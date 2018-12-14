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Дапкунайте, Прилучный, Матвеев и другие известные актеры предстали в необычных образах XIX века в фильме о декабристах «Союз спасения»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ингеборга Дапкунайте в фильме «Союз спасения»

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14 декабря состоялась премьера трейлера новой исторической драмы «Союз спасения».

Сегодня, 14 декабря, в день годовщины восстания декабристов и за год до премьеры фильма миллионы интернет-пользователей смогли увидеть трейлер драмы «Союз спасения». Главные роли в ней исполнили такие звезды, как Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Игорь Петренко, Ингеборга Дапкунайте и другие.

В Сети также появились первые кадры из фильма, и на них знакомые артисты предстали в необычном виде: например, гримеры каждое утро приклеивали Павлу Прилучному бакенбарды, а Ингеборга Дапкунайте надевала парик с завитыми по моде того времени волосами, уложенными в высокую прическу.

«На вопрос, какова была основная цель заговора декабристов, большинство знакомых отвечают «освобождение крестьянства», а на вопрос, сколько народу погибло на Сенатской площади, самые продвинутые говорят, что только генерал Милорадович. Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист — российская история», — заявил продюсер ленты Константин Эрнст.

По сюжету фильма, основанного на реальных событиях начала XIX века, наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все — положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.

Масштабная драма «Союз спасения» выйдет на экраны в декабре 2019 года.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба / Дирекция Кино, Первый канал

Видео: Ok.ru

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