниатюрные kitten heels, а уверенно шагать вместе с вами по улицам города уже готовы слайды без каблука и спортивные сандалии. О самой актуальной обуви сезона — в материале Passion.ru.

Сандалии-слайды

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Longchamp, 29 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаные слайды — абсолютный мастхэв для жаркого лета. Эта разновидность сандалий без задника отлично справляются с ролями в любых образах: от пляжных в духе средиземноморского шика до повседневных с укороченными прямыми джинсами и базовой футболкой. Главные модели сезона в большинстве своем лаконичны, однако, ставка на цвет, принт и декоративные детали все также выигрышна.

Мюли

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Casadei, 64 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В списке фаворитов дизайнеров и первых модниц — мюли в духе тех, что носили в 1990-х и 2000-х годах. Базовая пара не все случаи жизни — острый носок, изящные kitten heels (каблуки-«рюмочки») или их отсутствие (вдохновляемся восточными тапочками-бабушами). А рядом с ними эффектно шагают трендовые модели неоновых оттенков, с высокими фигурными каблуками и парой тонких, едва заметных ремешков.

Босоножки с квадратным носком

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Mango, 7 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

И снова «привет» из нулевых — открытая обувь с квадратным носком, которая впишется и в беседу за чашечкой кофе на летней веранде, и в офис летом. Пальму первенства здесь получают остромодные мюли, вьетнамки на каблуке и босоножки в стиле party shoes. Идеальная рифма к ним — укороченные прямые джинсы, кожаные кюлоты, широкие бермуды и миди-платья из легких тканей.

Спортивные сандалии

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Vagabond, 6 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Спортивные сандалии занимают одно из первых мест в списке желаний. Массивная подошва плюс эластичные ремешки — формула, совместившая стиль и комфорт для длительных прогулок. Миксовать такие модели можно с чем угодно: от total look из денима до комбинаций с платьями-миди и классическим тренчем.

Спортивная обувь — настоящее спасение в бешеном ритме, в который нам совсем скоро придется вернуться снова. Вооружаемся парой актуальных кроссовок, выбрать которую поможет модный гид от Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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