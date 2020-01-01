От сочетания с бежевым до «змеиных» принтов: как носить белый цвет зимой, чтобы выглядеть стильно

Платья-миди с лифом на запах и акцентом на талии – неизменно женственная деталь, которой в этом сезоне просто необходимо добавить немного дерзости. Молочно-белый цвет демонстрирует стопроцентную совместимость с агрессивными принтами и насыщенными оттенками обуви и аксессуаров. На контрасте играем при помощи элегантной сумки, а самые смелые шаги делаем в сапогах с тиснением «под питона».

У скучной зимней палитры есть множество ярких альтернатив, в числе которых – сочные ягодные оттенки, эффектный красный, морской синий и многие другие. Какие цвета стоит добавить в свой гардероб в этом сезоне – читайте на Passion.ru.