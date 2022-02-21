Как у Джоли (и даже лучше): где купить идеальное пальто на межсезонье

О необходимости безупречно скроенного черного пальто длины миди или макси в гардеробе каждой было сказано немало. И если таким вы уже обзавелись, рекомендуем сделать ставку на цвет. Умело с ним играет Кейт Миддлтон: поговаривают, что жгуче-алый герцогиня надевает в особенные дни как символ энергии и вдохновения (а не только любви и страсти).

Мы предусмотрели все, и в наш список покупок добавили пальто в остромодном травянисто-зеленом оттенке, который не прощается с нами и в этом сезоне. А вместе с ним золотистый лайм, розовую пудру и контрастную черно-белую клетку (специально для тех, кто все еще не решился на яркость).