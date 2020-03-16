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С блейзером oversize, водолазкой по фигуре и не только: как и с чем носить свободные брюки этой весной

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Фото: Vogue.com

Сезон весна-лето 2020 активно цитирует брючную моду прошлых десятилетий, возвращая самые яркие модели: от остромодных в 60-е клешей до эффектных палаццо. Настраиваясь на скорый приход тепла, вдохновляемся яркими сочетаниями для вечеринки, шопинга и не только. О том, как и с чем носить свободные брюки, расскажет Passion.ru.

С базовой водолазкой и блейзером

  1. Блейзер Elisabetta Franchi, 34 020 руб. 2. Сумка Ekonika, 10 990 руб. 3. Очки Andy Wolf, 29 800 руб. 4. Брюки Loom by Rodina, 27 000 руб. 5. Ботильоны Ekonika, цена по запросу. 6. Водолазка I Am Studio, 7 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В палитре главных оттенков сезона оказались в меру насыщенный и благородный цвет морской волны и кипенно-белый. Из последних модных наблюдений: в паре они смотрятся максимально эффектно. Миксуем свободные брюки высокой посадки с фактурной водолазкой по фигуре, добавляем элегантный блейзер и пару остроносых ботильонов на шпильке комфортной высоты. В остальном – дело за аксессуарами: эффектной сумкой акцентного цвета и очками в яркой оправе.

С объемным джемпером и спортшик-деталями

  1. Кроссовки Lacoste, 13 480 руб. 2. Куртка I Am Studio, 19 800 руб. 3. Бейсболка Lacoste, 4 280 руб. 4. Джемпер H&M, 2 299 руб. 5. Брюки Emka, 6 490 руб. 6. Сумка Longchamp, 72 400 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Дизайнеры в один голос заявляют: брюки-палаццо – абсолютный мастхэв этой весны. Классические модели из летящих тканей подойдут к любой паре обуви: от ботильонов на шпильке и лодочек до массивных кроссовок в духе 90-х. Вокруг последних выстраиваются расслабленные образы на каждый день – с джемпером oversize и объемной курткой О-силуэта. Дополняем вместительной сумкой в оттенке, перекликающемся с общей гаммой аутфита, и получает беспроигрышный вариант, который подстроится под любые планы.

С блейзером oversize

  1. Лоферы Ekonika, цена по запросу. 2. Сумка Coccinelle, 29 650 руб. 3. Ремень Fetiche, 2 800 руб. 4. Брюки Elisabetta Franchi, 20 370 руб. 5. Удлиненный жакет I Am Studio, 17 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Одно мы советуем запомнить наверняка: в этом сезоне будет много розового во всех его вариациях. Задумав добавить барби-цвет в свой модный арсенал, заострите внимание на «плечистых» пиджаках длиной до середины бедра из плотных фактурных материалов. Они составят идеальную пару брюкам-клеш светлых оттенков, а вместе с тем – построят стильный look в духе свободолюбивых 60-х с минималистичными лоферами и броскими аксессуарами.

С правильно подобранной верхней одеждой пережить период межсезонья становится проще. Самые модные варианты – в подборке Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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