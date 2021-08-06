Подольская и другие звездные мамы с точеными ногами в мини: фото

Ранее Наталья Подольская дразнила солнечными фотографиями из Греции, а Елена Перминова дефилировала по острову Капри в крошечной юбке с дерзкими разрезами. Трудно поверить, что после родов прошло всего несколько месяцев! Хвастается эффектными формами и Анастасия Решетова, которая набрала вес, но с помощью правильного режима питания и тренировок осталась «в плюсе» только там, где нужно. Большое образов знаменитых мам в мини и облегающих нарядах — в нашей фотогалерее.