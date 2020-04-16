Джинсовая рубашка со строгими брюками, total black и не только: образы Кейт Мосс, которые легко повторить
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Фото: Globallook
Джинсы-скинни + классический жакет
Фото: Globallook
Кейт мастерски носит образы в формате total black, миксуя разные текстуры и правильно расставляя акценты. Одна из любимых деталей супермодели — базовые джинсы-скинни, вокруг которых создаются многие ее аутфиты. Беспроигрышная формула — классический блейзер плюс лодочки на шпильке.
Фото: Архивы пресс-служб
Все просто: однотонная трикотажная футболка oversize, играющая успешную партию с лаконичным блейзером и черными облегающими джинсами. Неотъемлемая часть стиля Кейт — темные солнцезащитные очки приближенных к классике форм и головокружительные шпильки. Разбавить черный монохром и не заскучать поможет леопардовый принт в умеренных концентрациях.
Джинсовая рубашка + строгие брюки
Фото: Globallook
Отличный пример того, как можно обыграть джинсовую рубашку по принципу многослойности. Мосс предлагает использовать ее вместо жакета, надев поверх повседневного топа. Берем на заметку как аутфит, подстраивающийся под любую смену планов.
Фото: Архивы пресс-служб
Любые наскучившие брюки для офиса прекрасно впишутся в повседневный и вечерний look. Тактика Кейт не проигрывает: вокруг джинсовой рубашки свободного силуэта выстраивается элегантный образ, вау-эффект которого усиливают ботильоны на высоком каблуке.
Свободный брючный костюм
Фото: Globallook
И еще одна стильная трейдмарка Кейт Мосс — брючные костюмы, которые прочно укрепились в топе бессменных фаворитов последних лет. В случае с ними супермодель снова предпочитает не усложнять, дополняя лаконичную двойку белой рубашкой.
Фото: Архивы пресс-служб
Брюки-клеш, ставшие любимцами дизайнеров в этом сезоне, в сочетании с лодочками — всегда беспроигрышный вариант. Костюмный блейзер дополняем белой рубашкой, не застегивая первые несколько пуговиц. Вариант для смелых — надеть его поверх кружевного бюстье или боди.
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Фото: Globallook, архивы пресс-служб
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