От мюли с острым носом до трекинговых сандалий: летняя обувь, которая поможет скрыть недостатки ног
Мюли с острым носком
Фото: Архивы пресс-служб
Тренды сезона на нашей стороне: мюли на миниатюрном каблуке-рюмочке определенно побьют все рекорды популярности этим летом. Идеальная пара для офиса, долгих прогулок и вечеринок — с элегантным заостренным носком, изящным kitten heel и совершенно разнообразными декоративными элементами: от ремешка на подъеме, как на туфлях Мэри Джейн, до перфораций и переплетений. Переходный посткарантинный период от домашних тапочек до повседневных туфель значительно упростят восточные бабуши — туфли без каблука с закрытым заостренным мысом.
Открытая обувь с широкими ремешками
Фото: Архивы пресс-служб
Остромодные сандалии-слайды на плоском ходу и мюли на устойчивом блочном каблуке — однозначный мастхэв. Особенности пальцев ног — не повод скрываться летом, испытывая дискомфорт в закрытой обуви. Особенно тогда, когда их легко обыграть открытой пяткой, широкими ремешками спереди, полузакрытой асимметричной верхней частью или броскими декоративными деталями — например, акцентной пряжкой спереди или крупным бантом.
Слингбэки
Фото: Архивы пресс-служб
Заостренный носок плюс открытая пятка с ремешком для поддержки — формула универсальных туфель на все случаи жизни. Предлагаем обзавестись парой кожаных слингбэков в базовых цветах, будь то классический черный или белый, а затем добавить в гардероб модель в любом ультраярком оттенке. Фуксия, пламенный красный, лимонный желтый или ультрафиолет — насыщенные финальные штрихи для любых монохромных образов.
Трекинговые сандалии
Фото: Архивы пресс-служб
С трекинговых троп в гардеробы первых модниц — такой путь проделали массивные спортивные сандалии в этом сезоне. Эта модель решительно настроить закрыть любую «боль», обеспечив комфорт при ходьбе и стопроцентное попадание в тренд. Сандалии с широкими ремешками, затейливо пересекающимися друг с другом, помогут подчеркнуть нужное и деликатно отвлечь от любой проблемы.
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Фото: архивы пресс-служб
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