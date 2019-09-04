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Электрический синий, силуэты 80-х, гиперобъем и другие актуальные тренды осеннего сезона

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Adeam

Фото: Vogue.com

К концу десятых годов мода достигла пика своего разнообразия. Дизайнеры играют с классикой, создают новые вариации на тему прошедших эпох и неустанно вносят новое. В фокусе этого сезона оказался цвет – яркий, чистый, не перегруженный фактурами. Одно можем сказать точно: шанса на серость и скуку у этой осени точно не будет!

Локальные цвета

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Brandon Maxwell

Фото: Vogue.com

Дизайнеры делают яркость на максимум и призывают нас к активному использованию монохрома. Главное – не потеряться в буйстве красок, взяв на вооружение самые актуальные оттенки – электрический синий, перец чили, оливковый и морковный.

Электрический синий

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Nina Ricci

Фото: Vogue.com

Актуальные оттенки синего в этом сезоне настолько насыщенны, будто подведены под электричество. От аквамарина до кляйновского синего – такая палитра претендует на статус самой модной в этом сезоне. Играйте с акцентами, добавляя яркие детали в свой образ, или экспериментируйте, делая ставку на монохромный образ – ваш однозначный козырь в промозглую осеннюю погоду.

Конфетный розовый

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Adeam

Фото: Vogue.com

Розовый занял свое почетное место в гардеробе power women («сильной женщины»), и уже никто не считает его легкомысленным. Этот цвет открывает новые ракурсы, с которых классика открывает совершенно по-новому. Двубортные пальто и удлиненные блейзеры, платья и даже монохромные аутфиты на основе брючного костюма в оттенке Барби претендуют на отдельный пункт в вашем списке покупок.

Бежевый

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Hermès

Фото: Vogue.com

Бежевый в этом сезоне составит достойную конкуренцию монохромному черному образу. Палитра разнообразна: от глубокого кофейного и таупового (бежево-серого) до нежной пенки капучино и миндальных лепестков. Дизайнеры настоятельно рекомендуют использовать несколько фактур в рамках единого образа, сочетая кожу, шелк, шифон и замшу.

Милитари

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Michael Kors Collection

Фото: Vogue.com

Стиль милитари готов побороться за место в топе трендов сезона, и для этого использует все средства – цвет хаки, камуфляжные расцветки, грубые ткани, металлическую фурнитуру и массивные аксессуары из кожи. Эти модные приемы мы можем смело соединять в один ансамбль, а можем добавлять локально, разбавляя ими деловой стиль и casual-мотивы.

Клетка

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Aalto

Фото: Vogue.com

В игре со стилем клетка – всегда самая верная тактика. Делаем ставки на кардиганы и кейпы, брюки-бананы и «плечистые» блейзеры в этом сезоне, не боясь миксовать несколько видов клетки в одном образе. Фаворитами снова оказались классические мотивы – принц Уэльский, «гусиная лапка» и традиционный шотландский тартан.

Анималистические мотивы

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Alexander Wang

Хищники просыпаются в этом сезоне, переходя с подиума в бетонные джунгли. И мы без опасения добавляем их в свои повседневные образы, миксуя с базовыми оттенками и грубой кожей. Осень расширит наши познания в зоологии: от семейства кошачьих до самых опасных рептилий.

Кожа и винил

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Alexander McQueen

Фото: Vogue.com

Шпионские игры с подиума переходят в наш повседневный стиль в виде брюк и юбок из кожи, тренчкотов и курток из цветного винила. Уже не первый сезон дизайнеры обращаются за порцией вдохновения к эпохи девяностых. Этой осенью настоятельно рекомендуем пересмотреть фильм «Матрица», взяв на заметку образ Тринити: девушка-хакер носила черный тренчкот из кожи и узкие очки с темными линзами. Что ж, одеваемся в кожу с ног до головы, смело рифмуя ее с мягким трикотажем, плотными хлопковыми тканями и даже шелком.

Брючный костюм

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Givenchy

Фото: Vogue.com

Брючный костюм – классика, актуальная по любому поводу и без него. В офис, для прогулки и даже на вечерний коктейль как альтернатива платью – эта деталь мужского гардероба, прочно закрепила свои позиции в женском. Если строгий вариант базового цвета уже есть в вашем арсенале, то самое время задуматься о цвете. Цитируем моду восьмидесятых, добавляя объемные плечи и максимум яркости.

Силуэты 80-х

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Dion Lee

Спущенная линия плеча, О-силуэты и «плечистые» формы – еще одна прямая цитата восьмидесятых, которая уверенно идет в паре с oversize. В списке мастхэвов оказались платья с подплечниками, «угловатые» пальто и тренчи, блузки с объемными рукавами.

Кейп

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Chloe

Фото: Vogue.com

Кейп – разновидность верхней одежды и ближайший родственник пончо. Представляет собой накидку без рукавов со скроенной линией плеча и максимально свободным силуэтом. Лучшей компанией для кейпа в пасмурные осенние будни станут высокие сапоги на каблуке комфортной высоты. Носить стильную накидку можно с чем угодно: от любимых джинсов до строгих брюк и классических юбок по фигуре.

Гиперобъем

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Balenciaga

Фото: Vogue.com

Тренд на oversize вряд ли простится с нами, да и мы не захотим его отпускать. Тренды этого сезона не претендуют на то, чтобы вывести вас из зоны комфорта, но стремятся занять как можно больше пространства в вашем гардеробе. О-силуэты, «плечистые» пальто, объемные бомберы, широкие брюки и свитера, будто снятые с чужого плеча, становятся абсолютными мастхэвами. Вердикт: носить!

Тренды осеннего сезона самодостаточны, но при этом с легкостью находят контакт друг с другом. Так мы сочетаем разные виды клетки в одном образе, дополняем нежный шелк грубой кожей и сочетаем самые яркие цвета, не создавая конкуренцию между ними. Вдохновляйтесь нашей подборкой и отправляйтесь на поиск модных трофеев!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com

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