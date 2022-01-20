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Платье-«грядка», белье напоказ и другие модные фиаско королевы Летиции

Репутация у испанской королевы Летиции безупречна, причем как на политической арене, так и на модной. На счету ее величества и правда мало промахов с образами — настолько, что их можно сосчитать на пальцах одной руки. Мы собрали пять аутфитов разных лет, которые не произвели фурор и даже, наоборот, дали онлайн-критикам пищу для обсуждений. Заседание fashion-суда по делам гардероба монаршей особы объявляем открытым!