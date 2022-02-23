Монструозные галоши — самая модная (и практичная) обувь межсезонья: где их купить

Самая узнаваемая пара — Paddle от Bottega Veneta, которые могут стать вашими примерно за 40 000 рублей. В гардеробах модниц они появляются в разных вариациях: кто-то выбирает базовые черные и песочные, а кто-то насыщенный лаймовый и фуксию. Ирина Шейк недавно выгуляла новую пару резиновых UGG, которые только готовятся к захвату сердец инфлюенсеров. Поддалась тренду и Деми Мур: в арсенале актрисы оказались грубые резиновые ботинки, которые она смело зарифмовала с брючным костюмом.

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