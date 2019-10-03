Платья на одно плечо, темные цвета и другие модные приемы Кейт Уинслет, которые вам стоит взять на заметку
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Фото: Eastnews
Маленькое черное платье
Фото: Eastnews
Кейт Уинслет доказывает: маленькое черное платье – всегда выгодная инвестиция. Главные детали – подчеркнутый силуэт, четкие линии и минимум декора. Лаконичный образ актриса обыгрывает в лучших традициях классики – при помощи черных лодочек или босоножек на тонких ремешках.
Платья на одно плечо
Фото: Dpa
Платья на одно плечо говорят открыто, но доля интриги все же есть. В разные годы эта модель присутствовала в арсенале Кейт, что неудивительно, ведь открытая линия плеч – всегда верная тактика. Декоративные детали практически незаметны, цветовая гамма, как правило, темная: от полуночного черного до морского синего, с переливами шелка.
Гипюр и прозрачные вставки
Фото: Eastnews
Уинслет – поклонница классики в различных ее формах. В образах актрисы редко можно встретить экстремально короткую длину или нескромные декольте. Компенсирует их обилие вставок из гипюра и прозрачной сетки, открывающих тело, но оставляющих место для фантазии.
Контрастные сочетания
Фото: Eastnews
Секрет, который часто использует Кейт, – оптические эффекты. Среди главных инструментов – контрастное сочетание белого и черного. Такое единство противоположностей – пожалуй, главный экспресс-метод коррекции фигуры: талия – тоньше, ноги – длиннее.
Красный цвет
Фото: Eastnews
Пламенный красный Уинслет явно держит под прицелом – в нем актриса появлялась на светских мероприятиях даже во время беременности. Крой лаконичен, но декольте порой стремится к отметке «максимум». С насыщенными оттенками перца чили контрастируют черные туфли на шпильке и миниатюрные клатчи в тон.
Оттенки синего
Фото: Dpa
Синий – один из фаворитов Уинслет, который актриса регулярно использует в своих образах. Выходы на красную дорожку нередко сопровождаются такими оттенками, как электрический синий, васильковый и лазурный голубой. Проверено Кейт: глубокий синий в сочетании с шелком – всегда беспроигрышная вариация.
Уличный стиль: ставка на темные цвета
Фото: Eastnews
Повседневный стиль Кейт Уинслет – совмещает в себе максимальный комфорт и элегантность. Нужный эффект достигается благодаря палитре темных цветов (черный, темно-серый и горячо любимый актрисой синий), многослойности и свободным силуэтам. В образе актрисы всегда присутствуют удобные джинсы, классические прямые брюки и вместительный шоппер.
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Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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