Платье без бретелей — с рубашкой, яркое миди — с жакетом: как носить праздничные наряды в повседневной жизни
Мини без бретелей + рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
Платья без бретелей с фигурным лифом показывают отличную совместимость с классическими рубашками из плотного хлопка и блузками с объемными рукавами. Используем лайфхак, добавляя высокие сапоги на каблуке комфортной высоты и сумку кросс-боди, которую можно заменить на вместительный шоппер или лаконичный тоут.
Платье-миди + блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Летящие шифоновые миди-платья на тонких бретелях – всегда практичный выбор, с легкостью переносимый на будничную суету. Особенно тогда, когда день насыщенный и выглядеть нужно безупречно, в буквальном смысле перебегая с корабля на бал! Тогда в ход вступает свободный блейзер длиной до середины бедра, будто позаимствованный у бойфренда, а вместе с ним – удобные сапоги высотой до колен (или выше).
Платье с пайетками + ботинки в стиле милитари
Фото: Архивы пресс-служб
Переходим к самому сложному по части сочетаемости с повседневными деталями – платью с пайетками. Если его дизайн и цвет максимально лаконичны (от черного цвета до неброского серебра и шампань), то дело остается за малым. Рифмуем с грубыми ботинками в стиле милитари, добавляем стильный рюкзак или шоппер, а для верности – однотонный строгий блейзер oversize.
Важная часть в составлении любого образа с платьем – выбор правильной обуви. Обойдемся без поиска легкий путей и попробуем найти верную формулу совместимости одежды с дерзкими ботфортами. Как – читайте на Passion.ru!
Фото: архивы пресс-служб
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