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Платье без бретелей — с рубашкой, яркое миди — с жакетом: как носить праздничные наряды в повседневной жизни

Праздники с бесконечной чередой шумных вечеринок прошли, оставив после себя след приятных воспоминаний и целый арсенал коктейльных нарядов. Извечная дилемма – что делать с теми платьями, которые были надеты один раз в новогоднюю ночь, а после – пылятся на дальней полке шкафа. Кажется, Passion.ru знает ответ!

Мини без бретелей + рубашка

  1. Сумка Coach 1941, цена по запросу. 2. Сапоги S.Oliver, цена по запросу. 3. Брошь Alla Pugachova, 2 390 руб. 4. Рубашка H&M, 1 599 руб. 5. Платье Elisabetta Franchi, 44 688 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Платья без бретелей с фигурным лифом показывают отличную совместимость с классическими рубашками из плотного хлопка и блузками с объемными рукавами. Используем лайфхак, добавляя высокие сапоги на каблуке комфортной высоты и сумку кросс-боди, которую можно заменить на вместительный шоппер или лаконичный тоут.

Платье-миди + блейзер

  1. Сумка Guess, 11 390 руб. 2. Блейзер Silvian Heach, 8 250 руб. 3. Платье Laroom x Aizel, 28 000 руб. 4. Сапоги Vagabond, 15 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Летящие шифоновые миди-платья на тонких бретелях – всегда практичный выбор, с легкостью переносимый на будничную суету. Особенно тогда, когда день насыщенный и выглядеть нужно безупречно, в буквальном смысле перебегая с корабля на бал! Тогда в ход вступает свободный блейзер длиной до середины бедра, будто позаимствованный у бойфренда, а вместе с ним – удобные сапоги высотой до колен (или выше).

Платье с пайетками + ботинки в стиле милитари

  1. Ботинки S.Oliver, цена по запросу. 2. Кепи 1 399 руб. 3. Сумка Guess, 10 990 руб. 4. Платье Guess, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Переходим к самому сложному по части сочетаемости с повседневными деталями – платью с пайетками. Если его дизайн и цвет максимально лаконичны (от черного цвета до неброского серебра и шампань), то дело остается за малым. Рифмуем с грубыми ботинками в стиле милитари, добавляем стильный рюкзак или шоппер, а для верности – однотонный строгий блейзер oversize.

Важная часть в составлении любого образа с платьем – выбор правильной обуви. Обойдемся без поиска легкий путей и попробуем найти верную формулу совместимости одежды с дерзкими ботфортами. Как – читайте на Passion.ru!

Фото: архивы пресс-служб

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