Платье-«грядка», белье напоказ и другие модные фиаско королевы Летиции
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Белье напоказ
В 2019 году настоящий конфуз случился с королевой Летицией на форуме по борьбе с онкологическими заболеваниями. Монаршая особа надела замшевую юбку цвета мокко от любимого бренда Uterque вместе с дерзкими ботфортами и базовым черным лонгсливом. Ничего не предвещало беды, но под вспышками фотокамер все тайное стало явным. А именно — нижнее белье ее величества увидели все.
Фото: Globallook
Платье-«грядка»
Образ женщины-клумбы Летиция выбрала для церемонии возведения на престол императора Японии Нарухито. Посыл понятен: помимо всего сборника по ботанике, принт дополняет цветущая сакура. С флористическими мотивами стоит быть не менее осторожными, чем с «хищными» паттернами.
Фото: Globallook
Передозировка алым
Приз в номинации «Дерзость года» мы отдаем именно этому образу, который Летиция скомпоновала для выступления на 75-м юбилее UNICEF. На сцену монаршая особа взобралась в замшевых ботфортах Magrit в оттенке острого перца, а к ним добавила юбку Carolina Herrera с суперпестрым принтом. Диагноз: передозировка красным цветом в самой острой форме!
Фото: Globallook
Растянутый кардиган
Образы королевы из 2010-х годов сейчас кажутся странными, хотя тогда она была на гребне модной волны. Уверены — все помнят кардиганы из тонкого трикотажа, которые носили в паре с приталенными бланковыми рубашками и платьями-футлярами. Аутфит Летиции эта деталь заметно подпортила, но она быстро это поняла: для последующих выходов платье с рентген-принтом монаршая особа рифмовала с жакетом.
Фото: Globallook
Давно забытый look с читающимся в нем промахом — пышная шифоновая юбка (еще один привет 10-летней давности) в паре с трикотажем, которые практически не держит форму. Этот выход из 2014-го остается только понять и простить.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали самые скандальные образы первых леди во главе с Меланией Трамп, Карлой Бруни-Саркози, Брижит Макрон и Джилл Байден. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook