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Ратажковски, Муцениеце и другие звезды, которые выходили в свет в одних бра: фото

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Эмили Ратажковски

Фото: Globallook

В феврале 2020 года Эмили Ратажковски хоть и не удивила публику, но точно заставила ее понервничать. Модель появилась на вечеринке Vanity Fair в двойке из собственной коллаборации с брендом Christy Rilling. В паре со стилистом Эммой Джейд Моррисон звезда определила, что ставку стоит делать на пресс, и надела топ-бандо в паре с прямой макси-юбкой низкой посадки. Предлагаем вспомнить, кто из селебрити решался на подобные эксперименты!

Певица Ханна

Певица Ханна

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Вслед за Ратажковски нескромным трюком воспользовалась Ханна. За «Золотым граммофоном» певица вышла смело: в мерцающих легинсах и кружевном бра с фигурным вырезом. А чтобы меньше смущать публику — накинула белоснежную шубу. Успех аутфита был гарантирован, а в доказательство — овации, аплодисменты и заветная статуэтка в руках.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Globallook

В гости на вечеринку Рианны и не так давно финишировавшего бренда Fenti Белла Хадид пришла, раскрыв все карты сразу. Модель, в целом, никогда ничего не скрывала и всегда гордилась точеной фигурой. Поэтому для светских выходов нередко выбирает что-нибудь провокационное: то маскулинный брючный костюм с кружевным бра, то монохромный дабл-лук с сестрой Джиджи и топом-бандо в главной роли.

Рита Ора

Рита Ора

Фото: Globallook

На церемонию вручения премии GQ «Мужчина года» Рита Ора пришла так, будто захотела захватить все сердца сразу. Результат превзошел все ожидания: черный кружевной комплект, полупрозрачная юбка с экстремальным разрезом от бедра и дерзкие чулки на подтяжках подразнили добрую часть гостей мероприятия и тех, кто наблюдал за ним по светским хроникам.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце чаще всего выбирает скромные наряды, но однажды актриса все-таки решила продемонстрировать результат регулярных тренировок и пробежек. Поклонники были заинтригованы: любимая звезда примерила ультрасоблазнительное бра, усыпанное кристаллами, и буквально сразила наповал одним взглядом.

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Versace Spring 2021

Фото: Vogue.com

В этом сезоне определенно точно придется поэкспериментировать на тему бра. Дизайнеры во главе с Донателлой Версаче предлагают носить его напоказ — именно так, как щеголяла по подиуму Versace Ирина Шейк. Вариант номер два — заменить привычные топы на миниатюрные бра, как это было у Jacquemus, Chanel и Etro. Больше о главных тенденциях весна-лето 2021 — в модном гиде от Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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