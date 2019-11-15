С базовыми вещами, денимом и не только: как носить и с чем сочетать ботфорты, чтобы не выглядеть вульгарно

Хищные принты по-хозяйски обосновались в бетонных джунглях – принимаем их, добавляя в свои образы. В главной роли сезона – акцентные ботфорты из фактурной кожи со «змеиным» принтом, которые заставят заиграть по-новому даже самый консервативный образ. Яркий тому пример – черный монолук на основе базовой водолазки прилегающего силуэта и облегающих брюк высокой посадки. Рифмуйте с яркими «питоновыми» сапогами на каблуке комфортной высоты и добавляйте лаконичные аксессуары из гладкой однотонной кожи.

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать осеннюю обувь на все случаи жизни и куда уместно надеть яркие ботфорты. Об этом читайте на Passion.ru!