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На сафари — силуэтное платье-мини, на вечер — джинсы-багги: образы Елены Перминовой, которые легко повторить

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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Елена Перминова уверенно возглавляет топ первых модниц Instagram уже не первый год, и сдавать позиции не планирует. Многодетная мама всегда и безоговорочно попадает в тренд, собирая эффектные образы для светских мероприятий и безупречные капсулы для путешествий. В модном арсенале Перминовой всегда есть все необходимое для экспериментов: к пляжным образам — купальники и саронги всех расцветок, для сафари-прогулок — плетеные шляпы и стильные трекинговые ботинки, для вечеринок — силуэтные платья с экстремальными разрезами от бедра. Рассказываем, как повторить!

На вечеринку — монохромный беж

Фото: Instagram @lenaperminova

Вдохновение сафари-стилем часто присутствует в образах модели. Гамма всевозможных вариаций на тему бежевого всегда под прицелом: от теплого кофейного до таупового. В одно из путешествий Елена захватила свободные джинсы-багги, будто позаимствованные у бойфренда, и доказала их абсолютную совместимость с облегающим топом из фактурного трикотажа и обувью на шпильке.

  1. Туфли Trussardi, 24 650 руб. 2. Боди Topshop (yoox.com), 1 150 руб. 3. Джинсы Mango, 3 299 руб. 4. Ремень Topshop (yoox.com), 1 950 руб. 5. Сумка Sandro 29 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Обязательно для запоминания: если после дня на пляже следует вечеринка — смело миксуйте текстурный купальник или боди со свободными джинсами близкородственного оттенка. Закрепляем союз брутальным контрастным ремнем, классическими лодочками из замши или мюлями на каблуках дерзкой высоты и вооружаемся объемной сумкой. Те самые клатчи, напоминающие пышные пирожки, прощаются, но не уходят.

На пляж — эффектный купальник

Фото: Instagram @lenaperminova

Обыгрывать любые купальники и заставлять аутфиты работать на себя — суперспособность Перминовой, которой определенно стоит поучиться. В жарких странах модель то примеряет образ островитянки, то экспериментирует с хищными паттернами и бохо-шиком. В нашем фокусе оказался яркий и простой для повторения лук — с лаконичным однотонным купальником в главной роли.

  1. Сумка Mango, 3 299 руб. 2. Серьги Secrets (poisondrop.ru), 7 500 руб. 3. Очки Brevno, 15 000 руб. 4. Мюли Vagabond, цена по запросу. 5. Купальник 8 by Yoox, 4 430 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Как оказалось, найти применение кожаным мюлям без каблука можно и на пляже, и у бассейна. Встраивая их в образы со слитным купальником, можно получить сразу два в одном — и стильный аутфит, и яркие фото в Instagram. Не забываем ставить на аксессуары — очки самых причудливых форм и стейтмент-украшения.

На сафари — силуэтное мини-платье

Фото: Instagram @lenaperminova

Листая ленту Елены Перминовой, советуем сохранять и брать на карандаш образы модели из африканских путешествий. Здесь — идеальный сафари стиль, который легко разбавит серые будни. В wish-лист добавляем мини-платье с рукавами-фонариками, джинсы и комбинезоны с накладными карманами, плетеные шляпы и трекинговые ботинки.

  1. Ремень Alla Pugachova, 2 542 руб. 2. Шляпа Genny, 20 300 руб. 3. Платье H&M, 2 999 руб. 4. Браслет Ekonika, 1 432 руб. 5. Босоножки Mango, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Массивную обувь все же рекомендуем заменить открытыми босоножками на устойчивом каблуке (если, конечно, вы не в окружении дикой природы саванны). Силуэтное мини-платье без декоративных излишеств венчаем брутальным кожаным ремнем, а от солнца эффектно обороняемся широкополой шляпой. Сафари-стиль любит аксессуары — многоярусные ожерелья, браслеты из кожи и металла всегда будут кстати.

Победительницей на модном ринге неизменно остается и Белла Хадид, которая своими выходами не только поддерживает тренды, но и сама задает их. Рассказываем, какие из образом топ-модели вы легко сможете повторить.

Фото: Instagram Елены Перминовой, архивы пресс-служб

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