От вариаций с денимом до аутфитов в духе бохо-шик: стильные образы Клаудии Шиффер, которые легко повторить
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Джинсы-клеш + розовый джемпер
Фото: Instagram
Расслабленный образ, который легко впишется в любые планы на день, Клаудия выстроила вокруг любимых джинсов-клеш. Неудивительно, что именно эта модель пользуется у звезды особыми привилегиями — на ее основе можно составить десятки эффектных образов.
Фото: Архивы пресс-служб
В джинсах-клеш ноги визуально кажутся в разы длиннее — это факт. Поэтому смело добавляем к ним обувь на каблуке комфортной высоты и укороченный джемпер конфетного цвета. Модный ход в духе преппи — сочетание джемпера и рубашки с кружевными манжетами и воротником.
Повседневные джинсы + экомех
Фото: Instagram
И снова в бой идут свободные джинсы, на базе который Шиффер формирует остромодный образ для прогулки — в духе тех, что носила Джейн Биркин в 60-х. Запоминаем тактику и достаем с дальних ящиков плетеные сумки — они демонстрируют отличную совместимость с теплыми аутфитами для капризной весенней погоды.
Фото: Архивы пресс-служб
Добавляем к образам с джемперами и кардиганами детали, которые точно не дадут заскучать. В их числе — актуальные в межсезонье куртки из экомеха, обувь в духе вестерна и плетеные сумки, которые абсолютно точно доказали право на место в бетонных джунглях. Не забываем и о принтах — фолк-мотивы, геометрия и клетка аргайл в числе фаворитов сезона.
Объемный свитер + легая юбка-миди
Фото: Instagram
Бохо-шик часто появляется в образах Клаудии Шиффер, и супермодель умело цитирует моду свободолюбивых 60-х. Главное правило — микс текстур, в котором богемный стиль определенно одерживает пальму первенства. Легкие шелковые ткани в нем прекрасно уживаются с грубой кожей, плотной замшей и шерстью.
Фото: Архивы пресс-служб
Берем на вооружение остромодные в этом году конфетные оттенки во главе с фуксией и клубничным розовым. По примеру Шиффер смело рифмуем объемный свитер с принтованной юбкой-миди и добавляем пару массивных казаков. В завершение — лаконичные украшения и обязательно — миниатюрная it-bag!
К такой простоте в гардеробе и непринужденному шику супермодель пришла не сразу. 20 лет назад, когда ее карьера в индустрии моды была на подъеме, Клаудия Шиффер предпочитала ультракороткие юбки, кожаные брюки с грубыми берцами и далеко не скромные комбинации. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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