passion.ru
1 мин.

Монструозные галоши — самая модная (и практичная) обувь межсезонья: где их купить

Тренд на странные резиновые галоши уже прошел через стадии отрицания и принятия, поэтому фэшиониста в один голос заявляют, что это самая модная (и практичная) обувь сезона. В них уже давно ходят самые модные девушки Instagram: от Рози Хантингтон-Уайтли до скандинавского инфлюенсера Перниль Тейсбек. И носят их абсолютно со всем — с трениками, любимыми джинсами и классическими пальто.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Ирина Шейк

Фото: Globallook

Самая узнаваемая пара — Paddle от Bottega Veneta, которые могут стать вашими примерно за 40 000 рублей. В гардеробах модниц они появляются в разных вариациях: кто-то выбирает базовые черные и песочные, а кто-то насыщенный лаймовый и фуксию. Ирина Шейк недавно выгуляла новую пару резиновых UGG, которые только готовятся к захвату сердец инфлюенсеров. Поддалась тренду и Деми Мур: в арсенале актрисы оказались грубые резиновые ботинки, которые она смело зарифмовала с брючным костюмом.

Мы собрали несколько моделей резиновых ботинок, купить которые можно прямо сейчас. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

UGG, 9900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали, какой парой обуви стоит обзавестись, чтобы встретить межсезонье стильно и не жертвуя комфортом. Ботинки, которых не страшит ни дождь, ни слякоть, ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / архивы пресс-служб

Новости партнеров
О чем говорят