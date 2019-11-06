Армейские ботинки — для прогулки, замшевые ботфорты — в театр: как выбрать осеннюю обувь на все случаи жизни

Офисные будни проводим на устойчивом каблуке, но обращаем внимание на классику с необычными формами. Фигурный каблук – отличная альтернатива привычной шпильке в этом сезоне. Обращаем внимание на модели без декоративных излишеств и в базовой гамме цветов: от традиционного черного до шоколадно-коричневого.

Любопытно, но обувь можно выбирать в соответствии с вашим знаком зодиаком. О том, какая пара подойдет вам по темпераменту, читайте на Passion.ru!