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От мюли с острым носом до трекинговых сандалий: летняя обувь, которая поможет скрыть недостатки ног

Месяцы в самоизоляции без возможности сделать педикюр в салоне, наличие природных или возрастных особенностей пальцев ног и стоп — поводов отложить открытые босоножки в дальний ящик достаточно. Но не стоит идти на поводу и ждать, пока они превратятся в настоящий комплекс. Визуально исправить мелкие недостатки и перестать мучиться в закрытой обуви летом — легко. Главное — подобрать правильную пару.

Мюли с острым носком

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Casadei, 60 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Тренды сезона на нашей стороне: мюли на миниатюрном каблуке-рюмочке определенно побьют все рекорды популярности этим летом. Идеальная пара для офиса, долгих прогулок и вечеринок — с элегантным заостренным носком, изящным kitten heel и совершенно разнообразными декоративными элементами: от ремешка на подъеме, как на туфлях Мэри Джейн, до перфораций и переплетений. Переходный посткарантинный период от домашних тапочек до повседневных туфель значительно упростят восточные бабуши — туфли без каблука с закрытым заостренным мысом.

Открытая обувь с широкими ремешками

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Guess, 11 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Остромодные сандалии-слайды на плоском ходу и мюли на устойчивом блочном каблуке — однозначный мастхэв. Особенности пальцев ног — не повод скрываться летом, испытывая дискомфорт в закрытой обуви. Особенно тогда, когда их легко обыграть открытой пяткой, широкими ремешками спереди, полузакрытой асимметричной верхней частью или броскими декоративными деталями — например, акцентной пряжкой спереди или крупным бантом.

Слингбэки

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Lara May (yoox.com), 6 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Заостренный носок плюс открытая пятка с ремешком для поддержки — формула универсальных туфель на все случаи жизни. Предлагаем обзавестись парой кожаных слингбэков в базовых цветах, будь то классический черный или белый, а затем добавить в гардероб модель в любом ультраярком оттенке. Фуксия, пламенный красный, лимонный желтый или ультрафиолет — насыщенные финальные штрихи для любых монохромных образов.

Трекинговые сандалии

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Dorothee Schumacher, 26 700 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

С трекинговых троп в гардеробы первых модниц — такой путь проделали массивные спортивные сандалии в этом сезоне. Эта модель решительно настроить закрыть любую «боль», обеспечив комфорт при ходьбе и стопроцентное попадание в тренд. Сандалии с широкими ремешками, затейливо пересекающимися друг с другом, помогут подчеркнуть нужное и деликатно отвлечь от любой проблемы.

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Фото: архивы пресс-служб

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