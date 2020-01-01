От сочетания с бежевым до «змеиных» принтов: как носить белый цвет зимой, чтобы выглядеть стильно
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Фото: Vogue.com
Белые джинсы + объемный свитер
Фото: Архивы пресс-служб
Образ с грубыми ботинками в духе милитари и объемным теплым свитером – отличная возможность дать любимым белым джинсам второй шанс, вызволив их из ящика с летними вещами. На романтическое свидание, в кино или на шопинг – в таком образе ни одна спонтанная встреча не застанет вас врасплох. Всегда быть готовой к любому повороту событий поможет стильная сумка, которая сохранит главные женские секреты.
Белая водолазка + бежевая юбка-плиссе
Фото: Архивы пресс-служб
Тандем самых актуальных цветов сезона – гарант того, что образ будет максимально стильным. Строим его вокруг плиссированной юбки-миди в оттенке капучино, а к ней добавляем базовую водолазку белого цвета. В разных вариациях белый можно использовать, подбирая аксессуары и обувь – элегантную сумку в духе тех винтажных редикюлей, которые носили дамы в прошлых столетиях, и ботильоны на устойчивом каблуке.
Платье молочного цвета + сапоги «под питона»
Фото: Архивы пресс-служб
Платья-миди с лифом на запах и акцентом на талии – неизменно женственная деталь, которой в этом сезоне просто необходимо добавить немного дерзости. Молочно-белый цвет демонстрирует стопроцентную совместимость с агрессивными принтами и насыщенными оттенками обуви и аксессуаров. На контрасте играем при помощи элегантной сумки, а самые смелые шаги делаем в сапогах с тиснением «под питона».
У скучной зимней палитры есть множество ярких альтернатив, в числе которых – сочные ягодные оттенки, эффектный красный, морской синий и многие другие. Какие цвета стоит добавить в свой гардероб в этом сезоне – читайте на Passion.ru.
Фото: vogue.com, архивы пресс-служб
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