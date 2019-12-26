От смокинга и рубашки до кожаного монолука: 3 стильных образа Дженнифер Лопес, которые легко повторить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Брючный костюм + белая блузка
Фото: Globallook
Суперспособность Лопес – постоянно быть разной. И на сцене, и в жизни певица не перестает удивлять, добавляя в свои образы самые неожиданные мотивы. После череды сияющих кристаллами мини-платьев звезда появляется в строгом смокинге с белой блузкой. И, конечно же, на запредельно высоких каблуках.
Фото: Архивы пресс-служб
По примеру Дженнифер миксуем остромодные приталенные блейзеры с шелковыми лацканами и укороченные брюки, зауженные книзу. Соединяем тандем белой блузкой и лаконичными ботильонами из кожи. Дело остается за малым – миниатюрной сумой на ремне-цепочке и крупными очками в духе спортшик.
Бежевый монолук
Фото: Globallook
Дженнифер Лопес умело использует прием монолука и часто доказывает это своими выходами в свет. Берем на заметку сочетание сразу нескольких оттенков бежевого в одном аутфите и не упускаем из внимания игру текстур – замши, гладкой кожи, меха, металлической фурнитуры.
Фото: Архивы пресс-служб
Вооружаемся целой палитрой нейтральных оттенков: от нежного капучино до золотистой карамели. В ход идет прямая юбка-миди, которая в комбинации с элегантными замшевыми сапогами визуально делает ноги длиннее. Дополняем look укороченной курткой из экомеха, классическим беретом, а все секреты складываем в сумку комфортного для вас размера.
Кожаное платье + золотистые лодочки
Фото: Instagram
Total look из кожи – дерзкое заявление Лопес в адрес самых горячих трендов сезона и ее выбор для премьеры фильма Hustlers, в котором она сыграла одну из главных ролей. В сочетании с глиттером и золотистым металликом – смело, но в то же время гармонично. Вердикт – носить!
Звездный аутфит для грандиозных планов на вечер – платье-миди из экокожи с акцентом на талии в союзе с акцентными золотистыми слингбэками. Проверено Джей Ло: комплект смотрится максимально стильно, если к нему добавить кожаный берет и классические очки-авиаторы.
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Фото: Globallook
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