Твидовый жакет — главная вещь капризной весны: где его купить

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С фасонами, текстурами и расцветками играйте без всяких правил и ограничений. Пока май робко приближается к отметке в 20 градусов тепла и портит даже самые крепкие укладки дождями, носите прямые двубортные жакеты до середины бедра и чинные укороченные модели в духе Жаклин Кеннеди.

У Charuel мы обнаружили остромодный вариант из рыхлого твида в гусиную лапку, а у 4Forms — безукоризненный жакет цвета шампань, который подойдет как на размер «плюс», так и на более скромные объемы.