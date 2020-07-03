На сафари — силуэтное платье-мини, на вечер — джинсы-багги: образы Елены Перминовой, которые легко повторить
Фото: Instagram @lenaperminova
На вечеринку — монохромный беж
Фото: Instagram @lenaperminova
Вдохновение сафари-стилем часто присутствует в образах модели. Гамма всевозможных вариаций на тему бежевого всегда под прицелом: от теплого кофейного до таупового. В одно из путешествий Елена захватила свободные джинсы-багги, будто позаимствованные у бойфренда, и доказала их абсолютную совместимость с облегающим топом из фактурного трикотажа и обувью на шпильке.
Фото: Архивы пресс-служб
Обязательно для запоминания: если после дня на пляже следует вечеринка — смело миксуйте текстурный купальник или боди со свободными джинсами близкородственного оттенка. Закрепляем союз брутальным контрастным ремнем, классическими лодочками из замши или мюлями на каблуках дерзкой высоты и вооружаемся объемной сумкой. Те самые клатчи, напоминающие пышные пирожки, прощаются, но не уходят.
На пляж — эффектный купальник
Фото: Instagram @lenaperminova
Обыгрывать любые купальники и заставлять аутфиты работать на себя — суперспособность Перминовой, которой определенно стоит поучиться. В жарких странах модель то примеряет образ островитянки, то экспериментирует с хищными паттернами и бохо-шиком. В нашем фокусе оказался яркий и простой для повторения лук — с лаконичным однотонным купальником в главной роли.
Фото: Архивы пресс-служб
Как оказалось, найти применение кожаным мюлям без каблука можно и на пляже, и у бассейна. Встраивая их в образы со слитным купальником, можно получить сразу два в одном — и стильный аутфит, и яркие фото в Instagram. Не забываем ставить на аксессуары — очки самых причудливых форм и стейтмент-украшения.
На сафари — силуэтное мини-платье
Фото: Instagram @lenaperminova
Листая ленту Елены Перминовой, советуем сохранять и брать на карандаш образы модели из африканских путешествий. Здесь — идеальный сафари стиль, который легко разбавит серые будни. В wish-лист добавляем мини-платье с рукавами-фонариками, джинсы и комбинезоны с накладными карманами, плетеные шляпы и трекинговые ботинки.
Фото: Архивы пресс-служб
Массивную обувь все же рекомендуем заменить открытыми босоножками на устойчивом каблуке (если, конечно, вы не в окружении дикой природы саванны). Силуэтное мини-платье без декоративных излишеств венчаем брутальным кожаным ремнем, а от солнца эффектно обороняемся широкополой шляпой. Сафари-стиль любит аксессуары — многоярусные ожерелья, браслеты из кожи и металла всегда будут кстати.
Победительницей на модном ринге неизменно остается и Белла Хадид, которая своими выходами не только поддерживает тренды, но и сама задает их. Рассказываем, какие из образом топ-модели вы легко сможете повторить.
Фото: Instagram Елены Перминовой, архивы пресс-служб
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