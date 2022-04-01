Перри в роли бургера, дровосек Бекхэм и другие забавные образы звезд: фото
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Фото: Globallook
Кэти Перри и Тейлор Свифт
Окончание своей междоусобицы Кэти Перри и Тейлор Свифт решили отметить помпезно. Звезды забыли друг другу обиды и вместе снялись в клипе Тейлор, нарядившись главными позициями из меню фастфуда. Перри — гамбургером-гигантом, а Свифт — картофелем фри.
Впрочем, Кэти костюм настолько понравился, что она выгуляла его и на афтепати Met Gala в 2019 году (сразу после появления в платье-люстре).
Фото: Globallook
Донателла Версаче
Темой гастрономии увлеклась и Донателла Версаче — такого поклонники точно не ожидали! Донателла, которую, кажется, никто не видел без каблуков годов так с 90-х, примерила монструозную домашнюю обувь. В День благодарения икона гламура и ключевой игрок модной индустрии появилась в забавных тапках в виде запеченных индеек с папильотками на ножках.
Фото: Globallook
Хайди Клум
Любимый праздник Хайди Клум — Хэллоуин (к чему она активно приобщает и своего супруга). В этот день супермодель не узнать: к гриму она подходит ответственно. Кем только не была муза дизайнеров за последние годы! Наш фаворит — образ упитанной принцессы Фионы и Том Каулитц в роли Шрека.
Фото: Globallook
Дэвид Бекхэм
Ох и разозлился Дэвид на Викторию за это фото в ее блоге! Футболист вместе с супругой позировал на террасе своего особняка. Миссис Бекхэм — в, как всегда, безупречных джинсах с эффектом бесконечных ног, а мистер будто собрался на важную конференцию в Zoom: сверху — белоснежная рубашка и пиджак, снизу — вельветовые брюки и сапоги дровосека.
Фото: Globallook
Впрочем, тенденции последних сезонов располагают к тому, чтобы порой выглядеть комично. Так, один из трендов — странные, порой несуразные резиновые галоши, в которых вовсю ходят Ирина Шейк, Рози Хантингтон-Уайтли и Деми Мур. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook