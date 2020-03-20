От трикотажных костюмов до рубашек oversize с удобным бра: идеи стильных и уютных образов для работы из дома
Для видеозвонков — свободная рубашка + трикотажные брюки
Фото: Архивы пресс-служб
Встреча в режиме онлайн или неожиданный видеозвонок не станет сюрпризом, если иметь на вооружении правильный комплект. Главное правило в нем — лаконичный верх. Свободная белая рубашка из хлопка — идеальный вариант для работы в режиме home office, когда вы окружены комфортом, но на связь выходить все же надо. Вооружаемся удобным комплектом белья с бескаркасным бра, трикотажными брюками и добавляем аксессуары для волос — объемный обруч или стильные заколки.
Для рабочего дня у монитора — трикотажный костюм
Фото: Архивы пресс-служб
Костюм из фактурного трикотажа — абсолютный мастхэв как для прогулок в период межсезонья, так и для работы в домашнем режиме. Свободный джемпер и брюки с поясом на резинке демонстрируют идеальную совместимость с вашими планами, даже если в перерыве вы решили прогуляться с питомцем и параллельно сделать пару важных звонков. Дело остается за малым — мягкими тапками в близкородственном оттенке и комфортным нижним бельем.
Для постельного режима — пижама в офисных цветах
Фото: Архивы пресс-служб
Удаленная работа — отличный повод провести больше времени с семьей, заняться собой и сэкономить массу времени на перемещении по разным точкам города. Путь до офиса сменяет лишний час в теплой постели, а образ в деловом формате — любимая пижама. Уверены, что не предвидится никаких видеочатов? Тогда смело заваривайте чашку ароматного кофе, включайте ноутбук и поспешите обратно под теплое одеяло!
Ранее мы рассказывали, как и с чем сочетать трикотажные костюмы, чтобы выглядеть эффектно каждый день. Если вам все-таки пришлось выйти из дома — не забывайте о стиле! Подробнее на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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