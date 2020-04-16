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Джинсовая рубашка со строгими брюками, total black и не только: образы Кейт Мосс, которые легко повторить

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Фото: Globallook

Британская супермодель, буквально взрывавшая подиумы в 90-х, некогда ознаменовала новую эпоху в модной индустрии. Годами Кейт Мосс была и остается признанной иконой стиля, аутфиты которой разбирают до мелких деталей. Секрет успеха — в безупречной базе и консервативных цветах. В стиле Мосс не бывает лишних деталей — только то, что со всех ракурсов выглядит идеально. Чему поучиться у звезды подиума — рассказывает Passion.ru.

Джинсы-скинни + классический жакет

Фото: Globallook

Кейт мастерски носит образы в формате total black, миксуя разные текстуры и правильно расставляя акценты. Одна из любимых деталей супермодели — базовые джинсы-скинни, вокруг которых создаются многие ее аутфиты. Беспроигрышная формула — классический блейзер плюс лодочки на шпильке.

  1. Джинсы Levi's, цена по запросу. 2. Блейзер Laroom, цена по запросу. 3. Футболка Topshop (yoox.com), 1 500 руб. 4. Сумка Guess Jeans, 11 990 руб. 5. Очки Prada, цена по запросу. 6. Туфли Topshop (yoox.com), 3 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Все просто: однотонная трикотажная футболка oversize, играющая успешную партию с лаконичным блейзером и черными облегающими джинсами. Неотъемлемая часть стиля Кейт — темные солнцезащитные очки приближенных к классике форм и головокружительные шпильки. Разбавить черный монохром и не заскучать поможет леопардовый принт в умеренных концентрациях.

Джинсовая рубашка + строгие брюки

Фото: Globallook

Отличный пример того, как можно обыграть джинсовую рубашку по принципу многослойности. Мосс предлагает использовать ее вместо жакета, надев поверх повседневного топа. Берем на заметку как аутфит, подстраивающийся под любую смену планов.

  1. Брюки Liu Jo, 17 999 руб. 2. Украшение Tous, 17 700 руб. 3. Топ H&M, 1 599 руб. 4. Рубашка Patrizia Pepe (yoox.com, 3 000 руб. 5. Сумка Pinko, 32 100 руб. 6. Ботильоны Liu Jo, 22 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Любые наскучившие брюки для офиса прекрасно впишутся в повседневный и вечерний look. Тактика Кейт не проигрывает: вокруг джинсовой рубашки свободного силуэта выстраивается элегантный образ, вау-эффект которого усиливают ботильоны на высоком каблуке.

Свободный брючный костюм

Фото: Globallook

И еще одна стильная трейдмарка Кейт Мосс — брючные костюмы, которые прочно укрепились в топе бессменных фаворитов последних лет. В случае с ними супермодель снова предпочитает не усложнять, дополняя лаконичную двойку белой рубашкой.

  1. Туфли Portal, 7 990 руб. 2. Украшение Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Брюки Mango, 3 299 руб. 4. Блейзер Mango, 4 549 руб. 5. Рубашка Elisabetta Franchi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Брюки-клеш, ставшие любимцами дизайнеров в этом сезоне, в сочетании с лодочками — всегда беспроигрышный вариант. Костюмный блейзер дополняем белой рубашкой, не застегивая первые несколько пуговиц. Вариант для смелых — надеть его поверх кружевного бюстье или боди.

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Фото: Globallook, архивы пресс-служб

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