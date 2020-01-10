Платье без бретелей — с рубашкой, яркое миди — с жакетом: как носить праздничные наряды в повседневной жизни

Переходим к самому сложному по части сочетаемости с повседневными деталями – платью с пайетками. Если его дизайн и цвет максимально лаконичны (от черного цвета до неброского серебра и шампань), то дело остается за малым. Рифмуем с грубыми ботинками в стиле милитари, добавляем стильный рюкзак или шоппер, а для верности – однотонный строгий блейзер oversize.

Важная часть в составлении любого образа с платьем – выбор правильной обуви. Обойдемся без поиска легкий путей и попробуем найти верную формулу совместимости одежды с дерзкими ботфортами. Как – читайте на Passion.ru!