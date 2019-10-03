Платья на одно плечо, темные цвета и другие модные приемы Кейт Уинслет, которые вам стоит взять на заметку

5 октября британская актриса Кейт Уинслет отметит свое 44-летие. За плечами звезды – роли в культовых фильмах, среди которых – «Титаник», «Вечное сияние чистого разума», «Гамлет» и другие. Но на этот раз в фокусе Passion.ru оказалась не фильмография Уинслет, а модные приемы, которые использует актриса как во время светских мероприятий, так и в повседневной жизни. Что стоит взять на вооружение?