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От трикотажных костюмов до рубашек oversize с удобным бра: идеи стильных и уютных образов для работы из дома

Непростая ситуация в мире, связанная с распространением коронавирусной инфекции, внесла свои коррективы в наш повседневный уклад. Однако мы не унываем, и продолжаем погружаться в рутину рабочих дел. Правда, в уютной атмосфере дома, в пижаме и с чашечкой кофе. Passion.ru собрал стильные идеи домашних образов, с которыми ни одна видеоконференция не застанет врасплох — берите на заметку!

Для видеозвонков — свободная рубашка + трикотажные брюки

  1. Трусы Women'secret, цена по запросу. 2. Бра Women'secret, цена по запросу. 3. Ободок для волос H&M, 799 руб. 4. Брюки Laroom, цена по запросу. 5. Рубашка I am Studio, 6 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Встреча в режиме онлайн или неожиданный видеозвонок не станет сюрпризом, если иметь на вооружении правильный комплект. Главное правило в нем — лаконичный верх. Свободная белая рубашка из хлопка — идеальный вариант для работы в режиме home office, когда вы окружены комфортом, но на связь выходить все же надо. Вооружаемся удобным комплектом белья с бескаркасным бра, трикотажными брюками и добавляем аксессуары для волос — объемный обруч или стильные заколки.

Для рабочего дня у монитора — трикотажный костюм

  1. Тапки Wonen'secret, цена по запросу. 2. Джемпер Akhmadullina Dreams, 16 990 руб. 3. Бра Triumph, 4 399 руб. 4. Трусы Triumph, 1 999 руб. 5. Брюки Akhmadullina Dreams, 16 290 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Костюм из фактурного трикотажа — абсолютный мастхэв как для прогулок в период межсезонья, так и для работы в домашнем режиме. Свободный джемпер и брюки с поясом на резинке демонстрируют идеальную совместимость с вашими планами, даже если в перерыве вы решили прогуляться с питомцем и параллельно сделать пару важных звонков. Дело остается за малым — мягкими тапками в близкородственном оттенке и комфортным нижним бельем.

Для постельного режима — пижама в офисных цветах

  1. Трусы Le Journal Intime, 2 900 руб. 2. Пижамная рубашка Topshop (yoox.com), 1 400 руб. 3. Заколка H&M, 799 руб. 4. Пижамные брюки Topshop (yoox.com), 1 400 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Удаленная работа — отличный повод провести больше времени с семьей, заняться собой и сэкономить массу времени на перемещении по разным точкам города. Путь до офиса сменяет лишний час в теплой постели, а образ в деловом формате — любимая пижама. Уверены, что не предвидится никаких видеочатов? Тогда смело заваривайте чашку ароматного кофе, включайте ноутбук и поспешите обратно под теплое одеяло!

Ранее мы рассказывали, как и с чем сочетать трикотажные костюмы, чтобы выглядеть эффектно каждый день. Если вам все-таки пришлось выйти из дома — не забывайте о стиле! Подробнее на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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