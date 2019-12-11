От сочных ягодных оттенков до камуфляжного хаки: самые практичные и нескучные цвета для снежной зимы

Универсальный хаки с легкостью составит конкуренцию палитре базовых оттенков. Если черный, серый и коричневый наскучили — смело обращайтесь к хаки. На волне популярности стилей милитари и сафари на главных подиумах мира этот цвет настроен по-настоящему воинственно. Делайте ставку на грубые ткани, декор из металлической фурнитуры, многослойность и гипертрофированные детали — крупные накладные карманы, эполеты и широкие пояса. Эстетика милитари держит под прицелом платья-рубашки из грубого денима, брюки-карго, парки и бомберы — с ними модная миссия всегда выполнима.

Все оттенки синего