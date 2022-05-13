Твидовый жакет — главная вещь капризной весны: где его купить
Выбор Passion.ru
С фасонами, текстурами и расцветками играйте без всяких правил и ограничений. Пока май робко приближается к отметке в 20 градусов тепла и портит даже самые крепкие укладки дождями, носите прямые двубортные жакеты до середины бедра и чинные укороченные модели в духе Жаклин Кеннеди.
У Charuel мы обнаружили остромодный вариант из рыхлого твида в гусиную лапку, а у 4Forms — безукоризненный жакет цвета шампань, который подойдет как на размер «плюс», так и на более скромные объемы.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Абсолютный тренд последних сезонов — кроп-жакеты из твида и букле конфетных оттенков. Среди хитов, которые всегда на повторе, — оттенки клубничной жвачки, небесные, фисташковые и лаванда.
Всегда выгодная инвестиция — костюм с юбкой, в котором каждая деталь вполне самодостаточна. Например, классика парижского жанра — микс яркого фактурного жакета с бланковой футболкой, прямым джинсами высокой посадки, балетками или лоферами.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Замечаем, как курс с тотального oversize переводится на подчеркнутые силуэты и акцентирование форм. Безразмерные свитшоты сменились тесными корсетами в духе героинь «Бриджертонов», а всеобщее помешательство на эстетике 2000-х пророчит возвращение скинни-джинсов на низкой посадке.
Начинайте выбираться из зоны комфорта с малого — для первого раза приталенного жакета будет вполне достаточно.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Кстати, о громких камбэках сезона! Брюки карго снова с нами и уже отмечают свой громкий триумф. Мы рассказали, где купить модную пару, и как вписать ее в весенне-летний гардероб. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Архивы пресс-служб