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От неонового бикини с шортами до акцентной блузки с денимом: 3 образа певицы Нюши, которые легко повторить

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Певица Нюша

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Стиль певицы Нюши всегда яркий и самобытный как на сцене, так и в жизни. Звезда мастерски миксует самые модные приемы — многослойность, oversize, добавляет рискованно яркие оттенки и совмещает их в единый ансамбль. Мы собрали сразу три эффектных аутфита артистки, которые стоит взять на заметку, собираясь на пляж, свидание или вечеринку. Делимся, как повторить и какие модные детали взять на вооружение!

Яркая блузка + деним

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Раскрываем все карты сразу: как обыграть образ с базовыми джинсами высокой посадки и совершить необычный трюк с рубашкой. Выбираем акцентные цвета и завязываем по-новому — на талии или кокетливо оголив плечи. Пусть топ или рубашка станут главным штрихом образа, а заодно и подчеркнут формы.

  1. Босоножки Zara, 4 999 руб. 2. Серьги Sexy Fish Jewelry, цена по запросу. 3. Ремень 8 by Yoox, 2 930 руб. 4. Джинсы Gloria Jeans, 2 499 руб. 5. Топ H&M, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Выстраиваем аутфит вокруг его центральных героев — безупречных джинсов, которые «обнимают» фигуру и показывают ее в самых выгодных ракурсах. Всегда беспроигрышный выбор — деним базовых оттенков, высокая линия талии, зауженные и слегка укороченные низы. Любая вариация на тему яркого топа будет верной, но особое внимание советуем уделить остромодным моделям с «драматичными» рукавами. Такой образ отлично впишется в любые планы, особенно если удачно жонглировать обувью и аксессуарами: на свидание — мюли на изящной шпильке, на длительную прогулку по городу — удобные кеды.

Неоновое бикини + шорты

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

У бассейна или на морском побережье — где бы вы ни оказались этим летом, неоновое бикини самых оптимистичных оттенков всегда будет к месту. Нюша предлагает замиксовать его с ультракороткими шортами высокой посадки и спортивными очками-маской. Что ж, смотрим и запоминаем!

  1. Шорты Hunkemöller, 2 499 руб. 2. Очки Mango, 1 199 руб. 3. Бра Guess, цена по запросу. 4. Плавки Guess, цена по запросу. 5. Колье Tous, 11 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Слитный в духе спортшика или раздельный неоновый купальник на лето — всегда отличная идея. С флуоресцентными оттенками даже самая лаконичная по крою модель заиграет абсолютно по-новому. Добавляем пару шорт а-ля винтаж, сандалии-слайды нейтральных цветов и не забываем защищаться от солнца не только при помощи SPF, но и стильных очков.

Платье цвета персика + микросумка

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Платье-рубашка длины мини — верный компаньон в составлении стильных луков на все случаи жизни. Такая модель в сочном персиковом оттенке сопровождала Нюшу в день ее 29-летия, добавляя еще больше красок в насыщенный эмоциями день. С крошечной белой сумкой и брутальными украшениями вау-эффект гарантирован.

  1. Мюли Topshop, 2 950 руб. 2. Очки Gloria Jeans, 299 руб. 3. Платье Sandro, 19 530 руб. 4. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 3 900 руб. 5. Сумка Mango, 1 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Оттенки, ассоциирующиеся с цветными мелками, уверенно встраиваются в ДНК летнего гардероба, и мы призываем экспериментировать с ними. Простое и стильное сочетание — нежный персиковый цвет плюс кипенно-белые аксессуары — актуальная микросумка кросс-боди, мюли на фигурном каблуке, броские стейтмент-серьги в форме массивных цепей. Рекомендовано для как для романтических свиданий, так и для вечеринок от заката до рассвета.

Героиней предыдущего модного гида по звездным образам от Passion.ru стала модель и многодетная мама Елена Перминова. О самых ярких аутфитах фэшионистки и о том, как их повторить — читайте здесь.

Фото: Instagram @nyusha_nyusha, архивы пресс-служб

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