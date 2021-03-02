Ратажковски, Муцениеце и другие звезды, которые выходили в свет в одних бра: фото

В феврале 2020 года Эмили Ратажковски хоть и не удивила публику, но точно заставила ее понервничать. Модель появилась на вечеринке Vanity Fair в двойке из собственной коллаборации с брендом Christy Rilling. В паре со стилистом Эммой Джейд Моррисон звезда определила, что ставку стоит делать на пресс, и надела топ-бандо в паре с прямой макси-юбкой низкой посадки. Предлагаем вспомнить, кто из селебрити решался на подобные эксперименты!