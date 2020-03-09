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От классических тренчей до ветровок в духе 90-х: модная верхняя одежда для межсезонья

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Burberry

Фото: Vogue.com

На встречу с межсезоньем — во всеоружии! Чтобы переход к теплу был плавным и стильным советуем запастись остромодными деталями, вокруг которых строится максимальное количество эффектных аутфитов. Среди наших фаворитов оказались дерзкие куртки-косухи, бомберы и олимпийки из 90-х, тренчи всех цветов и фасонов: от классических бежевых в духе лондонского шика до oversize-моделей, ассоциирующихся с рабочей спецовкой. Формируем список покупок вместе с Passion.ru!

Тренчи

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Elisabetta Franchi, 62 315 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Абсолютный мастхэв базового гардероба — классический тренч по мотивам лондонского шика. Этой весной на место в вашем арсенале претендуют, как минимум, два варианта — классический двубортный в теплой песочной гамме оттенков и oversize, напоминающий те, что носили сыщики в детективах шестидесятых. Рифмуем в любых вариациях: от остромодных монолуков из денима до комбинаций в деловом формате.

Косухи

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DKNY, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще одна героиня остромодных историй — укороченная байкерская косуха, которая в этом сезоне снова возвращается на fashion-олимп. Если черная кожа наскучила, советуем переходить на светлую сторону — молочно-белый, нейтральный беж и пастельные оттенки никогда не проигрывают. Еще одно смелое заявление делают важные претенденты на место в вашем списке желаний — акцентные принты в самых разнообразных цветовых решениях и тиснение «под питона».

Бомберы и ветровки в духе 90-х

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Pinko, 27 725 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Объемные бомберы в стиле милитари, яркие ветровки и олимпийки, которые в 90-х носили как часть спортивной формы, отмечают свое триумфальное возвращение. И в этом сезоне их определенно ждет успех как в миксе с джинсами-бойфрендами, так и с шифоновыми платьями. Миссия — найти безупречную модель. Заостряем внимание на oversize, эффекте колор-блок и графичных контрастах.

Шерстяные пальто

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Marc O'Polo, 28 590 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Шерстяные пальто остаются главными в наборе первой модной помощи в капризную погоду. Классика всегда на острие, будь то слегка объемный «кокон» или пальто-халат с акцентном на талии. Нейтральные оттенки и принты, будь то клетка или офисная полоска выручат как в casual, так в офисном варианте.

Ранее мы рассказывали, как собирать эффектные образы на основе многослойности и сочетания блейзеров с пальто разных фасонов. Усваиваем и применяем на практике вместе с Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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