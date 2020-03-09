От классических тренчей до ветровок в духе 90-х: модная верхняя одежда для межсезонья

Шерстяные пальто остаются главными в наборе первой модной помощи в капризную погоду. Классика всегда на острие, будь то слегка объемный «кокон» или пальто-халат с акцентном на талии. Нейтральные оттенки и принты, будь то клетка или офисная полоска выручат как в casual, так в офисном варианте.

Ранее мы рассказывали, как собирать эффектные образы на основе многослойности и сочетания блейзеров с пальто разных фасонов. Усваиваем и применяем на практике вместе с Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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