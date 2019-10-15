От кожаных мини до романтичных платьев: как менялся стиль Клаудии Шиффер с 90-х годов и до наших дней

Клаудия Шиффер — одна из самых известных и высокооплачиваемых супермоделей мира, актриса и мама троих детей. Крупные модные дома заметили девушку в конце 80-х — начале 90-х, когда она стала активно сниматься для известных глянцевых журналов. После заключения контракта с Chanel Шиффер молниеносно вошла в список востребованных моделей наравне с Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой. Стиль Клаудии на старте карьеры был дерзким, но даже в эпоху всеобщего увлечения небрежным гранжем он не терял элегантность. О его изменениях с 90-х годов и до наших дней расскажет новый материал Passion.ru!