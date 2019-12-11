От сочных ягодных оттенков до камуфляжного хаки: самые практичные и нескучные цвета для снежной зимы
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Фото: Vogue.com
Ягодные оттенки
Фото: Архивы пресс-служб
Сочная ежевика, спелая малина, клубника — звучит как начинка для любимого десерта. Этой зимой спасаемся воспоминаниями о тепле и добавляем насыщенные ягодные оттенки в свой гардероб. На их основе получаются самые удачные монолуки и беспроигрышные образы как по особому поводу, так и без.
Остромодный красный
Фото: Архивы пресс-служб
Оттенок перца чили — один из самых острых трендов зимы. На вечеринку облачайтесь в роскошь дерзкого красного цвета, а после — смело применяйте его в повседневной жизни. Согреть в морозную погоду, а заодно и разбавить серые будни помогут объемные куртки, джемперы и свитеры oversize в насыщенном красном оттенке.
От бежевой гаммы до насыщенных карамельных тонов
Фото: Архивы пресс-служб
Переходя на светлую сторону, не забудьте о палитре нейтральных цветов — от светлого оттенка капучино и кремовой пудры до золотистого карамельного. Бежевая гамма беспроигрышно сочетается с любыми текстурами: от замши и лакированной кожи до струящегося шелка и кашемира. Пожалуй, один из самых простых способов составить стильный монохромный образ на все случаи жизни.
Камуфляжный хаки
Универсальный хаки с легкостью составит конкуренцию палитре базовых оттенков. Если черный, серый и коричневый наскучили — смело обращайтесь к хаки. На волне популярности стилей милитари и сафари на главных подиумах мира этот цвет настроен по-настоящему воинственно. Делайте ставку на грубые ткани, декор из металлической фурнитуры, многослойность и гипертрофированные детали — крупные накладные карманы, эполеты и широкие пояса. Эстетика милитари держит под прицелом платья-рубашки из грубого денима, брюки-карго, парки и бомберы — с ними модная миссия всегда выполнима.
Все оттенки синего
Фото: Архивы пресс-служб
В этом сезоне дизайнеры объявили синий цвет — новым черным. С перспективой на ближайшее будущее, ведь электрический синий, кобальт и аквамарин обозначены как главные оттенки 2020 года. Переносить палитру синего в гардероб будет крайне просто — его оттенки идут всем. Мы же рекомендуем обратить внимание на теплые куртки, строгие брюки, повседневные и коктейльные платья — актуально в преддверии Нового года.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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