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Перри в роли бургера, дровосек Бекхэм и другие забавные образы звезд: фото

На какие уловки только ни идут знаменитости, чтобы их появления вошли в историю (или как минимум в топ самых обсуждаемых тем на несколько дней вперед). Среди любителей экспериментировать — Майли Сайрус, Кэти Перри (которая составит конкуренцию самой Леди Гаге), Селин Дион и даже сам мистер Бекхэм. В честь первого апреля разбираем образы звезд, при виде которых на лице появится улыбка!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Майли Сайрус

Фото: Globallook

Кэти Перри и Тейлор Свифт

Окончание своей междоусобицы Кэти Перри и Тейлор Свифт решили отметить помпезно. Звезды забыли друг другу обиды и вместе снялись в клипе Тейлор, нарядившись главными позициями из меню фастфуда. Перри — гамбургером-гигантом, а Свифт — картофелем фри.

Впрочем, Кэти костюм настолько понравился, что она выгуляла его и на афтепати Met Gala в 2019 году (сразу после появления в платье-люстре).

Кэти Перри и Тейлор Свифт

Кэти Перри и Тейлор Свифт

Фото: Globallook

Донателла Версаче

Темой гастрономии увлеклась и Донателла Версаче — такого поклонники точно не ожидали! Донателла, которую, кажется, никто не видел без каблуков годов так с 90-х, примерила монструозную домашнюю обувь. В День благодарения икона гламура и ключевой игрок модной индустрии появилась в забавных тапках в виде запеченных индеек с папильотками на ножках.

Донателла Версаче

Донателла Версаче

Фото: Globallook

Хайди Клум

Любимый праздник Хайди Клум — Хэллоуин (к чему она активно приобщает и своего супруга). В этот день супермодель не узнать: к гриму она подходит ответственно. Кем только не была муза дизайнеров за последние годы! Наш фаворит — образ упитанной принцессы Фионы и Том Каулитц в роли Шрека.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Фото: Globallook

Дэвид Бекхэм

Ох и разозлился Дэвид на Викторию за это фото в ее блоге! Футболист вместе с супругой позировал на террасе своего особняка. Миссис Бекхэм — в, как всегда, безупречных джинсах с эффектом бесконечных ног, а мистер будто собрался на важную конференцию в Zoom: сверху — белоснежная рубашка и пиджак, снизу — вельветовые брюки и сапоги дровосека.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм

Фото: Globallook

Впрочем, тенденции последних сезонов располагают к тому, чтобы порой выглядеть комично. Так, один из трендов — странные, порой несуразные резиновые галоши, в которых вовсю ходят Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли и Деми Мур. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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