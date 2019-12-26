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От смокинга и рубашки до кожаного монолука: 3 стильных образа Дженнифер Лопес, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook

Дженнифер Лопес будто изобрела бесконечный источник энергии и вечной молодости: 50-летняя поп-дива выглядит так, что даст фору молодым. Если вечеринки, то самые шумные, если платья, то мини и с блеском, а если каблуки, то головокружительной высоты. Какие из лайфхаков Джей Ло стоит позаимствовать? Рассказывает Passion.ru!

Брючный костюм + белая блузка

Фото: Globallook

Суперспособность Лопес – постоянно быть разной. И на сцене, и в жизни певица не перестает удивлять, добавляя в свои образы самые неожиданные мотивы. После череды сияющих кристаллами мини-платьев звезда появляется в строгом смокинге с белой блузкой. И, конечно же, на запредельно высоких каблуках.

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 11 990 руб. 2. Блейзер Marc Cain, цена по запросу. 3. Блузка H&M, 2 999 руб. 4. Очки Ray-Ban, 11 200 руб. 5. Брюки Liu Jo, цена по запросу. 6. Сумка Trussardi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

По примеру Дженнифер миксуем остромодные приталенные блейзеры с шелковыми лацканами и укороченные брюки, зауженные книзу. Соединяем тандем белой блузкой и лаконичными ботильонами из кожи. Дело остается за малым – миниатюрной сумой на ремне-цепочке и крупными очками в духе спортшик.

Бежевый монолук

Фото: Globallook

Дженнифер Лопес умело использует прием монолука и часто доказывает это своими выходами в свет. Берем на заметку сочетание сразу нескольких оттенков бежевого в одном аутфите и не упускаем из внимания игру текстур – замши, гладкой кожи, меха, металлической фурнитуры.

  1. Сапоги Grey Mer, 24 862 руб. 2. Куртка Stand Studio, 21 918 руб. 3. Берет H&M, 699 руб. 4. Джемпер Liu Jo, цена по запросу. 5. Сумка Alla Pugachova, 10 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вооружаемся целой палитрой нейтральных оттенков: от нежного капучино до золотистой карамели. В ход идет прямая юбка-миди, которая в комбинации с элегантными замшевыми сапогами визуально делает ноги длиннее. Дополняем look укороченной курткой из экомеха, классическим беретом, а все секреты складываем в сумку комфортного для вас размера.

Кожаное платье + золотистые лодочки

Фото: Instagram

Total look из кожи – дерзкое заявление Лопес в адрес самых горячих трендов сезона и ее выбор для премьеры фильма Hustlers, в котором она сыграла одну из главных ролей. В сочетании с глиттером и золотистым металликом – смело, но в то же время гармонично. Вердикт – носить!

Звездный аутфит для грандиозных планов на вечер – платье-миди из экокожи с акцентом на талии в союзе с акцентными золотистыми слингбэками. Проверено Джей Ло: комплект смотрится максимально стильно, если к нему добавить кожаный берет и классические очки-авиаторы.

В предыдущих материалах мы раскрывали тайные лайфхаки Виктории Бекхэм. О модных уловках дизайнера читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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