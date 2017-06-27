Прохладное лето диктует нам свои условия. Дождь или холодный ветер могут застать врасплох, а чтобы такого не случилось, захватите с собой легкий вязаный кардиган. Конечно, от воды он вас не защитит, но вот от холода — обязательно.

Кстати, Passion.ru составил для вас два образа на любой бюджет. Вдохновляйтесь! Модные кардиганы из плотного вязаного материала — хлопка, шерсти или вискозы — лучше выбирать длиной чуть ниже середины бедра. Они не «съедают» рост и не добавляют лишних объемов. И, что самое главное, подходят обладательницам любой фигуры! Этим летом советуем заменить привычную юбку-карандаш на стильную юбку из денима. Декоративная молния, вышивка и прочая фурнитура станут дополнительным плюсом к оригинальности простого образа.

1 - Юбка Topshop, 2700 руб.; 2 - Очки H&M, 599 руб.; 3 - Блуза с цветочным принтом Zara, 1999 руб.; 4 - Сумка H&M, 899 руб.; 5 - Кардиган с контрастными окантовками Mango, 2999руб.; 6 - Сандалии Paloma Barceló, 7400 руб.

Обходить лужи проще всего в обуви на высокой подошве. Прятать ножки в сапоги, когда на улице +20, — не самый хороший выход. Альтернативу кроссовкам, ботинкам и резиновым сапогам ищем в отделе с обувью на танкетке! Между прочим, такие босоножки и сандалии намного удобнее, чем туфли на широком устойчивом каблуке. Что же касается блузы, то тут мы вновь отдаем предпочтение моделям с вышивкой или цветочным принтом. Выбирайте фасон, подходящий вашей фигуре, не забывайте, что акцент на талии визуально приближает любую из нас к идеалу.

1 - Юбка See by Chloé, 13 021 руб; 2 - Очки Valentino, 23 308 руб.; 3 - Топ Yigal Azrouel, 26 874 руб.; 4 - Кожаный сэтчел Marni , 48 694 руб.; 5 - Пальто-кардиган Christian Wijnants, 33 041 руб.; 6 - Босоножки на танкетке Salvatore Ferragamo, 18 730 руб.