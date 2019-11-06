passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Армейские ботинки — для прогулки, замшевые ботфорты — в театр: как выбрать осеннюю обувь на все случаи жизни

Подобрать стильную пару обуви к осеннему образу – миссия не из простых, особенно в промозглую погоду. Но она станет выполнимой, если вооружиться парой простых советов. Как сделать аутфит стильным, удобным и уместным? Рассказывает Passion.ru!

Осенью вечная женская проблема под названием «нечего надеть» становится все острее. А ведь так хочется быть на острие моды, при этом не жертвуя комфортом! Среди мастхэвов оказались армейские ботинки и элегантные сапоги, классические ботильоны на шпильке и ботфорты с анималистичными мотивами. Берите на заметку!

На прогулку по городу

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Longchamp, 57 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Расслабленные городские образы со свободным пальто или объемной курткой – главное оружие против капризов осени. Пасмурная погода – не помеха намеченным планам, если в вашем арсенале есть армейские ботинки на массивной рельефной подошве, классические челси, рифмующиеся с любой верхней одеждой, и лаконичные ботильоны на блочном каблуке.

На свидание

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Longchamp, 65 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Успех любого свидания зависит от вашей уверенности в себе. Усилить ее помогут элегантные замшевые сапоги на каблуке комфортной высоты или остромодные ботильоны с каблуком-рюмкой. Создать романтическое настроение поможет классическое двубортное пальто или тренч поверх кружевного платья или дерзкий образ с кожаными брюками и удлиненным блейзером oversize.

В театр

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Vagabond, 15 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальная пара для культурной программы вечером – кожаные сапоги на устойчивом каблуке и любые вариации на тему классики. Здесь найдется место любой лаконичной модели: от высоких сапог на шпильке средней высоты до ботильонов на блочном каблуке и челси. Если же и делать акцент на обувь, то остальная часть образа должна оставаться сдержанной: разбавить монохромный образ на основе черного или офисного серого цвета помогут актуальные ботильоны молочно-белого или бежевого оттенков. А качестве эксперимента допустимы и более сложные фактуры, например, тиснение «под питона».

На вечеринку

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

Vagabond, 9 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Собираясь на вечеринку, дайте волю фантазии. На этот случай в вашем гардеробе обязательно должна быть яркая пара, которой могут оказаться как ботильоны цвета металлик, так и ботфорты на шпильке, усыпанные мерцающими пайетками. Еще одна беспроигрышная тактика, которая позволит закрепить статус королевы вечеринки – анималистические паттрены самых неожиданных цветов: от естественного серого и бежевого до насыщенного красного и лимонно-желтого.

В офис

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Офисные будни проводим на устойчивом каблуке, но обращаем внимание на классику с необычными формами. Фигурный каблук – отличная альтернатива привычной шпильке в этом сезоне. Обращаем внимание на модели без декоративных излишеств и в базовой гамме цветов: от традиционного черного до шоколадно-коричневого.

Любопытно, но обувь можно выбирать в соответствии с вашим знаком зодиаком. О том, какая пара подойдет вам по темпераменту, читайте на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!