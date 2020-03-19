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От вариаций с денимом до аутфитов в духе бохо-шик: стильные образы Клаудии Шиффер, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Клаудия Шиффер в своих аутфитах неустанно доказывает, что все гениальное просто. На вооружении супермодели всегда есть casual-база: правильные джинсы, свободный джемпер, бланковая футболка. В повседневных образах она смело миксует бохо, добавляет парижский шик и ориентируется на комфорт. Рассказываем, какие из модных приемов Шиффер однозначно следует взять на заметку!

Джинсы-клеш + розовый джемпер

Фото: Instagram

Расслабленный образ, который легко впишется в любые планы на день, Клаудия выстроила вокруг любимых джинсов-клеш. Неудивительно, что именно эта модель пользуется у звезды особыми привилегиями — на ее основе можно составить десятки эффектных образов.

  1. Сумка Elisabetta Franchi, цена по запросу. 2. Блузка Liu Jo, цена по запросу. 3. Джемпер Topshop (yoox.com), 1 900 руб. 4. Подвеска Tous, 10 600 руб. 5. Джинсы Mother Of Pearl (maisonadore.com), 22 750 руб. 6. Ботильоны Longchamp, 56 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В джинсах-клеш ноги визуально кажутся в разы длиннее — это факт. Поэтому смело добавляем к ним обувь на каблуке комфортной высоты и укороченный джемпер конфетного цвета. Модный ход в духе преппи — сочетание джемпера и рубашки с кружевными манжетами и воротником.

Повседневные джинсы + экомех

Фото: Instagram

И снова в бой идут свободные джинсы, на базе который Шиффер формирует остромодный образ для прогулки — в духе тех, что носила Джейн Биркин в 60-х. Запоминаем тактику и достаем с дальних ящиков плетеные сумки — они демонстрируют отличную совместимость с теплыми аутфитами для капризной весенней погоды.

  1. Ботинки Liu Jo, цена по запросу. 2. Пальто Stand Studio, 21 307 руб. 3. Кардиган Marc Jacobs (yoox.com), 17 350 руб. 4. Джинсы Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 5. Сумка Coccinelle, 28 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Добавляем к образам с джемперами и кардиганами детали, которые точно не дадут заскучать. В их числе — актуальные в межсезонье куртки из экомеха, обувь в духе вестерна и плетеные сумки, которые абсолютно точно доказали право на место в бетонных джунглях. Не забываем и о принтах — фолк-мотивы, геометрия и клетка аргайл в числе фаворитов сезона.

Объемный свитер + легая юбка-миди

Фото: Instagram

Бохо-шик часто появляется в образах Клаудии Шиффер, и супермодель умело цитирует моду свободолюбивых 60-х. Главное правило — микс текстур, в котором богемный стиль определенно одерживает пальму первенства. Легкие шелковые ткани в нем прекрасно уживаются с грубой кожей, плотной замшей и шерстью.

  1. Сапоги 8 by Yoox, 11 830 руб. 2. Подвеска Tous, 39 800 руб. 3. Юбка H&M, 2 999 руб. 4. Сумка Liu Jo, цена по запросу. 5. Свитер I Am Studio, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Берем на вооружение остромодные в этом году конфетные оттенки во главе с фуксией и клубничным розовым. По примеру Шиффер смело рифмуем объемный свитер с принтованной юбкой-миди и добавляем пару массивных казаков. В завершение — лаконичные украшения и обязательно — миниатюрная it-bag!

К такой простоте в гардеробе и непринужденному шику супермодель пришла не сразу. 20 лет назад, когда ее карьера в индустрии моды была на подъеме, Клаудия Шиффер предпочитала ультракороткие юбки, кожаные брюки с грубыми берцами и далеко не скромные комбинации. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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