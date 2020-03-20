От трикотажных костюмов до рубашек oversize с удобным бра: идеи стильных и уютных образов для работы из дома

Удаленная работа — отличный повод провести больше времени с семьей, заняться собой и сэкономить массу времени на перемещении по разным точкам города. Путь до офиса сменяет лишний час в теплой постели, а образ в деловом формате — любимая пижама. Уверены, что не предвидится никаких видеочатов? Тогда смело заваривайте чашку ароматного кофе, включайте ноутбук и поспешите обратно под теплое одеяло!

Ранее мы рассказывали, как и с чем сочетать трикотажные костюмы, чтобы выглядеть эффектно каждый день. Если вам все-таки пришлось выйти из дома — не забывайте о стиле! Подробнее на Passion.ru.