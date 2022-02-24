Первые леди и жены монархов показали, как элегантно носить кроссовки и кеды

Первая леди Соединенных Штатов, конечно, допустила стратегическую ошибку, надев плотные черные колготки с белыми кедами — повторять не советуем. А вот присмотреться к образам Кейт Миддлтон очень даже рекомендуем. Герцогиня Кембриджская носит спортивную обувь и в пир, и в мир. Монаршая особа миксует кеды с классическими жакетами и укороченными брюками, смело показывает бесконечные ноги в теннисной мини-юбке.

Королева Бельгии Матильда выбирает массивные кроссовки силуэта девяностых. Отметить день без автомобилей ее величество решила на велосипеде, а каблуки оставила дома. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше.

Ранее мы обсуждали, где купить идеальное пальто на межсезонье и весну. Примеры фасонов можно подсмотреть у Анджелины Джоли и Мелании Трамп, а шопинг-наводки — в материале Passion.ru.