Дапкунайте, Прилучный, Матвеев и другие известные актеры предстали в необычных образах XIX века в фильме о декабристах «Союз спасения»

«На вопрос, какова была основная цель заговора декабристов, большинство знакомых отвечают «освобождение крестьянства», а на вопрос, сколько народу погибло на Сенатской площади, самые продвинутые говорят, что только генерал Милорадович. Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист — российская история», — заявил продюсер ленты Константин Эрнст.

По сюжету фильма, основанного на реальных событиях начала XIX века, наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

Масштабная драма «Союз спасения» выйдет на экраны в декабре 2019 года.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба / Дирекция Кино, Первый канал

Видео: Ok.ru