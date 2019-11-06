Армейские ботинки — для прогулки, замшевые ботфорты — в театр: как выбрать осеннюю обувь на все случаи жизни
Осенью вечная женская проблема под названием «нечего надеть» становится все острее. А ведь так хочется быть на острие моды, при этом не жертвуя комфортом! Среди мастхэвов оказались армейские ботинки и элегантные сапоги, классические ботильоны на шпильке и ботфорты с анималистичными мотивами. Берите на заметку!
На прогулку по городу
Фото: Архивы пресс-служб
Расслабленные городские образы со свободным пальто или объемной курткой – главное оружие против капризов осени. Пасмурная погода – не помеха намеченным планам, если в вашем арсенале есть армейские ботинки на массивной рельефной подошве, классические челси, рифмующиеся с любой верхней одеждой, и лаконичные ботильоны на блочном каблуке.
На свидание
Фото: Архивы пресс-служб
Успех любого свидания зависит от вашей уверенности в себе. Усилить ее помогут элегантные замшевые сапоги на каблуке комфортной высоты или остромодные ботильоны с каблуком-рюмкой. Создать романтическое настроение поможет классическое двубортное пальто или тренч поверх кружевного платья или дерзкий образ с кожаными брюками и удлиненным блейзером oversize.
В театр
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальная пара для культурной программы вечером – кожаные сапоги на устойчивом каблуке и любые вариации на тему классики. Здесь найдется место любой лаконичной модели: от высоких сапог на шпильке средней высоты до ботильонов на блочном каблуке и челси. Если же и делать акцент на обувь, то остальная часть образа должна оставаться сдержанной: разбавить монохромный образ на основе черного или офисного серого цвета помогут актуальные ботильоны молочно-белого или бежевого оттенков. А качестве эксперимента допустимы и более сложные фактуры, например, тиснение «под питона».
На вечеринку
Фото: Архивы пресс-служб
Собираясь на вечеринку, дайте волю фантазии. На этот случай в вашем гардеробе обязательно должна быть яркая пара, которой могут оказаться как ботильоны цвета металлик, так и ботфорты на шпильке, усыпанные мерцающими пайетками. Еще одна беспроигрышная тактика, которая позволит закрепить статус королевы вечеринки – анималистические паттрены самых неожиданных цветов: от естественного серого и бежевого до насыщенного красного и лимонно-желтого.
В офис
Фото: Архивы пресс-служб
Офисные будни проводим на устойчивом каблуке, но обращаем внимание на классику с необычными формами. Фигурный каблук – отличная альтернатива привычной шпильке в этом сезоне. Обращаем внимание на модели без декоративных излишеств и в базовой гамме цветов: от традиционного черного до шоколадно-коричневого.
Любопытно, но обувь можно выбирать в соответствии с вашим знаком зодиаком. О том, какая пара подойдет вам по темпераменту, читайте на Passion.ru!
Фото: архивы пресс-служб
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