Новый президент США Дональд Трамп с супругой Меланией отправился в свой первый официальный мировой тур

В первое мировое турне в качестве первой леди Мелания Трамп отправилась из Белого дома в эффектном комплекте: бежевом джемпере, подчеркнувшем пышную грудь, и оранжевой кожаной юбке, подчеркнувшей и другие достоинства супруги президента.

Первой страной, которую они посетили, стала Саудовская Аравия. Мелания Трамп вышла из самолета в черном комбинезоне с широкими брюками, который дополнила широким золотым ремнем и массивным золотым украшением на шее.

На приеме короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда она сопровождала супруга в ярко-фиолетовом платье в пол.

На встрече с Папой римским Франциском супруга президента и его дочь Иванка Трамп появились в мрачных черных нарядах, которые соответствовали атмосфере встречи. Папа холодно принял семью Трампа, которого критиковал еще во время его предвыборной кампании за предложение построить стену на границе США и Мексики.

В целом Мелания Трамп не изменила себе — ее любимым цветом по-прежнему остается белый. Она сменила несколько белоснежных нарядов, в одном из которых прилетела в Израиль, где супруги посетили Стену Плача и встретились с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Фото: Getty, East News, Global Look Press