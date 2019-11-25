От военных до дворянских: все об исторических костюмах из фильма «Союз Спасения» с Прилучным и Дапкунайте
Passion.ru: Как и в какие сроки команда справилась с процессом подготовки? Ведь вам необходимо было изучить массу исторических источников, литературы, поработать с музейными фондами? Екатерина Шапкайц: Конечно, чем больше времени, тем лучше. На предварительную подготовку у нас было около 3 месяцев, работа не стояла на месте — каждый раз появлялись новые идеи, факты, данные. В это время мы изучили множество материалов: от разного рода литературы до живописных полотен, работали в фондах Эрмитажа с подлинниками. Большую роль сыграло общение с консультантами (Сергеев Поповым, Олегом Леоновым, Владимиром Данченко), ведь при появлении нового персонажа необходимо было детально изучить его биографию, понять, что это за человек, в какое время он у нас представлен, какой чин имел.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Обращались ли вы к другим фильмам по теме?
Е.Ш.: Обращались, но не как к источнику академического знания, а с целью посмотреть, как коллеги решали те или иные вопросы. «Звезду пленительного счастья» мы смотрели раз 6, наверное. Каждый раз возвращались к этому фильму, чтобы посмотреть, как выходили коллеги в тех или иных ситуациях.
Passion.ru: Как вы представляете свои идеи режиссеру?
Е.Ш.: Все начинается с прочтения сценария и первых эскизов, которые обсуждаются с режиссером. Мы сразу предоставляем примеры и собственное видение того, как это должно выглядеть. Во время работы над фильмом создавались образцы мундиров, в которых проходили пробы. Только так можно выявить недочеты, учесть все пожелания и сделать работу лучше.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Как велась работа с такими элементами образов, как нагрудные знаки, ордены, ювелирные украшения?
Е.Ш.: Награды и ордены — отдельная и непростая история, в реализации которой нам помогали наши консультанты. На каждого героя составлялись послужные списки, а далее моя ассистентка Таня Рябова весь этот массив информации перерабатывала. Что-то мы находили в готовом виде, что-то брали на заказ — сейчас много различных групп и коллекций старинной театральной бутафории. Ювелирные украшения для массовки мы покупали, стараясь выбрать качественную бижутерию, которая в точности повторяла тенденции эпохи. В целом украшений было немного — как правило, в парадных выходах. Здесь были колье, кольца, камеи — популярные в тот период украшения, которые в фильме были выполнены из пластика, причем очень похожего на кость.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Соответствовали ли использованные материалы духу времени?
Е.Ш.:Мы были очень близки. В пошиве мундиров использовалось шерстяное сукно, которое окрашивали в разные цвета. Костюмы женских героинь дворянского происхождения выполнялись из бархата, английского ситца, испанской тафты, пальто — из драпа. Создавались костюмы при участии нескольких пошивочных ателье. Одного персонажа обшивала одна и та же группа людей. Также были и команды, работающие вне ателье. Например, офицерские пояса плелись одной мастерицей для всей картины. Бляхи и их пластиковые копии изготавливали одни, обувь — другие. В целом, сколько видов ремесел, столько и мастерских.
Фото: Пресс-служба
Passion.ru: Трудно ли было найти подходящую обувь?
Е.Ш.: Обувь для массовки мы покупали в готовом виде, для основных действующих лиц шили на заказ. Было три типа обуви: штиблеты (короткие ботинки без шнурков), офицерские сапоги и ботфорты. Также было изготовлено несколько партий коротких солдатских сапог для крупных планов. Как правило, обувь не было видно — она скрыта штанинами и специальными суконными поножами, поэтому в кадре только носок и каблук. Достаточно трудная работа велась над созданием колодок. Первая партия создавалась с разными видами колодок, чтобы понять, какая вписывается в историческую действительность.
Трейлер фильма «Союз Спасения» вышел 14 декабря, в день годовщины декабристского восстания. О сюжете фильма и актерском составе читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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