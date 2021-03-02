Ратажковски, Муцениеце и другие звезды, которые выходили в свет в одних бра: фото
Фото: Globallook
Певица Ханна
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Вслед за Ратажковски нескромным трюком воспользовалась Ханна. За «Золотым граммофоном» певица вышла смело: в мерцающих легинсах и кружевном бра с фигурным вырезом. А чтобы меньше смущать публику — накинула белоснежную шубу. Успех аутфита был гарантирован, а в доказательство — овации, аплодисменты и заветная статуэтка в руках.
Белла Хадид
Фото: Globallook
В гости на вечеринку Рианны и не так давно финишировавшего бренда Fenti Белла Хадид пришла, раскрыв все карты сразу. Модель, в целом, никогда ничего не скрывала и всегда гордилась точеной фигурой. Поэтому для светских выходов нередко выбирает что-нибудь провокационное: то маскулинный брючный костюм с кружевным бра, то монохромный дабл-лук с сестрой Джиджи и топом-бандо в главной роли.
Рита Ора
Фото: Globallook
На церемонию вручения премии GQ «Мужчина года» Рита Ора пришла так, будто захотела захватить все сердца сразу. Результат превзошел все ожидания: черный кружевной комплект, полупрозрачная юбка с экстремальным разрезом от бедра и дерзкие чулки на подтяжках подразнили добрую часть гостей мероприятия и тех, кто наблюдал за ним по светским хроникам.
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце чаще всего выбирает скромные наряды, но однажды актриса все-таки решила продемонстрировать результат регулярных тренировок и пробежек. Поклонники были заинтригованы: любимая звезда примерила ультрасоблазнительное бра, усыпанное кристаллами, и буквально сразила наповал одним взглядом.
Фото: Vogue.com
В этом сезоне определенно точно придется поэкспериментировать на тему бра. Дизайнеры во главе с Донателлой Версаче предлагают носить его напоказ — именно так, как щеголяла по подиуму Versace Ирина Шейк. Вариант номер два — заменить привычные топы на миниатюрные бра, как это было у Jacquemus, Chanel и Etro. Больше о главных тенденциях весна-лето 2021 — в модном гиде от Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa
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