От неонового бикини с шортами до акцентной блузки с денимом: 3 образа певицы Нюши, которые легко повторить
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
Яркая блузка + деним
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
Раскрываем все карты сразу: как обыграть образ с базовыми джинсами высокой посадки и совершить необычный трюк с рубашкой. Выбираем акцентные цвета и завязываем по-новому — на талии или кокетливо оголив плечи. Пусть топ или рубашка станут главным штрихом образа, а заодно и подчеркнут формы.
Фото: Архивы пресс-служб
Выстраиваем аутфит вокруг его центральных героев — безупречных джинсов, которые «обнимают» фигуру и показывают ее в самых выгодных ракурсах. Всегда беспроигрышный выбор — деним базовых оттенков, высокая линия талии, зауженные и слегка укороченные низы. Любая вариация на тему яркого топа будет верной, но особое внимание советуем уделить остромодным моделям с «драматичными» рукавами. Такой образ отлично впишется в любые планы, особенно если удачно жонглировать обувью и аксессуарами: на свидание — мюли на изящной шпильке, на длительную прогулку по городу — удобные кеды.
Неоновое бикини + шорты
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
У бассейна или на морском побережье — где бы вы ни оказались этим летом, неоновое бикини самых оптимистичных оттенков всегда будет к месту. Нюша предлагает замиксовать его с ультракороткими шортами высокой посадки и спортивными очками-маской. Что ж, смотрим и запоминаем!
Фото: Архивы пресс-служб
Слитный в духе спортшика или раздельный неоновый купальник на лето — всегда отличная идея. С флуоресцентными оттенками даже самая лаконичная по крою модель заиграет абсолютно по-новому. Добавляем пару шорт а-ля винтаж, сандалии-слайды нейтральных цветов и не забываем защищаться от солнца не только при помощи SPF, но и стильных очков.
Платье цвета персика + микросумка
Фото: Instagram @nyusha_nyusha
Платье-рубашка длины мини — верный компаньон в составлении стильных луков на все случаи жизни. Такая модель в сочном персиковом оттенке сопровождала Нюшу в день ее 29-летия, добавляя еще больше красок в насыщенный эмоциями день. С крошечной белой сумкой и брутальными украшениями вау-эффект гарантирован.
Фото: Архивы пресс-служб
Оттенки, ассоциирующиеся с цветными мелками, уверенно встраиваются в ДНК летнего гардероба, и мы призываем экспериментировать с ними. Простое и стильное сочетание — нежный персиковый цвет плюс кипенно-белые аксессуары — актуальная микросумка кросс-боди, мюли на фигурном каблуке, броские стейтмент-серьги в форме массивных цепей. Рекомендовано для как для романтических свиданий, так и для вечеринок от заката до рассвета.
Героиней предыдущего модного гида по звездным образам от Passion.ru стала модель и многодетная мама Елена Перминова. О самых ярких аутфитах фэшионистки и о том, как их повторить — читайте здесь.
Фото: Instagram @nyusha_nyusha, архивы пресс-служб
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