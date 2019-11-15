С базовыми вещами, денимом и не только: как носить и с чем сочетать ботфорты, чтобы не выглядеть вульгарно
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Фото: Vogue.com
Ботфорты на шпильке + удлиненный блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Блейзер – абсолютный мастхэв и главный герой любого базового гардероба. А если сделать ставку на длину до середины бедра, свободный силуэт и английскую клетку, то он превращается в идеальную пару для ботфортов на шпильке. Объединить тандем помогут облегающие черные брюки и строгая белая рубашка. Образ в офисных оттенках разбавляем акцентом – в его роли может выступить сумка-багет или очки в оправе любого яркого цвета.
Ботфорты на блочном каблуке + деним
Фото: Архивы пресс-служб
Ботфорты претендуют на место фаворитов для создания расслабленных повседневных образов. Главное – максимально устойчивый блочный каблук и его стопроцентная совместимость с вашим ритмом жизни. Достаточно добавить в комплект пару любимых джинсов-скинни, зарифмовать их с объемным свитером крупной взяки и классическим прямым пальто. Идеальная формула аутфита, которая спасает каждый раз, когда в будничной суете появляются неожиданные встречи и приглашения на чашечку кофе.
Ботфорты «под питона» + монохромный образ
Фото: Архивы пресс-служб
Хищные принты по-хозяйски обосновались в бетонных джунглях – принимаем их, добавляя в свои образы. В главной роли сезона – акцентные ботфорты из фактурной кожи со «змеиным» принтом, которые заставят заиграть по-новому даже самый консервативный образ. Яркий тому пример – черный монолук на основе базовой водолазки прилегающего силуэта и облегающих брюк высокой посадки. Рифмуйте с яркими «питоновыми» сапогами на каблуке комфортной высоты и добавляйте лаконичные аксессуары из гладкой однотонной кожи.
Ранее мы рассказывали о том, как выбрать осеннюю обувь на все случаи жизни и куда уместно надеть яркие ботфорты. Об этом читайте на Passion.ru!
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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