От неонового бикини с шортами до акцентной блузки с денимом: 3 образа певицы Нюши, которые легко повторить

Оттенки, ассоциирующиеся с цветными мелками, уверенно встраиваются в ДНК летнего гардероба, и мы призываем экспериментировать с ними. Простое и стильное сочетание — нежный персиковый цвет плюс кипенно-белые аксессуары — актуальная микросумка кросс-боди, мюли на фигурном каблуке, броские стейтмент-серьги в форме массивных цепей. Рекомендовано для как для романтических свиданий, так и для вечеринок от заката до рассвета.

Героиней предыдущего модного гида по звездным образам от Passion.ru стала модель и многодетная мама Елена Перминова. О самых ярких аутфитах фэшионистки и о том, как их повторить — читайте здесь.