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Платья на одно плечо, темные цвета и другие модные приемы Кейт Уинслет, которые вам стоит взять на заметку

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2019 г.

Фото: Eastnews

5 октября британская актриса Кейт Уинслет отметит свое 44-летие. За плечами звезды – роли в культовых фильмах, среди которых – «Титаник», «Вечное сияние чистого разума», «Гамлет» и другие. Но на этот раз в фокусе Passion.ru оказалась не фильмография Уинслет, а модные приемы, которые использует актриса как во время светских мероприятий, так и в повседневной жизни. Что стоит взять на вооружение?

Маленькое черное платье

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2016 г.

Фото: Eastnews

Кейт Уинслет доказывает: маленькое черное платье – всегда выгодная инвестиция. Главные детали – подчеркнутый силуэт, четкие линии и минимум декора. Лаконичный образ актриса обыгрывает в лучших традициях классики – при помощи черных лодочек или босоножек на тонких ремешках.

Платья на одно плечо

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2016 г.

Фото: Dpa

Платья на одно плечо говорят открыто, но доля интриги все же есть. В разные годы эта модель присутствовала в арсенале Кейт, что неудивительно, ведь открытая линия плеч – всегда верная тактика. Декоративные детали практически незаметны, цветовая гамма, как правило, темная: от полуночного черного до морского синего, с переливами шелка.

Гипюр и прозрачные вставки

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2017 г.

Фото: Eastnews

Уинслет – поклонница классики в различных ее формах. В образах актрисы редко можно встретить экстремально короткую длину или нескромные декольте. Компенсирует их обилие вставок из гипюра и прозрачной сетки, открывающих тело, но оставляющих место для фантазии.

Контрастные сочетания

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2017 г.

Фото: Eastnews

Секрет, который часто использует Кейт, – оптические эффекты. Среди главных инструментов – контрастное сочетание белого и черного. Такое единство противоположностей – пожалуй, главный экспресс-метод коррекции фигуры: талия – тоньше, ноги – длиннее.

Красный цвет

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2016 г.

Фото: Eastnews

Пламенный красный Уинслет явно держит под прицелом – в нем актриса появлялась на светских мероприятиях даже во время беременности. Крой лаконичен, но декольте порой стремится к отметке «максимум». С насыщенными оттенками перца чили контрастируют черные туфли на шпильке и миниатюрные клатчи в тон.

Оттенки синего

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2016 г.

Фото: Dpa

Синий – один из фаворитов Уинслет, который актриса регулярно использует в своих образах. Выходы на красную дорожку нередко сопровождаются такими оттенками, как электрический синий, васильковый и лазурный голубой. Проверено Кейт: глубокий синий в сочетании с шелком – всегда беспроигрышная вариация.

Уличный стиль: ставка на темные цвета

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2018 г.

Фото: Eastnews

Повседневный стиль Кейт Уинслет – совмещает в себе максимальный комфорт и элегантность. Нужный эффект достигается благодаря палитре темных цветов (черный, темно-серый и горячо любимый актрисой синий), многослойности и свободным силуэтам. В образе актрисы всегда присутствуют удобные джинсы, классические прямые брюки и вместительный шоппер.

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Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook

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