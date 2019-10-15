От кожаных мини до романтичных платьев: как менялся стиль Клаудии Шиффер с 90-х годов и до наших дней
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Фото: Dpa
1992–1994 гг.
Фото: Dpa
Кожаные брюки, массивные берцы и клетчатые мини-юбки стали верными спутниками многих выходов Шиффер. Вместо объемных пиджаков и бомберов в гранжевом духе модель добавляла к ним приталенные твидовые жакеты, однотонные базовые водолазки и джемперы. Отличный пример правильной расстановки акцентов в образах — монохромный черный плюс контрастные цвета и принты.
1996–1999 гг.
Фото: Dpa
Вельвет — один из главных трендов 90-х, который Клаудиа активно использовала в своих образах. Игра текстур всегда выгодный ход, поэтому любое сочетание вельвета, будь то с шелком или кожей, становилось удачным. Предпочтение модель отдавала базовым вещам, вокруг которых строились безупречные аутфиты. Среди них брючные костюмы с приталенными блейзерами, однотонные водолазки и строгие рубашки.
2000–2002 гг.
Фото: Dpa
Общая тенденция стиля Клаудии Шиффер начала нулевых — максимально подчеркнутая фигура и внимание к бесконечно длинным ногам (обязательно с обувью на каблуке). Для вечерних и коктейльных выходов — монохромные образы на основе локальных цветов и консервативного черного, для повседневных — остромодные в нулевых джинсы с низкой посадкой.
2004–2006 гг.
Фото: Dpa
Обилие глиттера, струящийся шелк и глянцевый блеск атласа стали неотъемлемыми деталями образов для светских мероприятий. Женственные платья макси в паре с вечерними микросумками модели явно к лицу, причем не меньше, чем ультракороткие юбки и декольтированные топы.
2007–2009 гг.
Фото: Globallook
Тройка любимых цветов Клаудии — пламенный красный, глубокий черный и кремовый беж, буквально сливающийся с тоном кожи. Не заскучать от базовой палитры позволяют необычные фасоны и сочетания текстур. В числе фаворитов оказались вставки из прозрачной сетки, декор из блесток, асимметричный крой и декольте.
2010–2014 гг.
Фото: Globallook
После третьей беременности в 2010 году стиль Шиффер становится более консервативным. В ее образах преобладает черный цвет, дополненный контрастными принтами, нежным гипюром и переливающимся шелком. Мини-платья модель носит с плотными черными колготками, а в вечерние образы вносит готические мотивы.
2015–2018 гг.
Фото: Globallook
Максимальная яркость — лейтмотив стиля Шиффер этого периода. В нем нашлось место как черно-белым контрастам, так и буйству красок, особенно в повседневных образах. Модель удачно миксует этнические мотивы, анималистические принты и акцентные детали в своих аутфитах. Своей визитной карточкой Клаудиа сделала богемный шик с его вниманием к свободным силуэтам, пэчворку, замшевым аксессуарам и деталям в духе hand-made.
2019 год
Фото: Globallook
В августе 2019 года Клаудии Шиффер исполнилось 49 лет, однако годы не дают о себе знать. Супермодель по-прежнему в отличной форме, а в ее биографии появляются все новые сферы деятельности (Шиффер является послом доброй воли ЮНИСЕФ, занимается благотворительностью). От дерзкого стиля 90-х и начала 2000-х не осталось и следа: в повседневной жизни Клаудия предпочитает расслабленные образы на основе джинсов клеш, объемных свитшотов и нежных платьев свободного силуэта.
Эволюция стиля Миллы Йовович проследовала по иному пути: от смелых мини-юбок до романтичных платьев с оборками. Правда, потом звезда снова вернулась в исходную точку, к ультракоротким кожаным платьям и неоновым цветам,я — подробнее об этом читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa, Instagram
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