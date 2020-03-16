С блейзером oversize, водолазкой по фигуре и не только: как и с чем носить свободные брюки этой весной
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
С базовой водолазкой и блейзером
Фото: Архивы пресс-служб
В палитре главных оттенков сезона оказались в меру насыщенный и благородный цвет морской волны и кипенно-белый. Из последних модных наблюдений: в паре они смотрятся максимально эффектно. Миксуем свободные брюки высокой посадки с фактурной водолазкой по фигуре, добавляем элегантный блейзер и пару остроносых ботильонов на шпильке комфортной высоты. В остальном – дело за аксессуарами: эффектной сумкой акцентного цвета и очками в яркой оправе.
С объемным джемпером и спортшик-деталями
Фото: Архивы пресс-служб
Дизайнеры в один голос заявляют: брюки-палаццо – абсолютный мастхэв этой весны. Классические модели из летящих тканей подойдут к любой паре обуви: от ботильонов на шпильке и лодочек до массивных кроссовок в духе 90-х. Вокруг последних выстраиваются расслабленные образы на каждый день – с джемпером oversize и объемной курткой О-силуэта. Дополняем вместительной сумкой в оттенке, перекликающемся с общей гаммой аутфита, и получает беспроигрышный вариант, который подстроится под любые планы.
С блейзером oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Одно мы советуем запомнить наверняка: в этом сезоне будет много розового во всех его вариациях. Задумав добавить барби-цвет в свой модный арсенал, заострите внимание на «плечистых» пиджаках длиной до середины бедра из плотных фактурных материалов. Они составят идеальную пару брюкам-клеш светлых оттенков, а вместе с тем – построят стильный look в духе свободолюбивых 60-х с минималистичными лоферами и броскими аксессуарами.
С правильно подобранной верхней одеждой пережить период межсезонья становится проще. Самые модные варианты – в подборке Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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