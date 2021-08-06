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Подольская и другие звездные мамы с точеными ногами в мини: фото

Звездные мамы остаются во всеоружии в любой непонятной ситуации. В ход идет все самое соблазнительное сразу: крошечные бикини, микроплатья, юбки экстремально короткой длины. Не так давно молодая жена Дмитрия Диброва Полина (и мама его троих детей) похвасталась бесконечно длинными ногами в ультрамини и на каблуках. А заодно показала, как носить total white летом — так, чтобы загар на его фоне смотрелся еще более выигрышно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Ранее Наталья Подольская дразнила солнечными фотографиями из Греции, а Елена Перминова дефилировала по острову Капри в крошечной юбке с дерзкими разрезами. Трудно поверить, что после родов прошло всего несколько месяцев! Хвастается эффектными формами и Анастасия Решетова, которая набрала вес, но с помощью правильного режима питания и тренировок осталась «в плюсе» только там, где нужно. Большое образов знаменитых мам в мини и облегающих нарядах — в нашей фотогалерее.

Елена Перминова / Instagram @lenaperminova

Некоторые звезды идут от обратного и скрывают стройность под многослойностью и мешковатой одеждой. Среди них — Анджелина Джоли, Билли Айлиш, Кэти Холмс и другие. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram

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