Перри в роли бургера, дровосек Бекхэм и другие забавные образы звезд: фото

Кэти Перри и Тейлор Свифт

Окончание своей междоусобицы Кэти Перри и Тейлор Свифт решили отметить помпезно. Звезды забыли друг другу обиды и вместе снялись в клипе Тейлор, нарядившись главными позициями из меню фастфуда. Перри — гамбургером-гигантом, а Свифт — картофелем фри.

Впрочем, Кэти костюм настолько понравился, что она выгуляла его и на афтепати Met Gala в 2019 году (сразу после появления в платье-люстре).