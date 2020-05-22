От мюли в духе 2000-х до спортивных сандалий: самая актуальная обувь этого лета

Спортивные сандалии занимают одно из первых мест в списке желаний. Массивная подошва плюс эластичные ремешки — формула, совместившая стиль и комфорт для длительных прогулок. Миксовать такие модели можно с чем угодно: от total look из денима до комбинаций с платьями-миди и классическим тренчем.

Спортивная обувь — настоящее спасение в бешеном ритме, в который нам совсем скоро придется вернуться снова. Вооружаемся парой актуальных кроссовок, выбрать которую поможет модный гид от Passion.ru.