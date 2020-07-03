На сафари — силуэтное платье-мини, на вечер — джинсы-багги: образы Елены Перминовой, которые легко повторить

Массивную обувь все же рекомендуем заменить открытыми босоножками на устойчивом каблуке (если, конечно, вы не в окружении дикой природы саванны). Силуэтное мини-платье без декоративных излишеств венчаем брутальным кожаным ремнем, а от солнца эффектно обороняемся широкополой шляпой. Сафари-стиль любит аксессуары — многоярусные ожерелья, браслеты из кожи и металла всегда будут кстати.

Победительницей на модном ринге неизменно остается и Белла Хадид, которая своими выходами не только поддерживает тренды, но и сама задает их. Рассказываем, какие из образом топ-модели вы легко сможете повторить.