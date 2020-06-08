От мюли с острым носом до трекинговых сандалий: летняя обувь, которая поможет скрыть недостатки ног

Тренды сезона на нашей стороне: мюли на миниатюрном каблуке-рюмочке определенно побьют все рекорды популярности этим летом. Идеальная пара для офиса, долгих прогулок и вечеринок — с элегантным заостренным носком, изящным kitten heel и совершенно разнообразными декоративными элементами: от ремешка на подъеме, как на туфлях Мэри Джейн, до перфораций и переплетений. Переходный посткарантинный период от домашних тапочек до повседневных туфель значительно упростят восточные бабуши — туфли без каблука с закрытым заостренным мысом.

Открытая обувь с широкими ремешками