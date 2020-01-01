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От сочетания с бежевым до «змеиных» принтов: как носить белый цвет зимой, чтобы выглядеть стильно

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Chanel

Фото: Vogue.com

С наступлением холодов мы зачастую переходим на темную сторону, добавляя в гардероб все больше черного и серого цветов. Безусловно, это всегда практично, особенно когда погода застает врасплох своими сезонными капризами. Дизайнеры настаивают, чтобы место белому цвету и его градациям в этом сезоне вы все-таки нашли. А как – подскажет Passion.ru!

Белые джинсы + объемный свитер

  1. Свитер H&M, 2 999 руб.2. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 3. Сумка Longchamp, цена по запросу. 4. Джинсы Stella McCartney (yoox.com), 11 500 руб. 5. Ботинки Santoni, 54 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образ с грубыми ботинками в духе милитари и объемным теплым свитером – отличная возможность дать любимым белым джинсам второй шанс, вызволив их из ящика с летними вещами. На романтическое свидание, в кино или на шопинг – в таком образе ни одна спонтанная встреча не застанет вас врасплох. Всегда быть готовой к любому повороту событий поможет стильная сумка, которая сохранит главные женские секреты.

Белая водолазка + бежевая юбка-плиссе

  1. Сумка Ulyana Sergeenko, 120 000 руб. 2. Берет Mango, цена по запросу. 3. Водолазка Calvin Klein, 8 000 руб. 4. Очки Ray-Ban, 10 800 руб. 5. Юбка Uniqlo, цена по запросу. 6. Ботильоны Unisa (yoox.com), 8 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Тандем самых актуальных цветов сезона – гарант того, что образ будет максимально стильным. Строим его вокруг плиссированной юбки-миди в оттенке капучино, а к ней добавляем базовую водолазку белого цвета. В разных вариациях белый можно использовать, подбирая аксессуары и обувь – элегантную сумку в духе тех винтажных редикюлей, которые носили дамы в прошлых столетиях, и ботильоны на устойчивом каблуке.

Платье молочного цвета + сапоги «под питона»

  1. Сапоги Calvin Klein (yoox.com), 18 750 руб. 2. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 3. Часы L'Duchen (watch-planet.ru), 16 340 руб. 4. Платье Laroom, 20 500 руб. 5. Сумка Liu Jo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Платья-миди с лифом на запах и акцентом на талии – неизменно женственная деталь, которой в этом сезоне просто необходимо добавить немного дерзости. Молочно-белый цвет демонстрирует стопроцентную совместимость с агрессивными принтами и насыщенными оттенками обуви и аксессуаров. На контрасте играем при помощи элегантной сумки, а самые смелые шаги делаем в сапогах с тиснением «под питона».

У скучной зимней палитры есть множество ярких альтернатив, в числе которых – сочные ягодные оттенки, эффектный красный, морской синий и многие другие. Какие цвета стоит добавить в свой гардероб в этом сезоне – читайте на Passion.ru.

Фото: vogue.com, архивы пресс-служб

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