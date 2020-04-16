Джинсовая рубашка со строгими брюками, total black и не только: образы Кейт Мосс, которые легко повторить

Британская супермодель, буквально взрывавшая подиумы в 90-х, некогда ознаменовала новую эпоху в модной индустрии. Годами Кейт Мосс была и остается признанной иконой стиля, аутфиты которой разбирают до мелких деталей. Секрет успеха — в безупречной базе и консервативных цветах. В стиле Мосс не бывает лишних деталей — только то, что со всех ракурсов выглядит идеально. Чему поучиться у звезды подиума — рассказывает Passion.ru.