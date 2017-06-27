По бюджету: составляем летний образ с вязаным кардиганом
Прохладное лето диктует нам свои условия. Дождь или холодный ветер могут застать врасплох, а чтобы такого не случилось, захватите с собой легкий вязаный кардиган. Конечно, от воды он вас не защитит, но вот от холода — обязательно.
Кстати, Passion.ru составил для вас два образа на любой бюджет. Вдохновляйтесь!
Модные кардиганы из плотного вязаного материала — хлопка, шерсти или вискозы — лучше выбирать длиной чуть ниже середины бедра. Они не «съедают» рост и не добавляют лишних объемов. И, что самое главное, подходят обладательницам любой фигуры!
Этим летом советуем заменить привычную юбку-карандаш на стильную юбку из денима. Декоративная молния, вышивка и прочая фурнитура станут дополнительным плюсом к оригинальности простого образа.
Обходить лужи проще всего в обуви на высокой подошве. Прятать ножки в сапоги, когда на улице +20, — не самый хороший выход. Альтернативу кроссовкам, ботинкам и резиновым сапогам ищем в отделе с обувью на танкетке! Между прочим, такие босоножки и сандалии намного удобнее, чем туфли на широком устойчивом каблуке.
Что же касается блузы, то тут мы вновь отдаем предпочтение моделям с вышивкой или цветочным принтом. Выбирайте фасон, подходящий вашей фигуре, не забывайте, что акцент на талии визуально приближает любую из нас к идеалу.