Электрический синий, силуэты 80-х, гиперобъем и другие актуальные тренды осеннего сезона

Шпионские игры с подиума переходят в наш повседневный стиль в виде брюк и юбок из кожи, тренчкотов и курток из цветного винила. Уже не первый сезон дизайнеры обращаются за порцией вдохновения к эпохи девяностых. Этой осенью настоятельно рекомендуем пересмотреть фильм «Матрица», взяв на заметку образ Тринити: девушка-хакер носила черный тренчкот из кожи и узкие очки с темными линзами. Что ж, одеваемся в кожу с ног до головы, смело рифмуя ее с мягким трикотажем, плотными хлопковыми тканями и даже шелком.

Брючный костюм