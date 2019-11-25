От военных до дворянских: все об исторических костюмах из фильма «Союз Спасения» с Прилучным и Дапкунайте

Passion.ru: Обращались ли вы к другим фильмам по теме?

Е.Ш.: Обращались, но не как к источнику академического знания, а с целью посмотреть, как коллеги решали те или иные вопросы. «Звезду пленительного счастья» мы смотрели раз 6, наверное. Каждый раз возвращались к этому фильму, чтобы посмотреть, как выходили коллеги в тех или иных ситуациях.

Passion.ru: Как вы представляете свои идеи режиссеру?

Е.Ш.: Все начинается с прочтения сценария и первых эскизов, которые обсуждаются с режиссером. Мы сразу предоставляем примеры и собственное видение того, как это должно выглядеть. Во время работы над фильмом создавались образцы мундиров, в которых проходили пробы. Только так можно выявить недочеты, учесть все пожелания и сделать работу лучше.