Как у Джоли (и даже лучше): где купить идеальное пальто на межсезонье
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Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
В вишлист на межсезонье мы добавили пальто всех мастей. Здесь — лаконичные модели из мягких фактурных тканей, женственные варианты с графичным силуэтом, классические халаты длины миди. Листайте галерею и выбирайте своих фаворитов из актуальных коллекций, а за вдохновением — к образам монарших особ, звезд и первых леди!
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Практика
Кстати о халатах. Этот фасон надежно закрепил свои позиции в базовом гардеробе, и с этим не поспорить. Носить его можно и с поясом, и без — зависит от образа, повода, настроения и желания подчеркнуть талию. В качестве примера возьмем образ Мелании Трамп, уж она настоящий эксперт по остромодной верхней одежде. Бывшая первая леди следует за мужем в светлом пальто на запах и с гипертрофированными лацканами. А дополняют образ лаконичные сапоги-трубы и сумка Birkin — без нее никуда.
Фото: Dpa
О необходимости безупречно скроенного черного пальто длины миди или макси в гардеробе каждой было сказано немало. И если таким вы уже обзавелись, рекомендуем сделать ставку на цвет. Умело с ним играет Кейт Миддлтон: поговаривают, что жгуче-алый герцогиня надевает в особенные дни как символ энергии и вдохновения (а не только любви и страсти).
Мы предусмотрели все, и в наш список покупок добавили пальто в остромодном травянисто-зеленом оттенке, который не прощается с нами и в этом сезоне. А вместе с ним золотистый лайм, розовую пудру и контрастную черно-белую клетку (специально для тех, кто все еще не решился на яркость).
Фото: Globallook
У королевских особ и правда есть чему поучиться! Ранее мы разбирали любимый прием Кейт Миддлтон, королевы Летиции и других представительниц королевских семей — монохромные образы с алым цветом в главных ролях. Как носить самые страстные оттенки — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / GettyImages / Архивы пресс-служб