От смокинга и рубашки до кожаного монолука: 3 стильных образа Дженнифер Лопес, которые легко повторить

Total look из кожи – дерзкое заявление Лопес в адрес самых горячих трендов сезона и ее выбор для премьеры фильма Hustlers, в котором она сыграла одну из главных ролей. В сочетании с глиттером и золотистым металликом – смело, но в то же время гармонично. Вердикт – носить!

Звездный аутфит для грандиозных планов на вечер – платье-миди из экокожи с акцентом на талии в союзе с акцентными золотистыми слингбэками. Проверено Джей Ло: комплект смотрится максимально стильно, если к нему добавить кожаный берет и классические очки-авиаторы.