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С базовыми вещами, денимом и не только: как носить и с чем сочетать ботфорты, чтобы не выглядеть вульгарно

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Vogue.com

Ботфорты – деталь для тех, кто не боится бросить вызов. На ее основе можно составить десятки эффектных образов на все случаи жизни: от романтического свидания до деловой встречи. Уметь сочетать их в правильных вариациях действительно важно, ведь ботфорты не терпят конкуренции в рамках одного аутфита. Что нужно, чтобы эта обувь работала на вас? Запоминайте остромодные идеи Passion.ru!

Ботфорты на шпильке + удлиненный блейзер

  1. Casadei, 99 100 руб. 2. Рубашка H&M, 1 199 руб. 3. Очки Andy Wolf, 30 100 руб. 4. Блейзер Monse/Yoox, 79 500 руб. 5. Брюки Liu Jo, 14 999 руб. 6. Сумка Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Блейзер – абсолютный мастхэв и главный герой любого базового гардероба. А если сделать ставку на длину до середины бедра, свободный силуэт и английскую клетку, то он превращается в идеальную пару для ботфортов на шпильке. Объединить тандем помогут облегающие черные брюки и строгая белая рубашка. Образ в офисных оттенках разбавляем акцентом – в его роли может выступить сумка-багет или очки в оправе любого яркого цвета.

Ботфорты на блочном каблуке + деним

  1. Ботфорты Ekonika, цена по запросу. 2. Берет Ekonika, цена по запросу. 3. Джинсы Liu Jo, 17 999 руб. 4. Свитер H&M, 9 999 руб. 5. Пальто Ganni, 26 770 руб. 6. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Ботфорты претендуют на место фаворитов для создания расслабленных повседневных образов. Главное – максимально устойчивый блочный каблук и его стопроцентная совместимость с вашим ритмом жизни. Достаточно добавить в комплект пару любимых джинсов-скинни, зарифмовать их с объемным свитером крупной взяки и классическим прямым пальто. Идеальная формула аутфита, которая спасает каждый раз, когда в будничной суете появляются неожиданные встречи и приглашения на чашечку кофе.

Ботфорты «под питона» + монохромный образ

  1. Сапоги Paris Texas, 34 481 руб. 2. Брюки Balenciaga/Yoox, 31 500 руб. 3. Серьги Stradivarius, 599 руб. 4. Водолазка Liu Jo, 8 999 руб. 5. Сумка Vagabond, цена по запросу. 6. Пояс Liu Jo, 11 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Хищные принты по-хозяйски обосновались в бетонных джунглях – принимаем их, добавляя в свои образы. В главной роли сезона – акцентные ботфорты из фактурной кожи со «змеиным» принтом, которые заставят заиграть по-новому даже самый консервативный образ. Яркий тому пример – черный монолук на основе базовой водолазки прилегающего силуэта и облегающих брюк высокой посадки. Рифмуйте с яркими «питоновыми» сапогами на каблуке комфортной высоты и добавляйте лаконичные аксессуары из гладкой однотонной кожи.

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать осеннюю обувь на все случаи жизни и куда уместно надеть яркие ботфорты. Об этом читайте на Passion.ru!

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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