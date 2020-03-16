С блейзером oversize, водолазкой по фигуре и не только: как и с чем носить свободные брюки этой весной

Дизайнеры в один голос заявляют: брюки-палаццо – абсолютный мастхэв этой весны. Классические модели из летящих тканей подойдут к любой паре обуви: от ботильонов на шпильке и лодочек до массивных кроссовок в духе 90-х. Вокруг последних выстраиваются расслабленные образы на каждый день – с джемпером oversize и объемной курткой О-силуэта. Дополняем вместительной сумкой в оттенке, перекликающемся с общей гаммой аутфита, и получает беспроигрышный вариант, который подстроится под любые планы.

С блейзером oversize