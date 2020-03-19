От вариаций с денимом до аутфитов в духе бохо-шик: стильные образы Клаудии Шиффер, которые легко повторить

Добавляем к образам с джемперами и кардиганами детали, которые точно не дадут заскучать. В их числе — актуальные в межсезонье куртки из экомеха, обувь в духе вестерна и плетеные сумки, которые абсолютно точно доказали право на место в бетонных джунглях. Не забываем и о принтах — фолк-мотивы, геометрия и клетка аргайл в числе фаворитов сезона.

Объемный свитер + легая юбка-миди